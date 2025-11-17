Gói kích thích kinh tế Nhật Bản sẽ vượt 110 tỷ USD

Gói kích thích kinh tế mới của Nhật Bản gồm những gì?

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản, Satsuki Katayama, cho biết sau cuộc họp với Thủ tướng Sanae Takaichi rằng gói kích thích kinh tế sẽ vượt 17 nghìn tỷ yên (tương đương hơn 110 tỷ USD). Gói này dự kiến sẽ được nội các thông qua vào ngày 21/11.

Theo các thông tin từ Nikkei và Reuters, gói hỗ trợ sẽ bao gồm các biện pháp miễn giảm thuế thu nhập lớn hơn, giảm thuế xăng dầu, trợ cấp cắt giảm hóa đơn tiện ích, và ngân sách dành cho các tỉnh nhằm chi cho thực phẩm hỗ trợ người dân. Mục tiêu là giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt và tạo động lực đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng quan trọng.

Ngoài ra, chính phủ sẽ tập trung đầu tư vào 17 ngành mà Thủ tướng Takaichi đánh giá là then chốt cho tăng trưởng, bao gồm: sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), đóng tàu, công nghiệp quốc phòng và khai thác khoáng sản quan trọng.

Sanae Takaichi, Thủ tướng nữ đầu tiên của Nhật Bản, lên nắm quyền vào tháng 10 sau một thỏa thuận liên minh cuối cùng giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP). Bà kế nhiệm Shigeru Ishiba, kết thúc ba tháng trống chính trị sau thất bại bầu cử của LDP vào tháng 7.

Nhật Bản sau nhiều năm chống giảm phát hiện đang đối mặt với lạm phát gia tăng, làm người dân lo lắng và tạo cơ hội cho các đảng đối lập, bao gồm các nhóm cực hữu, tăng cường ảnh hưởng. Giống như người cố vấn quá cố Shinzo Abe, Takaichi được kỳ vọng sử dụng chi tiêu công làm đòn bẩy để vực dậy nền kinh tế trì trệ.

Gói kích thích kinh tế đầu tiên của bà không chỉ nhằm giải quyết vấn đề giá cả sinh hoạt mà còn là bước mở đầu cho chiến lược tăng trưởng mới thông qua đầu tư vào các ngành trọng điểm, hứa hẹn định hướng lại nền kinh tế Nhật Bản trong những năm tới.

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama.

Nhật Bản kỳ vọng gì từ gói kích thích này?

Chính phủ Tokyo kỳ vọng gói kích thích sẽ tạo ra tác động kép: hỗ trợ người dân vượt qua chi phí sinh hoạt tăng cao và đồng thời kích thích đầu tư vào các ngành công nghệ, quốc phòng và hạ tầng chiến lược. Điều này nhằm đảm bảo Nhật Bản có thể phục hồi kinh tế bền vững sau nhiều năm trì trệ.

Gói kích thích cũng gửi thông điệp mạnh mẽ tới thị trường: chính phủ sẵn sàng hành động quyết liệt để duy trì ổn định kinh tế và mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực quan trọng. Việc tập trung vào các ngành như AI, bán dẫn và khoáng sản quan trọng cũng thể hiện mục tiêu dài hạn của Tokyo trong việc trở thành trung tâm đổi mới công nghệ toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, nếu gói kích thích được thực hiện hiệu quả, nó có thể giúp khôi phục niềm tin của người tiêu dùng, nâng cao đầu tư nội địa và giữ Nhật Bản cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.