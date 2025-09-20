Nam ca sĩ đổi đời nhờ 1 bài hát, là “đại gia sổ đỏ”, có căn lên tới hơn 50 tỷ đồng

Ca sĩ Quang Hà tên thật là Vũ Hoàng Hà, sinh ra tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Nhờ đó, Quang Hà sớm được rèn giũa và hình thành niềm đam mê với âm nhạc từ khi còn nhỏ. Năm 2003, Quang Hà quyết định "Nam tiến” vào TPHCM lập nghiệp.

Quang Hà được mệnh danh là ca sĩ "sưu tầm sổ đỏ".

Quang Hà từng chia sẻ, thời gian đầu, anh chạy show và tham gia các chương trình của đài truyền hình với mức cát-xê ít ỏi chỉ vài chục nghìn đồng. Chỉ đến khi ca khúc Định mệnh ra đời, anh mới thực sự được khán giả biết tới và yêu thích. “Định mệnh” là ca khúc hit đầu tiên, góp phần thay đổi hoàn toàn cuộc đời và sự nghiệp ca hát của Quang Hà.

Năm 2015, Quang Hà góp vốn thành lập Công ty TNHH Giải trí Quang Hà và giữ vị trí Giám đốc. Từ tháng 12/2022, vị trí Giám đốc được chuyển sang cho ông Nguyễn Phi Cường (cũng chính là quản lý của ca sĩ Quang Hà).

Sau hơn 20 năm ca hát, Quang Hà từ ca sĩ hát lót với cát-xê vài chục nghìn đồng đã trở thành người có khối tài sản kếch xù. Trong làng giải trí Việt, đồng nghiệp đặt Quang Hà biệt danh là ca sĩ “sưu tầm sổ đỏ”.

Anh dành cả thanh xuân để cày cuốc, đi hát khắp nơi, có bao nhiêu tiền đều tiết kiệm hoặc đầu tư bất động sản. Nhờ đó mà Quang Hà sở hữu một khối tài sản lớn về bất động sản, trải dài từ Hà Nội đến miền Nam, đặc biệt là TP.HCM.

Nam ca sĩ cho biết bản thân rất tiết kiệm, không đi bar, đi chơi, đi ăn uống, tiêu xài, shopping mà sẽ để dành để mua các mảnh đất làm tài sản tích lũy. Trong talkshow Lời Tự Sự, nam ca sĩ gây “sốc” khi xác nhận sở hữu 13 căn nhà và 1 biệt thự khoảng 50 tỷ đồng ở Hà Nội.

Chưa dừng lại ở đó, Quang Hà còn là tay chơi siêu xe có tiếng. Anh liên tục “gây choáng” khi xuất hiện bên các xế hộp giá trị khủng. Năm 2020, Quang Hà lái chiếc Bentley Mulsanne trị giá 24 tỷ đồng đến tại sự kiện riêng của mình.

Ca sĩ Quang Hà xuất hiện bên chiếc Bentley Mulsanne trị giá 24 tỷ đồng.

Mặc dù nắm trong tay nhiều bất động sản nhưng Quang Hà khiêm tốn không nhận anh là một đại gia. “Số tài sản của mình còn quá ít ỏi, còn quá khiêm tốn với mọi người. Không phải căn nhà nào của anh cũng có giá vài chục tỷ đồng. Có những căn chung cư chỉ trên dưới 2 tỷ đồng. Những sổ đỏ như thế thì cũng không phải là cái gì đó quá ghê gớm”, nam ca sĩ nói.

Sở hữu khối tài sản “khủng” song Quang Hà không ngại tiết lộ chuyện vay nợ ngân hàng. “Tôi không thể mua một cái nhà 20 tỷ mà tôi không phải vay ngân hàng. Đâu phải có sẵn trong túi để mua ngay lập tức. Vay xong cũng là động lực để mình đi cày, mình kiếm để trả. Tôi có thể khẳng định, mình là ca sĩ chăm chỉ nhất showbiz”, anh nói.

Ở tuổi ngoài 40, nam ca sĩ vẫn giữ được phong độ ổn định, chăm chỉ “cày show” cả trong nước và nước ngoài. Nam ca sĩ cho rằng, việc duy trì được tên tuổi suốt hơn 20 năm qua là điều may mắn của cuộc đời anh.