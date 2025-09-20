Nhà đầu tư Trung Quốc quay lưng với vàng, họ đang đổ tiền vào đâu?

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu vàng bán buôn của Trung Quốc trong tháng 8 chỉ đạt 85 tấn, thấp hơn 9 tấn so với tháng 7 và là mức thấp nhất cho tháng 8 kể từ năm 2010. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc doanh số vàng miếng và tiền xu sụt giảm, khi nhà đầu tư chuyển sự chú ý sang chứng khoán nội địa đang tăng nóng.

Trong khi giá vàng trên thị trường London tăng gần 4% và giá vàng chuẩn trong nước tăng 2%, giới đầu tư Trung Quốc vẫn không mặn mà. Dù Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc liên tục mua vàng dự trữ trong 10 tháng liền, nhu cầu tư nhân vẫn suy yếu rõ rệt.

Người tiêu dùng Trung Quốc đã thúc đẩy nhu cầu vàng trong vài năm qua, nhưng hiện tại họ lại đổ xô vào cổ phiếu.

Nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc đang rút vốn khỏi vàng

Trong tháng 8, các quỹ ETF vàng tại Trung Quốc bị rút ròng 6 tỷ nhân dân tệ (khoảng 834 triệu USD), tương ứng giảm 7,7 tấn nắm giữ. Hoạt động giao dịch hợp đồng tương lai vàng trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải cũng giảm 26% so với tháng trước.

Nguyên nhân chính là “mệt mỏi giá” – việc vàng leo thang liên tục khiến nhiều người ngần ngại mua thêm. Lượng vàng rút ra từ Sàn giao dịch vàng Thượng Hải – thước đo tốt nhất cho nhu cầu bán buôn – cũng duy trì ở mức thấp trong năm 2025, thấp hơn nhiều so với trung bình lịch sử.

Vì sao chứng khoán Trung Quốc lại hút vốn mạnh?

Trái ngược với vàng, thị trường cổ phiếu trong nước tăng tốc. Chỉ số CSI300, theo dõi 300 doanh nghiệp lớn nhất niêm yết tại Thượng Hải và Thâm Quyến, đã tăng 10% trong tháng 8 và cao hơn khoảng 16% từ đầu năm đến nay.

Đà tăng được hỗ trợ bởi loạt chính sách kích thích, từ bơm thanh khoản đến cam kết thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư công nghệ. Nhà đầu tư cá nhân – vốn được coi là “dòng máu” của thị trường chứng khoán Trung Quốc – đã trở lại mạnh mẽ, khiến khối lượng giao dịch hàng ngày tăng vọt, song hành với sự suy giảm của thị trường vàng.

Triển vọng nào cho vàng tại Trung Quốc trong thời gian tới?

Dù dòng vốn hiện đang nghiêng về chứng khoán, Hội đồng Vàng Thế giới dự báo nhu cầu vàng đầu tư tại Trung Quốc có thể hồi phục vào cuối năm. Các yếu tố mùa vụ như kỳ nghỉ Quốc khánh tháng 10 hay các hội chợ trang sức trong tháng 9 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sức mua.

Trong ngắn hạn, vàng có thể vẫn kém hấp dẫn so với chứng khoán, nhưng với đặc tính trú ẩn, vàng khó bị mất chỗ đứng lâu dài trong danh mục đầu tư của người Trung Quốc.