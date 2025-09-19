Một “ông lớn” vừa trở thành công ty thứ tư đạt vốn hóa thị trường 3 nghìn tỷ USD

Alphabet đạt cột mốc 3.000 tỷ USD

Trong phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu Alphabet tăng hơn 4%, giúp giá trị vốn hóa công ty đạt 3,05 nghìn tỷ USD khi thị trường đóng cửa. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Alphabet đã tăng hơn 30%, vượt xa mức tăng 15% của chỉ số Nasdaq.

Cột mốc này đến sau hơn 20 năm kể từ ngày Google IPO và hơn 10 năm sau khi Alphabet ra đời như một công ty mẹ, trong đó Google vẫn là “trái tim” hoạt động. Đây là minh chứng cho sức mạnh dài hạn của Alphabet trong lĩnh vực tìm kiếm, quảng cáo số và công nghệ.

Cú hích quan trọng đến từ một phán quyết chống độc quyền đầu tháng 9. Bộ Tư pháp Mỹ từng muốn Google buộc phải tách khỏi trình duyệt Chrome, sau khi tòa sơ thẩm kết luận công ty nắm giữ vị thế độc quyền bất hợp pháp trong mảng tìm kiếm và quảng cáo liên quan.

Tuy nhiên, thẩm phán Amit Mehta đã không áp dụng các biện pháp nghiêm khắc nhất. Quyết định này khiến giới đầu tư thở phào, đẩy cổ phiếu Alphabet lên mức cao kỷ lục. Ngay sau đó, Tổng thống Donald Trump cũng lên tiếng chúc mừng, gọi đây là “một ngày rất tốt đẹp”.

Tổng giám đốc điều hành Google Sundar Pichai ra hiệu với đám đông trong hội nghị dành cho các nhà phát triển I/O thường niên của Google tại Mountain View, California vào ngày 20/5/2025.

Alphabet sẽ đối mặt với thách thức gì tiếp theo?

Dù đạt cột mốc 3.000 tỷ USD, Alphabet vẫn đối diện nhiều áp lực. CEO Sundar Pichai – người kế nhiệm đồng sáng lập Larry Page từ năm 2019 – phải cân bằng giữa việc mở rộng công nghệ trí tuệ nhân tạo và ứng phó với giám sát gắt gao từ Mỹ và châu Âu.

Sự trỗi dậy của các đối thủ như OpenAI và Perplexity đã buộc Google phải tăng tốc trong mảng AI. Hy vọng lớn nhất hiện nay được đặt vào Gemini – bộ mô hình trí tuệ nhân tạo chủ lực của công ty. Chính sự cạnh tranh khốc liệt này cũng góp phần giúp Alphabet nhận được phán quyết thuận lợi hơn trong vụ kiện chống độc quyền.