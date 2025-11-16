FED phát tín hiệu cứng rắn: Sóng vàng chấm dứt sau ba ngày “thăng hoa”

Từ thứ Hai đến thứ Tư, vàng và bạc đã có màn tăng giá ngoạn mục, vượt xa mọi dự đoán trước đó. Giới phân tích khi ấy gần như đồng thuận rằng vàng sẽ đi ngang trong vùng 4.000–4.200 USD/ounce cho đến hết năm. Tuy nhiên, diễn biến thị trường lại hoàn toàn trái ngược: cả hai kim loại quý cùng tăng mạnh ba phiên liên tiếp, tạo nên một đợt tăng mạnh hiếm thấy.

Diễn biến này khiến những nhà đầu tư đi ngược đám đông, tin vào đà tăng, trở thành nhóm hưởng lợi lớn nhất. Sự tăng tốc của vàng và bạc càng củng cố nhận định rằng thị trường vẫn còn nhiều động lực hỗ trợ thay vì chỉ quanh quẩn theo kỳ vọng cố định.

Điều đáng chú ý là dù bị nghi ngờ về triển vọng ngắn hạn, vàng vẫn chứng minh sức mạnh bất ngờ, vượt qua định kiến rằng tài sản trú ẩn sẽ suy yếu khi các tín hiệu kinh tế dần rõ ràng hơn.

Vì sao thị trường đảo chiều vào cuối tuần?

Từ thứ Năm, đà tăng của vàng chững lại với cây nến đỏ đầu tiên trong tuần. Đến thứ Sáu, thị trường giảm mạnh hơn sau những phát biểu cứng rắn từ các quan chức FED, khiến kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất vào tháng 12 bị “dội gáo nước lạnh”.

Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng FED giảm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 chỉ còn 49% - giảm mạnh so với sự lạc quan áp đảo hồi đầu tuần. Nếu xảy ra, đó sẽ là lần cắt giảm thứ ba trong năm. Tuy nhiên, lo ngại về lạm phát và tín hiệu yếu từ thị trường lao động đã khiến nhà đầu tư dè chừng hơn.

Dù giảm trong hai phiên cuối tuần, vàng vẫn đóng cửa ở mức cao hơn so với tuần trước, cho thấy sự điều chỉnh này mang tính kỹ thuật nhiều hơn là thay đổi xu hướng.

Việc Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại có ảnh hưởng gì tới thị trường vàng?

Một trong những nguyên nhân của đợt giảm giá vàng ngày thứ Sáu đến từ việc Chính phủ Mỹ chấm dứt 43 ngày đóng cửa. Gián đoạn này trước đó khiến dữ liệu kinh tế không được công bố đầy đủ. Khi hoạt động trở lại, báo cáo việc làm mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi.

Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích cấp cao của ActivTrades, nhận định rằng tâm lý thận trọng vẫn đang nâng đỡ giá vàng. Tuy vậy, đà tăng bị giới hạn bởi sự thiếu chắc chắn xung quanh khả năng FED cắt giảm lãi suất: “Giá vàng được hỗ trợ bởi tâm lý dè dặt trên thị trường… nhưng dư địa tăng vẫn hạn chế do thiếu thêm dữ liệu kinh tế mới.”

Tác động rộng hơn cho thấy thị trường đang phản ứng theo hướng trái với phần lớn dự báo: thay vì suy yếu khi chính phủ mở cửa trở lại và dữ liệu được cập nhật, vàng vẫn giữ vững vị thế, phản ánh niềm tin vào các yếu tố tăng trưởng dài hạn.

Thị trường đang gửi gắm thông điệp gì qua diễn biến tuần này?

Điều dễ thấy nhất là thị trường đang đi ngược lại kịch bản bi quan vốn được nhiều chuyên gia nhắc tới. Trong khi giới phân tích dự đoán vàng sẽ đi ngang hoặc giảm, thực tế lại ghi nhận xu hướng tăng mạnh. Khi phần đông cho rằng việc mở cửa chính phủ sẽ gây áp lực lên tài sản trú ẩn, thị trường lại tập trung vào các yếu tố dài hạn mang tính hỗ trợ.

Bên cạnh đó, bạc vốn thường bị xem là đi theo đà của vàng lại đang cho thấy dấu hiệu vượt trội hơn cả về mặt kỹ thuật lẫn cơ bản. Những phân tích trước đó dự báo bạc có thể tăng mạnh hơn vàng và hiện tại, thị trường đang chứng minh nhận định này là đúng.

Xu hướng này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang chuyển dịch: họ không còn chỉ nhìn vào yếu tố ngắn hạn, mà quan tâm hơn đến bối cảnh vĩ mô và các động lực tăng trưởng mang tính dài hạn.