Đặc sản chỉ có một tháng ở Ninh Bình, cho thu nhập gấp 3-4 lần trồng lúa

Vào thời điểm cuối thu, đầu đông, khi những cơn gió heo may bắt đầu tràn về, người dân xã Nghĩa An, tỉnh Nam Định cũ (nay là phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình) lại tất bật bước vào vụ thu hoạch niễng.

Củ niễng chỉ có một vụ duy nhất trong năm, kéo dài chừng một tháng. Loại củ này không chỉ thơm ngon, lạ miệng mà còn có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nên được nhiều bà nội trợ và thực khách ưa thích, săn tìm. Vì vậy, củ niễng vừa được thu hoạch đã có người chờ sẵn để mua.

Những ngày này, đi khắp các chợ dân sinh hay dọc đường Lê Đức Thọ (phường Hồng Quang), không khó bắt gặp những quầy hàng bán củ niễng được kê gọn bên đường.

Bà Nguyễn Thị Dung (trú phường Hồng Quang) cho biết, gia đình bà canh tác gần 2 mẫu niễng, hiện thu hoạch được gần 2/3 diện tích. Theo bà Dung, cây niễng dễ trồng, chi phí chăm sóc thấp nhưng cho thu nhập cao nên nhiều năm nay gia đình bà đã chuyển từ trồng lúa sang trồng niễng.

Với giá bán đầu mùa dao động từ 30.000-40.000 đồng/bó 10 củ, cuối vụ giảm còn 15.000-25.000 đồng/bó nên sau mỗi vụ niễng, trừ chi phí, ước tính gia đình bà thu về khoảng 8 triệu đồng/sào.

Ngay gần đó, bà Trần Thị Duyên cũng đang tất bật thu hoạch niễng. Bà Duyên cho biết, năm ngoái mỗi sào niễng bà “bỏ túi” 10 triệu đồng, tuy nhiên năm nay do bị chuột cắn phá nên năng suất giảm, mỗi sào chỉ đạt khoảng 7-8 triệu đồng.

“Niễng được trồng từ tháng Giêng, đến khoảng đầu tháng 9 âm lịch là bắt đầu cho thu hoạch. Sau khi nhổ niễng ngoài ruộng, tôi mang về nhà sơ chế, phân loại theo kích cỡ rồi bó lại để bán. Do vụ thu hoạch chỉ kéo dài khoảng một tháng nên chỉ cắt muộn vài ngày củ đã già, bị xơ, giảm độ giòn ngọt đặc trưng. Cuối mùa, củ niễng thường xuất hiện chấm đen nhưng không ảnh hưởng đến chất lượng”, bà Duyên chia sẻ.

Không chỉ củ niễng mang lại nguồn thu, phần lá sau khi cắt cũng được các thương lái mua về sấy khô, làm nguyên liệu sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ. Nhờ nguồn thu phụ này, mỗi sào niễng giúp các hộ trồng tăng thêm thu nhập khoảng 2 triệu đồng.

Lãnh đạo UBND phường Hồng Quang thông tin, hiện nay trên địa bàn phường có khoảng 80 mẫu Bắc Bộ (gần 29ha) trồng niễng. Cây niễng có ưu điểm là vốn đầu tư ban đầu thấp, ít sâu bệnh, công chăm sóc không nhiều nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3-4 lần so với cây lúa.

Đặc biệt, niễng trồng tại phường Hồng Quang có vị ngọt đậm, chất lượng vượt trội so với niễng trồng ở nhiều địa phương khác nên trở thành sản phẩm được người tiêu dùng ưa chuộng và tạo lợi thế cạnh tranh cho vùng trồng.

Thời gian tới, phường Hồng Quang định hướng tiếp tục mở rộng diện tích vùng trồng niễng; hướng dẫn người dân áp dụng các phương pháp canh tác nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; đồng thời từng bước xây dựng sản phẩm niễng đạt chuẩn OCOP, góp phần quảng bá và khẳng định giá trị đặc sản của địa phương.