Kinh tế 24h: Nên đánh thuế vàng như với chứng khoán và bất động sản, tránh việc bị áp thuế hai lần

Nên đánh thuế vàng như với chứng khoán và bất động sản, tránh việc bị áp thuế hai lần

Chính phủ giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước quy định thu nhập từ giao dịch mua bán vàng chịu thuế trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), nhằm minh bạch thị trường và hạn chế đầu cơ.

Thu nhập từ giao dịch mua bán vàng chịu thuế

Chuyên gia PGS.TS Nguyễn Hữu Huân (ĐH Kinh tế TP.HCM) ủng hộ, đề xuất đánh thuế vàng tương tự bất động sản (2% giá trị giao dịch) và chứng khoán (0,1% giá chuyển nhượng), thay vì trên lợi nhuận, do khó xác định giá mua cũ (20 năm trước) khi thiếu chứng từ. Ông gợi ý tham khảo Trung Quốc, Ấn Độ, và lưu ý phân biệt vàng nguyên chất, trang sức, tránh nhầm lẫn với vàng cưới.

Chuyên gia Phan Dũng Khánh đồng tình, nhấn mạnh thuế giúp hạn chế "lướt sóng" và tăng thu ngân sách, nhưng cần tránh đánh thuế chồng (doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập). Ông đề xuất áp thuế 0,1% trên giao dịch bán, không thu khi mua, để tránh áp thuế hai lần, và chỉ nhắm vào cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động mua bán phụ. Thu từ 1 lượng trở lên có thể bị lách bằng chia nhỏ hóa đơn, nên tỷ lệ vừa phải như chứng khoán là hợp lý. Cả hai chuyên gia nhấn mạnh quy trình rõ ràng, quản lý tập trung để ngăn né thuế và đảm bảo công bằng.

Chứng khoán giảm 4 phiên liên tiếp

VN-Index kết thúc tuần giảm gần 7 điểm, chốt phiên 19/9/2025 ở mức gần 1.659 điểm, đánh dấu 4 phiên giảm liên tiếp, dù thanh khoản chỉ đạt 29.200 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước. Chỉ số mở cửa tăng nhưng nhanh chóng giảm, chủ yếu do áp lực bán từ nhóm VN30, trước khi được bất động sản nâng đỡ vào buổi chiều, dù không giữ được sát tham chiếu. Số mã tăng (133) và giảm (189) không chênh lệch lớn, với 10 mã trần, nổi bật GEE và QCG.

Cổ phiếu VIC của Vingroup tăng 5,7% (153.200 đồng), đóng góp lớn nhất cho chỉ số với thanh khoản 832 tỷ đồng, cùng NVL (+5,6%) và các mã như CII, CEO, SCR (+2-3%). Tuy nhiên, VHM, VCG, VRE, KBC lại giảm. Ngân hàng và chứng khoán cũng chịu áp lực, trong khi nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.823 tỷ đồng, tăng 86%, xả mạnh VHM, SSI, STB, VIX, VCB, VRE, VND, DGC, KBC, nhưng mua FPT và HPG.

Toàn tuần, VN-Index giảm gần 9 điểm, thất bại trong việc vượt mốc 1.700 điểm, chuyển sang giằng co. Thanh khoản giảm cuối tuần cho thấy tâm lý thận trọng. VCBS khuyên nhà đầu tư quan sát, chờ thông tin, trong khi VPBankS đề xuất trading nhanh T+ với cổ phiếu mạnh, tránh gia tăng tỷ trọng lớn, tận dụng rung lắc để cơ cấu danh mục.

Thế Giới Di Động thu gần 100.000 tỷ đồng trong 8 tháng

Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) ghi nhận doanh thu 8 tháng đầu năm 2025 đạt gần 99.800 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, đạt 67% kế hoạch 150.000 tỷ đồng cả năm.

Các ngành hàng lớn như laptop, điện máy, và thực phẩm tươi sống đóng vai trò quan trọng, với chuỗi điện máy đóng góp 44.500 tỷ đồng, chuỗi điện thoại 22.550 tỷ đồng, và chuỗi bách hóa 30.500 tỷ đồng, tăng 4%/tháng sau khi tối ưu chi phí. Chuỗi nhà thuốc đạt 1,8 tỷ đồng/tháng, chuỗi đồ dùng mẹ và bé 530 triệu đồng/tháng, trong khi chuỗi điện máy tại Indonesia tăng 70%.

Tính đến tháng 8, MWG vận hành gần 5.800 cửa hàng, trong đó chuỗi bách hóa có 2.233 điểm, điện máy 2.023 điểm. Ông Nguyễn Đức Tài, lãnh đạo công ty, dự kiến mở thêm 200 cửa hàng bách hóa cuối năm, khẳng định đã tìm ra mô hình mở rộng toàn quốc. Chứng khoán SSI dự báo doanh thu 2025 đạt 148.400 tỷ đồng (tăng 10%), 2026 lên 171.000 tỷ đồng (tăng 15%), nhờ bách hóa, dù điện thoại và điện máy chậm lại. KB Việt Nam đồng quan điểm, kỳ vọng giá cổ phiếu đạt 90.100 đồng (tăng 15% từ 78.600 đồng), trong khi SSI dự giá hợp lý 87.000 đồng trong 1 năm.

Nhà đầu tư ngoại nắm trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều kỷ lục

Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 18/9/2025, giá trị trái phiếu chính phủ Mỹ do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ đạt kỷ lục 9.159 tỷ USD trong tháng 7, tăng 32 tỷ USD so với tháng trước và 9% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ 3 liên tiếp lập đỉnh.

Nhật Bản dẫn đầu với 1.151 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 3/2024, nhờ lạm phát thấp, tăng trưởng chậm và lãi suất âm, thúc đẩy dòng vốn ra nước ngoài, chủ yếu vào Mỹ. Anh đứng thứ hai với gần 900 tỷ USD, tăng 5% so với tháng 6, nhờ vai trò trung tâm tài chính tại London.

Ngược lại, Trung Quốc giảm nắm giữ xuống 730,7 tỷ USD, thấp nhất kể từ tháng 12/2008, giảm hơn 25 tỷ USD, do chiến lược giảm phụ thuộc vào đồng đôla và hỗ trợ nhân dân tệ trước tăng trưởng chậm, thách thức hậu đại dịch và rào cản thương mại. Từ 2012-2016, Trung Quốc từng giữ trên 1.300 tỷ USD. Hiện nhà đầu tư nước ngoài sở hữu hơn 30% trái phiếu chính phủ Mỹ đang lưu hành, thu hút sự chú ý sau khi Tổng thống Trump tăng thuế nhập khẩu, đặt câu hỏi về nhu cầu khối ngoại.