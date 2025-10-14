Loạt bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng và những lần “vung tiền” không tiếc tay của Ngân 98

Ngân 98 khoe loạt bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng

Võ Thị Ngọc Ngân, hay còn gọi là Ngân 98 vừa bị khởi tố, bắt giam vì hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Ở thời điểm trước khi bị khởi tố, cô cùng 2 công ty đã thu lợi hàng trăm tỷ đồng chỉ trong giai đoạn 2023-2024.

Trước khi vướng vòng lao lý, Ngân 98 là một trong những nữ DJ nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi bậc nhất showbiz Việt không chỉ bởi phong cách ăn mặc táo bạo mà còn vì mức độ khoe tài sản khiến nhiều người choáng ngợp.

Ngân 98 trước khi bị bắt là một DJ nổi tiếng với cách ăn mặc táo bạo.

Trên trang cá nhân của mình, Ngân 98 thường đăng tải những video về cuộc sống giàu có và sang chảnh. Đặc biệt, cô nàng cũng nhiều lần chia sẻ về trị giá ngôi nhà mình đang ở hay vẻ đồ sộ của khách sạn do mình tự xây, làm cả khu resort để dành cho đi du lịch nghỉ dưỡng.

Đơn cử như tháng 4/2022, Ngân 98 đăng tải lên trang cá nhân thông tin chuyển khoản 21 tỷ đồng để mua cùng lúc 10 mảnh đất. “Nhờ bạn Lương Bằng Quang đi mua đất dùm mà mua hơn cả chục miếng, miếng nào miếng đó cũng mười mấy 20", Ngân 98 viết.

Căn penthouse có sân thượng rộng tới 80m2 có giá trị lên tới 80 tỷ đồng.

Tiếp đó, năm 2023, Ngân cho biết mình đã sở hữu căn penthouse “lớn nhất quận 2” có 4 hướng đều là view xịn, có phòng DJ riêng, sân thượng rộng bằng cả căn nhà khiến nhiều người bất ngờ.

“Bây giờ là 7 giờ tối, từ nhà em Ngân có thể thấy được Landmark 81, Bitexco và thấy được view sông luôn nha… Tính tới thời điểm hiện tại, căn penthouse này của em Ngân đang là có diện tích 1 sàn lớn nhất quận 2”, Ngân 98 nói.

Phòng khách trong căn penthouse của Ngân 98.

Tháng 4/2024, trên trang cá nhân của mình, Ngân 98 một lần nữa khiến nhiều người xôn xao khi khoe khách sạn tình yêu 60 phòng tại Đà Lạt do mình tự xây. Đây là tổ hợp gồm 3 khách sạn chụm lại làm 1, mỗi phòng được thiết kế theo một phong cách khác nhau, có cả phòng dành riêng cho các bạn nữ muốn chụp ảnh gợi cảm.

“Sắp tới các bạn Lên Đà Lạt bao nhiêu lần ở cũng không chán vì Ngân thiết kế mỗi phòng 1 phong cách đặc trưng của 1 nước”, Ngân 98 khoe.

Tổ hợp Khách sạn Tình yêu của Ngân 98 tại Đà Lạt.

Không chỉ vậy, thời gian gần đây, Ngân 98 còn thường xuyên đăng tải hình ảnh và video giới thiệu về khu resort có diện tích sàn gần 1.000m2 nằm trên đảo Phú Quý. Nhiều người đồn đoán rằng, đây chính là khu resort mà Ngân 98 và Lương Bằng Quang đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng của mình.

Loạt siêu xe trị giá hàng chục tỷ đồng

Không chỉ “khoe” loạt bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng, Ngân 98 còn gây chú ý với bộ sưu tập “siêu xe” trị giá hàng chục tỷ đồng của mình.

“Em Ngân là tắc kè bông nên mọi người cứ nhìn vô cái dàn xe này mà cứ thấy chiếc nào nổi là của Ngân nha. Chiếc màu vàng này là chiếc Ngân mua sau cùng nè. Còn chiếc đầu tiên Ngân mua là chiếc màu tím này nè”, Ngân 98 khoe trong 1 video vào năm 2024.

Chiếc xe đầu tiên mà Ngân 98 sở hữu chính là Mercedes-Benz GLE 53 màu tím được mua vào năm 2023 với giá khoảng 4,7 tỷ đồng.

Năm 2023, cặp đôi tiếp tục gây choáng khi đăng tải hình ảnh và video “đập hộp” chiếc siêu xe Maserati MC20 Cielo tại cảng.

Đây là phiên bản mui trần đặc biệt, với số lượng bán ra giới hạn chỉ 60 chiếc toàn cầu và là chiếc Maserati MC20 Cielo của Ý đầu tiên được đưa về Việt Nam. có giá trị khoảng 23 tỷ đồng.

Tiếp đó, vào tháng 7/2024, Ngân 98 tiếp tục gây bất ngờ khi tậu thêm chiếc Mercedes-Benz V250 bản độ Maybach và được cô nàng gọi tên là “chuyên cơ mặt đất”.

“Vung tiền” không tiếc tay để “dao kéo”

Không chỉ khiến dân tình bàn tán bởi thường xuyên ăn diện hở hang và phô diễn hình thể quá đà, Ngân 98 còn khiến nhiều người chóng mặt bởi số lần “vung tiền” không tiếc tay để “dao kéo” nhằm thay đổi nhan sắc.

Năm 2019, Ngân 98 từng tiết lộ mình đã tiêu tốn 140 triệu đồng để trùng tu nhan sắc. Trong đó, phí gọt hàm là 70 triệu, sửa mũi 55 triệu, cắt mí 15 triệu…

Ngân 98 đã sửa mũi tới 11 lần.

Chưa kể, cô nàng còn tiếp tục chỉnh sửa vòng 1 nhiều lần và chỉnh sửa các bộ phận khác trên cơ thể như nâng cấp vòng 3, cắt mí, gọt góc hàm, độn cằm, hạ gò má…

Tháng 7/2024, ở lần dao kéo thứ 9, Ngân 98 chi hàng tỷ đồng sang Hàn Quốc thực hiện đại phẫu gồm sửa mũi, chỉnh cằm, hạ gò má với mong muốn có vẻ đẹp ngây thơ và sang hơn.

Tháng 7/2024, Ngân 98 chi cả tỷ đồng để sang Hàn Quốc "đại phẫu" sửa sang sắc đẹp.

Không chỉ vậy, cô nàng đã chi hàng trăm triệu đồng để sửa mũi tới 11 lần. Riêng lần sửa mũi thứ 11 đã tốn hơn 200 triệu đồng, làm răng sứ 8 triệu một chiếc…

Vốn là người rất đầu tư vào các trang phục mỗi khi đi diễn. Những bộ đồ đều được làm mới hoàn toàn, nhiều chi tiết cầu kỳ, có mức giá lên tới 15 - 20 triệu đồng/bộ.

Ngoài ra, Ngân 98 cũng chi mạnh tay cho những lần đi diễn khi mang thú cưng đi cùng, sẵn sàng bỏ từ 7 - 10 triệu đồng để thú cưng ngồi ghế VIP.