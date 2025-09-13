Số tiền khổng lồ Mỹ thu được trong tháng đầu tiên áp dụng thuế đối ứng đầy đủ

Theo Bộ Tài chính Mỹ, thuế quan trong tháng 8 mang về 29,5 tỷ USD, tăng so với 27,7 tỷ USD của tháng 7 và 22,2 tỷ USD của tháng 5. Đây cũng là tháng đầu tiên chính quyền Trump thu đủ một tháng áp dụng mức thuế mới, từ 10% đến 50% đối với nhiều loại hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cộng, từ đầu năm tài khóa (tính đến hết tháng 9), thuế quan đã đem lại khoảng 165,2 tỷ USD cho ngân sách Mỹ. Tuy nhiên, dù con số tăng mạnh, nguồn thu từ thuế quan vẫn chỉ chiếm dưới 10% tổng thu ngân sách liên bang.

Thuế quan của ông Trump mang lại nguồn thu lớn

Ai thực sự trả khoản thuế này?

Một báo cáo lạm phát tháng 8 đã dấy lên câu hỏi lớn: rốt cuộc ai là người gánh thuế quan? Nhiều chuyên gia cho rằng chi phí này đang được “đẩy” sang người tiêu dùng.

Kinh tế trưởng Joe Brusuelas (RSM) nhấn mạnh: “Khi nhìn vào một số mặt hàng tăng giá, rõ ràng đó là do thuế quan.” Ông cho biết tác động dễ thấy nhất nằm ở các nhóm hàng thực phẩm và may mặc.

Trong khi đó, Tổng thống Trump và Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhiều lần khẳng định nguồn thu mới này đang giúp cải thiện nền tài chính quốc gia, thậm chí coi đây là công cụ “sửa chữa sự hỗn loạn tài chính” mà chính quyền tiền nhiệm để lại.

Chính sách thuế quan này có bền vững?

Nguồn thu tăng nhanh có thể không kéo dài lâu. Hai tòa án Mỹ đã phán quyết rằng một phần thuế “có đi có lại” của ông Trump vi phạm luật và Tòa án Tối cao dự kiến sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trước cuối năm nay.

Nếu thua kiện, chính quyền Trump có thể phải hoàn trả khoảng một nửa số tiền thu được từ cơ chế này. Trong khi đó, các loại thuế quan khác – dựa trên cơ sở pháp lý vững chắc hơn – vẫn tiếp tục được duy trì.

Thực tế, dù mang lại hàng chục tỷ USD, thuế quan không thể bù đắp chi tiêu khổng lồ của chính phủ Mỹ. Riêng tháng 8, ngân sách chi ra tới 689 tỷ USD, khiến thâm hụt tháng này lên tới 345 tỷ USD.