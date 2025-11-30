Quái dị món cà phê đầu vịt, giá hơn 160.000đ/ly

Cà phê đầu vịt: Nghe tưởng khó ăn ai ngờ ngon không tưởng

Gần đây, một quán cà phê tại Cù Châu, Trung Quốc bỗng trở thành tiêu điểm trên mạng xã hội nước này khi tung ra món nước mới với hương vị “có một không hai” - món cà phê đầu vịt.

Một ly cà phê đầu vịt có giá 45 NDT (163.000đ), khiến nhiều người kinh ngạc trước sự kết hợp vị giác đầy sáng tạo này và bày tỏ mong muốn được thử. Một số khách hàng đã thử cho biết, hương vị của món cà phê này ngon hơn mong đợi.

Chủ quán A Ze là một chàng trai 9x đến từ Quảng Đông. Hai năm trước, anh bỏ việc ở Thượng Hải vì tình yêu và đến Cù Châu, quê hương của bạn gái và mở "Quán cà phê Obsess". Tên của quán tượng trưng cho tình yêu đẹp của cặp đôi này.

A Ze cho biết, anh và bạn gái thường bán các món cà phê sáng tạo, liên tục thử nghiệm nhiều hương vị khác nhau. Trước khi ra mắt món cà phê đầu vịt, cửa hàng đã tung ra món cà phê ngọt vị chanh và đào, món này cũng nhận về rất nhiều phản hồi tích cực.

Ít ngày trước, một khu công nghiệp gần quán cà phê mở hội chợ và mời họ đến tham gia với một gian hàng. A Ze nghĩ rằng nên mang đến một thứ gì đó thật khác biệt để mang đến hội chợ. Sau đó, anh quyết định pha một tách cà phê hội tụ đủ bốn hương vị của cuộc sống: ngọt, chua, đắng và cay.

"Vị ngọt, chua và đắng khá dễ tìm, chỉ có vị cay là chúng tôi nghĩ mãi không ra nguyên liệu. Chúng tôi đã thử ớt xanh và tiêu Tứ Xuyên, nhưng hương vị khi kết hợp lại không ổn, nguyên liệu này cũng đã quá quen thuộc trên thị trường. Vì tôi thường ăn đầu vịt, và Cù Châu lại nổi tiếng với món đầu vịt nên tôi chợt nảy ra ý tưởng và tự hỏi liệu mình có thể kết hợp đầu vịt với cà phê hay không”, A Ze nhớ lại.

Không chút do dự, A Ze đã bắt đầu thử nghiệm. Tuy nhiên, việc kết hợp cà phê và đầu vịt, hai loại thực phẩm vốn tương phản không hề dễ dàng. Sau nhiều lần thử nghiệm và thêm vào nhiều hương vị khác nhau, cuối cùng anh đã tìm ra phiên bản ngon nhất.

Aze cho biết anh đã mời bạn bè dùng thử và mọi người đều cảm thấy sản phẩm phù hợp với sở thích của công chúng trước khi quán chính thức tung ra thị trường.

Và phản hồi từ khách hàng quả thực đã không phụ công sức nghiên cứu của A Ze. Ngay từ khi ra mắt, cà phê đầu vịt đã thu hút được nhiều khách hàng đến trải nghiệm. Nhiều người đã thử cho biết món này có vị rất ngon.

Ông Wen, một người tiêu dùng cho biết lần đầu nghe đến cà phê đầu vịt, ông đoán rằng hương vị sẽ rất lạ, bởi hai nguyên liệu này sao có thể kết hợp với nhau được? Tuy nhiên, ông vẫn thử vì tò mò và thấy thấy hương vị thực sự khá ngon, hoàn toàn khác biệt so với loại cà phê ông thường uống.

Nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen có cánh cho món cà phê độc đáo. Một người cho biết món này có hương vị đậm đà của Cù Châu, dù lạ nhưng hương vị khá ngon. Một cư dân mạng khác nhận xét, nước sốt việt quất thanh mát hòa quyện cùng hương cam chanh thoang thoảng trong cà phê nên rất ngon. Đầu vịt có vị ngọt cay và hơi khô, nhìn chung, món ăn hội tụ đủ các vị ngọt, cay, chua, đắng.