Kinh tế 24h: Sàn giao dịch vàng hoạt động ra sao trong giai đoạn đầu?

Sàn giao dịch vàng hoạt động ra sao trong giai đoạn đầu?

Sàn giao dịch vàng Việt Nam giai đoạn đầu chỉ là kênh phân phối vàng nguyên liệu nội địa, chưa cho người dân tham gia trực tiếp mà dành cho ngân hàng và doanh nghiệp được cấp hạn mức nhập khẩu. Theo lộ trình Ngân hàng Nhà nước, sàn tập trung giao dịch vàng vật chất trên thị trường sơ cấp, giúp minh bạch nguồn cung chính ngạch, kiểm soát nhập khẩu và hình thành giá tham chiếu, từ đó thu hẹp chênh lệch giá trong nước - quốc tế (hiện 20-21 triệu đồng/lượng).

Vàng vật chất

Chuyên gia VGTA Huỳnh Trung Khánh nhấn mạnh sàn chỉ phân phối từ ngân hàng sang doanh nghiệp chế tác, người dân vẫn mua qua cửa hàng. Ông Nguyễn Xuân Thành (Fulbright) đánh giá đây là bước tiến minh bạch, nhưng ông Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP HCM) cảnh báo chưa thể giảm ngay chênh lệch nếu nguồn cung không tăng, vì nhập khẩu vàng ảnh hưởng dự trữ ngoại hối và tỷ giá.

Nhu cầu vàng miếng/nhẫn trơn ước tính 30 tấn/năm (Hội đồng Vàng Thế giới), cần vài tỷ USD ngoại tệ; song ông Huân cho rằng tổng thị trường có thể vài chục tỷ USD. Chỉ khi nguồn cung dồi dào hoặc giảm tâm lý FOMO, giá trong nước mới tiệm cận thế giới.

Tiền mặt của công ty Warren Buffett lại lên kỷ lục

Berkshire Hathaway của Warren Buffett đạt kỷ lục tiền mặt 381,7 tỷ USD cuối quý III/2025, tăng mạnh nhờ bán ròng cổ phiếu 12 quý liên tiếp. Danh mục cổ phiếu còn 283,2 tỷ USD, chủ yếu Apple và American Express. Tập đoàn không mua cổ phiếu quỹ quý thứ 5, dù cổ phiếu Berkshire giảm 12% từ tháng 5 (khi Buffett công bố rời CEO), trái ngược S&P 500 tăng 32%.

Lợi nhuận hoạt động quý III tăng 34% lên 13,49 tỷ USD, nhờ giảm lỗ dự báo bảo hiểm. Lợi nhuận ròng tăng 17% lên 30,8 tỷ USD, nhưng Buffett coi nhẹ vì bao gồm biến động đầu tư chưa thực hiện.

Đây là báo cáo cuối khi Buffett (95 tuổi) còn làm CEO; cuối năm nay ông chỉ giữ Chủ tịch, nhường ghế cho Greg Abel (63 tuổi). Abel đang tham gia điều hành sâu hơn, nhưng chiến lược sử dụng "núi tiền mặt" chưa rõ. Gần đây nhất, Berkshire chi 9,7 tỷ USD mua OxyChem (Occidental Petroleum) – thương vụ lớn đầu tiên kể từ Precision Castparts 32,1 tỷ USD năm 2016. Tập đoàn chưa từng trả cổ tức từ 1967.

Với gần 200 công ty con (Dairy Queen, Fruit of the Loom…), Berkshire ưu tiên tích lũy tiền mặt, chờ cơ hội M&A lớn trong bối cảnh thị trường định giá cao.

Lo chứng khoán giảm tiếp, nhà đầu tư lại khóc ròng

VN-Index giảm tuần thứ 3 liên tiếp, đóng cửa 31/10 ở 1.639 điểm, mất gần 30 điểm phiên cuối tuần, tổng cộng 150 điểm từ đỉnh 1.800. VN30 giảm 3,05% về 1.885 điểm. Tháng 10, thị trường tích lũy hẹp quanh 1.620 điểm, nhưng áp lực điều chỉnh mạnh ở bất động sản, chứng khoán, ngân hàng, bán lẻ.

Khối ngoại bán ròng tuần thứ 15 liên tiếp, rút hơn 2.722 tỉ đồng trên HOSE. Lực cầu nội yếu, nhà đầu tư margin chịu lỗ nặng 50-60%. Anh Mạnh Hoàng (TP HCM) lỗ 20-30% với SSI, VIX; nhiều mã chứng khoán thủng đáy 5 tháng.

Dù có tin tốt: Việt Nam nâng hạng mới nổi, FED giảm lãi suất 0,25%, thuế Mỹ 0-20%, kinh doanh quý III khả quan, thị trường vẫn giảm ngược thế giới. Nhóm trụ Vingroup, ngân hàng, Gelex điều chỉnh sau tăng nóng, xóa hết thành quả đầu tháng.

SHS nhận định: Kết thúc chu kỳ tăng từ tháng 4, bước vào điều chỉnh – tích lũy, phân hóa mạnh. Rủi ro ngắn hạn còn, nhưng cơ hội cho mã cơ bản tốt đã về vùng giá hấp dẫn.

Chuyên gia Pinetree Nguyễn Tấn Phong: Đà giảm do trụ điều chỉnh, Vingroup giảm 20-30% bình thường sau tăng 4 lần. Tuần tới phụ thuộc nhóm này; nếu ngừng giảm, dòng tiền dịch chuyển sang nhóm bị lãng quên. VN-Index có nguy cơ mất 1.600 điểm, nhà đầu tư nên cơ cấu chờ giải ngân mã dẫn dắt mới.