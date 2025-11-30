Bộ Tài chính đề nghị tăng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm

Doanh thu hộ kinh doanh 500 triệu đồng/năm có thể sẽ được miễn thuế (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Theo đó, trên cơ sở lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, để quy định vế thuế thu nhập cá nhân đối với hộ, cá nhân kinh doanh phù hợp thực tế, bảo đảm tính công bằng với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công, trong đó có cả thuế giá trị gia tăng (GTGT), Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ điều chỉnh tăng mức doanh thu không nộp thuế đối với hộ kinh doanh từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng/năm, đồng nghĩa hộ kinh doanh chỉ nộp thuế đối với doanh thu vượt trên mức 500 triệu đồng/năm

Ví dụ, nếu hộ kinh doanh có doanh thu 501 triệu đồng/năm thì chủ hộ chỉ nộp thuế phần doanh thu 1 triệu đồng.

Đồng thời, Bộ Tài chính bổ sung quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỉ đồng/năm, áp dụng tính thuế theo lợi nhuận (doanh thu trừ chi phí), thuế suất 15%.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng kiến nghị điều chỉnh thuế suất của 2 bậc trong 5 bậc thuế lũy tiến từng phần, đối với thu nhập cá nhân của người có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Cụ thể, giảm thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20%.

Theo đó, người làm công, ăn lương có thu nhập tính thuế bình quân mỗi tháng 10 triệu đồng nộp thuế 5%;10 triệu đồng đến 30 triệu đồng thuế suất 10%; 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng thuế suất 20%; 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng thuế suất 30%; trên 100 triệu đồng thuế suất 35%.