Trung Quốc đáp trả Mỹ bằng lệnh trừng phạt ngành vận tải: Cuộc chiến trên biển leo thang

Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo hôm thứ Ba rằng nước này sẽ đưa 5 công ty con của Hanwha Ocean tại Mỹ vào danh sách hạn chế, cấm cá nhân và tổ chức Trung Quốc hợp tác kinh doanh với họ. Hanwha Ocean là một trong những tập đoàn đóng tàu lớn nhất Hàn Quốc, từng thâu tóm một nhà máy đóng tàu tại Mỹ để hỗ trợ Washington khôi phục ngành công nghiệp này.

Cổ phiếu Hanwha Ocean lập tức giảm gần 8% tại Seoul, mức giảm mạnh nhất trong hai tháng qua, sau khi thông tin được công bố. Giới quan sát đánh giá, đây là một phần trong phản ứng ăn miếng trả miếng của Bắc Kinh trước các động thái hạn chế từ Washington.

Cuộc chiến “trên biển” giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang

Lệnh trừng phạt mới của Trung Quốc được xem là một bước leo thang rõ rệt trong tranh chấp kéo dài giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới về quyền kiểm soát và ảnh hưởng trong lĩnh vực hàng hải toàn cầu.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đe dọa áp thuế 100% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, để đáp trả việc Bắc Kinh mở rộng danh mục hàng hóa bị kiểm soát xuất khẩu. Đáp lại, Trung Quốc áp thuế trả đũa lên các tàu có chủ sở hữu Mỹ khi cập cảng nước này, gây chấn động trong ngành vận tải biển quốc tế.

Song song đó, Bộ Giao thông Trung Quốc còn mở cuộc điều tra về tác động của cuộc rà soát “Mục 301” mà Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ tiến hành nhằm vào ngành hàng hải Trung Quốc - và cảnh báo sẽ có thêm biện pháp trả đũa “vào thời điểm thích hợp”.

Tác động của căng thẳng này với kinh tế toàn cầu là gì?

Các chuyên gia cảnh báo, căng thẳng Mỹ - Trung trong lĩnh vực vận tải biển có thể ảnh hưởng sâu rộng tới thương mại toàn cầu, bởi khoảng 80% hàng hóa quốc tế được vận chuyển bằng đường biển.

Kể từ tháng 4, Washington đã tuyên bố kế hoạch hạn chế khả năng đóng tàu của Trung Quốc đồng thời tăng cường năng lực của Mỹ, khiến nhiều xưởng đóng tàu Trung Quốc mất thị phần và các hãng tàu bị phạt nặng khi cập cảng Mỹ.

Trong khi đó, Hàn Quốc lại trở thành “người ở giữa”. Các nhà đóng tàu Hàn, bao gồm Hanwha Ocean, đã đưa ra nhiều ưu đãi nhằm giúp Mỹ tái thiết ngành công nghiệp hàng hải. Tuy nhiên, giờ đây Hanwha lại trở thành “nạn nhân” trong cuộc đối đầu Mỹ - Trung, khi các chi nhánh của họ tại Mỹ nằm trong danh sách bị Bắc Kinh hạn chế.