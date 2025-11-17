Quán ăn có bà chủ 'đọc rap tính tiền' sắp đóng cửa, khách tiếc nuối khi đến ăn

Quán ăn vặt của bà Nghĩa nằm trên đường Phó Đức Chính yên bình, ít xe cộ. Ảnh: Hà Nguyễn

Bà chủ "đọc rap tính tiền"

Đầu giờ chiều, bà Bà Nguyễn Thị Nghĩa (63 tuổi, phường Gia Định, TPHCM) kéo cánh cửa sắt trước nhà để lộ chiếc tủ kính đựng nhiều món ăn vặt đẹp mắt. Hơn 2 thập kỷ qua, phòng khách nhà bà Nghĩa cũng chính là quán ăn vặt nổi tiếng, gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên.

Sau chiếc tủ kính cùng gian bếp nhỏ là không gian quán với khoảng 10 chiếc bàn nhựa cho khách ngồi. Vì là phòng khách căn nhà nên quán không trang trí cầu kỳ.

Thay vào đó, hai bên tường quán dán nhiều ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của bà chủ với những vị khách quen. Đa phần khách trong ảnh là học sinh, sinh viên. Số còn lại là những gia đình nhỏ và khách nước ngoài.

Quán trang trí giản dị, hai bên tường có nhiều ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ giữa khách và chủ quán. Ảnh: Hà Nguyễn

Quán bán đa dạng món ăn, chủ yếu là món ăn vặt như: cá viên chiên, tré trộn, bánh đa trộn, mì spaghetti, cơm chiên Dương Châu, há cảo, nem chua, đậu hũ chà bông, bánh tráng chiên, bánh trứng nướng, xúc xích, trứng cút xào me, bắp xào… Mỗi món có giá 15.000 đồng.

Bà Nghĩa buôn bán đồ ăn vặt từ năm 1994. Ban đầu, bà bán chè bưởi rồi tàu hũ đá, sâm bổ lượng... ở khu vực hồ Con Rùa (quận 3, TPHCM cũ). Những năm đó, các món chè của bà Nghĩa nổi tiếng đắt khách.

Năm 2000, bà chuyển gánh chè về nhà riêng nhưng không có khách. Để thay đổi tình hình, bà chuyển sang bán đồ ăn vặt.

Đa số các món ăn tại quán đều được bà Nghĩa chế biến theo kinh nghiệm của mình. Các món ăn đều được đánh giá rất ngon.

Quán ăn có nhiều món, chủ yếu là các món ăn vặt thơm ngon, đẹp mắt. Ảnh: Hà Nguyễn

Nằm trong khu vực nhiều trường học, quán ăn của bà được đông đảo học sinh, sinh viên đến ủng hộ. Khi tính tiền, bà Nghĩa có thói quen đọc lớn các con số một cách có vần điệu, vui tai, chính xác.

Thấy vậy, sinh viên thường nói vui là bà "đọc rap" để tính tiền. Nhiều khách khi đến ăn còn cố tình gọi nhiều món để được nghe bà "đọc rap" dài hơn.

Sau này, bà thấy việc “đọc rap” như vậy vừa vất vả vừa tốn thời gian nên quyết định để đồng giá 15.000 đồng cho các món ăn.

Tất cả các món ăn đều do bà Nghĩa tự tay chế biến. Ảnh: Hà Nguyễn

Khách tiếc nuối

Bà chia sẻ: “Quán được các cháu sinh viên, học sinh đến ủng hộ suốt hơn 20 năm qua, tôi vui lắm. Tuy nhiên tôi có tuổi rồi, không còn đủ sức thức khuya dậy sớm chuẩn bị các món ăn nữa.

Vì vậy, tôi dự định 25 Tết tới sẽ ngừng bán. Nghỉ bán, tôi cũng rất buồn vì đã gắn bó với quán, với các cháu sinh viên, học sinh suốt hơn 20 năm qua.

Có nhiều bạn học sinh, sinh viên đến ăn vặt với tôi từ lúc còn đi học, nay đã có gia đình vẫn đến ủng hộ. Khách nước ngoài sau khi quay lại Việt Nam cũng đưa bạn đến ăn…

Vừa qua, khi biết tôi sẽ nghỉ bán, các bạn học sinh, sinh viên ngăn cản. Lúc đó, tự nhiên tôi rơi nước mắt, khóc như trẻ con”.

Sau hơn 20 năm bán đồ ăn vặt, bà Nghĩa cho biết sẽ ngừng bán vào ngày 25 Tết sắp tới. Ảnh: Hà Nguyễn

Lần đầu tiên đến quán ăn của bà Nghĩa, cô gái tên Khuyên (20 tuổi) và bạn tên Thủy (23 tuổi) bị hấp dẫn bởi những món ăn vặt đẹp mắt, thơm nức mũi. Cả hai biết đến quán ăn qua mạng xã hội.

Thấy các món ăn hấp dẫn, được nhiều bạn trẻ khẳng định vừa ngon vừa rẻ, cả hai quyết định đến trải nghiệm. Khi nghe tin quán ăn sẽ đóng cửa trong thời gian tới, hai cô gái tỏ ra tiếc nuối.

“Các món ăn rất ngon, giá lại hợp túi tiền. Dù giá chỉ 15.000 đồng nhưng món nào cũng đầy đặn, trang trí đẹp mắt.

Lần đầu đến ăn, chưa kịp tìm ra món mình thích nhất nhưng lại được tin quán sắp nghỉ bán, tôi vừa bất ngờ vừa tiếc nuối”, Khuyên chia sẻ.

Cô gái tên Khuyên bất ngờ, tiếc nuối khi quán ăn sẽ ngừng kinh doanh. Ảnh: Hà Nguyễn

Trong khi đó, Phong (SN 2003) dẫn theo người vợ đang mang thai đến quán ăn vặt thân quen lúc chiều muộn. Phong biết đến quán ăn từ khi còn là sinh viên.

Khi cả hai còn là người yêu, Phong cũng thường xuyên đưa bạn gái đến quán quen ăn vặt. Cặp đôi có nhiều kỷ niệm đẹp tại đây.

Phong chia sẻ: “Quán là điểm ăn vặt quen thuộc của chúng tôi. Mỗi lần ăn xong, chúng tôi đều chờ đợi màn tính tiền bắt tai như đọc rap của cô Nghĩa.

Thời gian trôi qua, chúng tôi về chung một nhà và sắp lên chức cha mẹ. Dù vậy, khi có thời gian, chúng tôi vẫn ghé quán ăn vặt. Nghe tin quán sắp đóng cửa, nghỉ bán, chúng tôi rất buồn và nuối tiếc”.

Phong và vợ là khách quen của quán nên rất tiếc nuối khi nghe bà Nghĩa chia sẻ sẽ không duy trì quán ăn vặt gắn bó với nhiều thế hệ học sinh, sinh viên. Ảnh: Hà Nguyễn

Thông tin quán sẽ ngừng kinh doanh trong thời gian tới khiến lượng thực khách đến quán đông gấp nhiều lần thường ngày. Càng về chiều, lượng khách càng đông.

Để phục vụ, bà Nghĩa phải thuê thêm 3-4 nhân viên đến hỗ trợ. Dù vậy, bà và các nhân viên vẫn không kịp chế biến các món ăn, phục vụ khách.

“Tấm lòng của các cháu sinh viên, học sinh, thực khách khiến tôi rất xúc động. Đó là phần thưởng, niềm vui lớn nhất mà tôi có được sau nhiều năm bán quán ăn nhỏ tại nhà”, bà nói thêm.