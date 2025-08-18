Ông Trump bất ngờ hoãn tăng thuế Trung Quốc vì dầu Nga

Tại hội nghị Alaska, ông Trump và ông Putin thảo luận hàng giờ nhưng chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Dù vậy, ông Trump mô tả cuộc gặp là “10 trên 10”, cho biết hai bên đã bàn về việc trao đổi lãnh thổ ở Ukraine và tiến rất gần tới một thỏa thuận hòa bình mà không có sự bảo đảm an ninh từ NATO.

Ông Trump khẳng định việc hoãn áp thuế bổ sung với Trung Quốc xuất phát từ vai trò của Bắc Kinh trong việc mua dầu Nga – yếu tố giúp duy trì đòn bẩy trên bàn đàm phán. Ông nhấn mạnh: “Với tiến triển hôm nay, tôi nghĩ chưa cần làm điều đó, ít nhất trong 2-3 tuần tới.”

Trung Quốc, Ấn Độ và bài toán dầu Nga

Trung Quốc hiện là khách hàng lớn của dầu Nga và khẳng định việc nhập khẩu này là “hợp pháp, cần thiết cho an ninh năng lượng”. Việc ông Trump tạm ngưng áp thuế giúp duy trì nguồn cung dầu thô giá rẻ, qua đó tránh những cú sốc lớn cho thị trường.

Trong khi đó, Ấn Độ lại phải hứng chịu mức thuế tăng gấp đôi, lên 50% từ ngày 27/8/2025 vì tiếp tục mua dầu Nga giá rẻ. Điều này phản ánh chiến lược của ông Trump: vừa gây sức ép để cắt nguồn tài chính cho chiến tranh của Moscow, vừa giữ khoảng trống đàm phán linh hoạt với các đối tác lớn như Trung Quốc.

Các chuyên gia cảnh báo, nếu Mỹ đánh thuế mạnh cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ, dòng chảy dầu Nga sẽ sụt giảm mạnh, làm giá năng lượng toàn cầu tăng vọt và có thể phản tác dụng đối với mục tiêu kiềm chế lạm phát trong nước.

Tác động tới giá dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)

Quyết định tạm hoãn thuế được kỳ vọng sẽ ổn định giá dầu và LNG toàn cầu. Khi Trung Quốc – một trong những nước nhập khẩu dầu lớn nhất – chưa bị áp thêm rào cản, thị trường tiếp tục hưởng lợi từ nguồn dầu Nga giá rẻ, giữ giá dầu Brent quanh mức cân bằng.

Nếu áp thuế ngay, Trung Quốc có thể cắt nhập khẩu, khiến Nga buộc giảm sản lượng hoặc tìm đầu ra khác, kéo giá dầu tăng 10-20% trong ngắn hạn. Trong khi đó, với LNG, việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn “đình chiến thương mại” 90 ngày giúp mở thêm cơ hội xuất khẩu khí Mỹ sang Trung Quốc, giữ giá khí tại châu Á và châu Âu ở mức ổn định 10-12 USD/MMBtu.

Tuy vậy, giới phân tích lưu ý mọi kịch bản đều phụ thuộc nhiều vào diễn biến chiến sự Ukraine. Nếu căng thẳng leo thang, nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí đốt từ Nga vẫn hiện hữu, kéo theo biến động khó lường cho thị trường năng lượng.