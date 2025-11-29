Bát ăn cho chó giá đắt “cắt cổ”, người lương 5 triệu không mua nổi

Bát ăn cho chó làm từ gỗ và thép không gỉ, giá hàng chục triệu đồng

Tại Việt Nam, bạn sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng vài chục nghìn hoặc hơn trăm nghìn cho một chiếc bát ăn dành cho chó. Tuy nhiên, nếu kinh tế dư dả, bạn hoàn toàn có thể đặt mua cho mình một chiếc bát ăn sang chảnh dành cho cún cưng từ hãng Hermes với mức giá lên đến 1.317 USD, tương đương hơn 34,4 triệu đồng.

Theo thông tin trên trang sản phẩm, chiếc bát đắt đỏ này được làm 100% từ thép không gỉ và gỗ sồi và được sản xuất tại Pháp. Bát có hai ngăn, gắn nam châm ở giữa để có thể tách rời thành hai chiếc riêng biệt.

Trên bát có họa tiết khảm “Clou de Forge” và được khắc dòng chữ “Hermès Sellier Paris". Sản phẩm có thể rửa bằng máy rửa chén.

Được biết, thiết kế này được lấy cảm hứng từ chiếc vòng tay mang hình dạng chuỗi neo tàu được Robert Dumas (thành viên gia đình Hermes) sáng tạo vào năm 1938.

Bộ phận chăm sóc khách hàng của Hermès cho biết, chiếc bát dành cho cún cưng của giới nhà giàu này là sản phẩm mới thuộc bộ sưu tập Xuân 2026, được trưng bày trên trang web chính thức. Hiện tại, số lượng bát cho các giống chó cỡ lớn đang còn khá ít. Hãng đang sản xuất thêm để bán trực tuyến.