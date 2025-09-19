Phố vàng ngày 19/9: Nhiều người đi từ tinh mơ lấy số mua vàng, bất ngờ tiệm vàng có thông báo mới

Giá vàng nhẫn tiếp tục giảm

Ngày 19/9/2025, giá vàng miếng SJC được công ty SJC và các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 130-132 triệu đồng/lượng (mua – bán), giữ nguyên giá so với hôm qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC được giữ nguyên so với phiên ngày 18/9.

Trong khi đó, vàng nhẫn được nhiều đơn vị điều chỉnh đi xuống. Cụ thể: SJC niêm yết giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của đơn vị này ở mức 126-128,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua. Chênh lệch mua bán ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Doji niêm yết vàng nhẫn ở mức 126,3-129,3 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 500 nghìn đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cửa hàng của Doji trên phố Trần Nhân Tông thông báo hết vàng nhẫn và vàng miếng nên khá vắng vẻ.

Nhẫn tròn trơn được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 400 nghìn đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng qua. Chênh lệch mua bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16h ngày 19/9, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 3.654,5 USD/ounce, tăng 10,9 USD so với chốt phiên Mỹ đêm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 116,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC 15,5 triệu đồng và thấp hơn giá vàng nhẫn tại thị trường trong nước từ 13-13,5 triệu đồng/lượng.

Khách chủ yếu xếp hàng vào mùa vàng, Bảo Tín Minh Châu cho mỗi khách hàng mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn, không có vàng miếng SJC.

Nhiều người đi từ tinh mơ xếp hàng mua vàng

Ghi nhận của phóng viên tại phố vàng Trân Nhân Tông (Hà Nội) trong buổi sáng 19/9, ngay từ tinh mơ đã có rất nhiều người đến xếp hàng chờ mua vàng, bất chấp cửa hàng chưa có điều chỉnh tăng hay giảm.

Có mặt tại cửa hàng vàng từ 5h sáng, ông Tùng (Hà Nội) cho biết, rút kinh nghiệm ngày hôm qua nên hôm nay ông đi từ sáng sớm để xếp hàng.

Một số cửa hàng vàng khách đến xếp hàng từ khi chưa mở cửa.

“Sáng hôm qua tôi ăn sáng xong, đủng đỉnh mãi 10 giờ mới ra đây mua vàng nhưng nhiều cửa hàng báo hết. Hôm nay đi thể dục về, thay quần áo xong tôi đi ra đây luôn. Mãi 9 giờ cửa hàng vàng mới mở cửa mà 5 giờ sáng đã có mấy người đến đây sớm hơn cả tôi”, ông Tùng nói.

Đứng cạnh ông Tùng, thấy có người mới đến, ông Bảo (Hà Nội) cho biết, cửa hàng có sẵn 2 tờ giấy và 1 chiếc bút, ai đến cứ ghi số thứ tự kèm tên của mình vào tờ giấy trắng, 8 giờ sáng nhân viên đến thì họ đọc tên, phát số, 9 giờ họ mở cửa cho vào giao dịch.

Để lấy được số vào mua vàng sớm nhất, nhiều người phải đi từ 5-6 giờ sáng.

Dần dần, dòng người kéo đến ngày càng đông, đến khoảng 8 giờ sáng, hai tờ giấy trắng đã kín mít số thứ tự và họ tên khách hàng tự điền.

“Tôi đến sớm hơn giờ mở cửa hơn 1 giờ mà vẫn xếp số 157 kèm phiếu hẹn giao dịch từ 10h30 đến 12h. Ở đây thì không có ghế, đứng chờ mấy tiếng vừa mỏi chân vừa nóng mà đi ra quán cà phê gọi cốc nước ép ngồi cho mát thì lại mất 50 nghìn, gửi xe 10 nghìn nữa lại quá tội”, chị Thu Hằng – khách đến mua hàng cho hay.

Trước khi mở cửa 1 giờ, nhân viên cửa hàng sẽ phát số cho từng người theo danh sách.

Đến 9 giờ sáng, cửa hàng mở cửa, nhân viên thông báo không có vàng miếng SJC để bán, mỗi người chỉ được mua tối đa 2 chỉ vàng nhẫn khiến nhiều người bất ngờ, xôn xao cả một góc phố.

“Hôm qua mỗi người được mua 1 cây vàng mà hôm nay lại được mua có 1 chỉ, làm tôi chiều qua đi rút hết tiền tiết kiệm ngân hàng để nay mua vàng rồi. Ôm đống tiền đi lại ôm về. Mệt quá”, chị Nguyễn Thị Dung – khách mua vàng vừa ôm khư khư bọc tiền trong túi nilon đen vừa thở dài.

Khách hàng có số từ 1 đến số 100 sẽ vào mua vàng từ 9h-11h sáng. Từ số 100 đến số 200 sẽ đến giao dịch từ 11h đến 13h.

Cũng tỏ ra khá thất vọng vì số lượng vàng của cửa hàng bán ra cho mỗi người không được như mong đợi, chị Hậu (Hà Nội) quay xe về thẳng, nhường số cho người đứng sau.

“Hôm qua con cháu đi mua, bảo là cửa hàng bán cho cả lượng nên hôm nay tôi xin nghỉ làm đi xếp hàng. Giờ lại bảo bán cho mỗi 2 chỉ, không bõ công xếp hàng”, chị Hậu nói.

Những người đến sau 10 giờ sáng sẽ phải quay về, không mua được vàng vì hết lượt phát số trong ngày.

Theo quan sát của phóng viên, khách hàng chỉ tập trung ở một số cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn, còn các cửa hàng nhỏ lẻ khá vắng vẻ. Cứ 100 người vào giao dịch thì có tới 90 người đi mua vàng. Người đi mua vàng phải xếp hàng, lấy số ghi thời gian giao dịch. Người đi bán vàng được ưu tiên vào trước, không cần xếp hàng.

Hầu hết các cửa hàng kinh doanh vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) đều thông báo không có vàng miếng SJC để bán. Trong khi đó, vàng nhẫn được bán ra số lượng hạn chế. Hầu như khách hàng đến mua vàng sau 10 giờ sáng tại các cửa hàng có thương hiệu lớn đều phải quay về vì tiệm vàng thông báo dừng phát số và dừng bán cho khách chưa có số.