Bitcoin bốc hơi 600 tỷ USD: Cú rơi khó hiểu làm chao đảo giới đầu tư

Bitcoin lao dốc mạnh dù nhận được sự ủng hộ lớn từ Phố Wall

Bitcoin bước vào năm 2025 với hàng loạt lợi thế: các quỹ ETF thu hút dòng tiền mạnh, giới tài chính truyền thống tham gia sâu hơn và chính quyền Trump ủng hộ tiền số. Tuy vậy, ngay sau khi lập đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD, Bitcoin đột ngột giảm sâu, thậm chí có lúc xóa sạch toàn bộ thành quả của năm.

Theo Bloomberg, chưa có yếu tố rõ ràng nào kích hoạt đợt bán tháo lần này. Biến động mạnh là chuyện thường thấy trong thế giới crypto, nhưng tốc độ mất niềm tin mới là điều khiến các nhà đầu tư lo ngại. Chỉ trong thời gian ngắn, khoảng 600 tỷ USD vốn hóa đã bốc hơi khỏi thị trường. Các nhà giao dịch lục lại đồ thị cũ, tìm kiếm lời giải thích, nhưng đa phần đều lúng túng trước mức độ rủi ro lần này.

Trong bối cảnh chưa có “cẩm nang” nào từ thị trường truyền thống để dự đoán hành vi của Bitcoin, nhiều người quay lại với lý thuyết quen thuộc nhất: chu kỳ halving bốn năm một lần. Tuy nhiên, khi các tổ chức lớn đang nắm vai trò chi phối, câu hỏi lớn đặt ra là: liệu lịch sử có còn lặp lại?

Chu kỳ halving có phải là nguyên nhân khiến Bitcoin quay đầu?

Halving – sự kiện giảm một nửa tốc độ tạo mới Bitcoin – diễn ra vào tháng 4/2024. Giá đạt đỉnh vào tháng 10, đúng theo mô-típ “tăng mạnh rồi giảm sâu” của các chu kỳ trước. Nhưng thị trường hiện nay đã khác: vai trò của nhà đầu tư tổ chức lớn hơn, nhưng tâm lý của nhà đầu tư nhỏ lẻ lại tệ hơn bao giờ hết.

Nhiều chuyên gia cho rằng nỗi sợ lặp lại các đợt giảm 50% của chu kỳ cũ khiến nhà đầu tư bán tháo sớm, tự tạo nên một vòng xoáy giảm giá. Matthew Hougan, Giám đốc Đầu tư của Bitwise, nhận định: “Người ta không muốn sống lại một cú rơi lớn nữa, nên họ rời thị trường trước khi điều đó xảy ra.”

Bên cạnh đó, việc dùng đòn bẩy tăng cao đúng lúc căng thẳng thương mại bất ngờ leo thang vào đầu tháng 10 đã kích hoạt loạt lệnh thanh lý tự động, khiến giá rơi sâu hơn. Nhà đầu tư nhỏ lẻ – vốn đã kiệt sức khi đu đỉnh cổ phiếu tiền số – càng dễ buông tay, làm tâm lý thị trường thêm mong manh.

Giai đoạn giữa năm, câu chuyện về sự “trưởng thành” của Bitcoin từng rất thuyết phục: ETF hút hàng tỷ USD, vai trò “hàng rào vĩ mô” được nhắc đến liên tục và chính quyền Trump đưa ra nhiều chính sách thân thiện với crypto. Nhưng dòng tiền đột nhiên chững lại.

Một số nhà đầu tư lâu năm bắt đầu chốt lời. Những doanh nghiệp tiêu biểu như Strategy Inc. hiện được giao dịch gần bằng giá trị lượng Bitcoin họ nắm giữ – cho thấy thị trường không còn trả “giá cộng thêm” cho niềm tin. Jake Kennis của Nansen đánh giá Bitcoin giờ phản ứng nhiều hơn với thanh khoản, chính sách và biến động đồng USD, thay vì yếu tố nguồn cung như trước đây.

Và dù được kỳ vọng hưởng lợi từ môi trường chính sách tích cực, Bitcoin không thể thoát khỏi xu hướng giảm chung của các tài sản rủi ro. Altcoin cũng giảm mạnh. Tiền lại đổ sang các lĩnh vực đầu cơ mới như AI, stablecoin và thị trường dự đoán.

Điều gì chờ đợi Bitcoin tiếp theo?

Nhiều chuyên gia bi quan. Mike McGlone của Bloomberg Intelligence ví Bitcoin như “phần nhô trên cùng của tảng băng tài sản rủi ro đang tan chảy”. Ông dự đoán thị trường crypto sẽ còn giảm.

Dù vậy, một số tín hiệu tích cực vẫn tồn tại. Cấu trúc thị trường đang vận hành ổn định. Bitcoin vẫn cao hơn đáng kể so với mức trước bầu cử. Một bộ phận chuyên gia cho rằng chính tâm lý sợ hãi chu kỳ halving lặp lại đang làm nhà đầu tư phản ứng thái quá.

Ngoài ra, yếu tố thanh khoản toàn cầu được xem là chìa khóa. Derek Lim, Giám đốc nghiên cứu tại Caladan, cho rằng các đợt tăng trưởng mạnh trong năm 2017 và 2021 đều phụ thuộc lớn vào thanh khoản toàn cầu, chứ không chỉ do halving. Với việc chính phủ Mỹ tránh được nguy cơ đóng cửa, ông tin rằng thanh khoản có thể quay trở lại và tạo động lực mới cho Bitcoin.