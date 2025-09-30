Kinh tế 24h: Kho vàng của Mỹ giá trị chưa từng có

Kho vàng của Mỹ giá trị chưa từng có

Dự trữ vàng của Mỹ vượt mốc 1.000 tỷ USD giá trị thị trường, gấp hơn 90 lần giá trị sổ sách (11 tỷ USD), do giá vàng đạt 3.824,5 USD/ounce ngày 29/9, tăng 45% trong năm 2025. Giá trị sổ sách vẫn dựa trên mức 42,22 USD/ounce từ năm 1973. Đà tăng giá vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trước bất ổn thương mại, địa chính trị, lo ngại khủng hoảng tài chính Mỹ, dòng tiền vào quỹ ETF vàng, và Fed cắt giảm lãi suất.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từng gây đồn đoán về việc định giá lại kho vàng theo giá thị trường, có thể “giải phóng” 990 tỷ USD, bù gần nửa thâm hụt ngân sách 1.973 tỷ USD (tính đến tháng 8). Tuy nhiên, ông phủ nhận ý tưởng này, và Bloomberg cho biết kế hoạch không được xem xét nghiêm túc, vì sẽ ảnh hưởng lớn đến hệ thống tài chính và bảng cân đối kế toán của Fed. Đức, Italy, Nam Phi từng định giá lại dự trữ vàng trong vài thập kỷ qua.

Khác với nhiều quốc gia, vàng Mỹ do chính phủ nắm giữ, không phải ngân hàng trung ương. Fed giữ chứng nhận vàng tương ứng giá trị kho bạc Bộ Tài chính. Hơn nửa kho vàng được lưu trữ tại Fort Knox, Kentucky, phần còn lại ở West Point, Denver, và kho dưới tòa nhà Fed ở Manhattan.

Hà Nội sắp lập Quỹ đầu tư mạo hiểm

HĐND TP Hà Nội ngày 29/9 thông qua Đề án thí điểm thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm Hà Nội (HVCF), hoạt động theo mô hình hợp tác công - tư, không có tư cách pháp nhân. Quỹ vận hành theo nguyên tắc thị trường, chấp nhận rủi ro, đảm bảo minh bạch, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa sản phẩm khoa học, công nghệ. Thời gian thí điểm là 10 năm, sơ kết sau 5 năm, tổng kết vào năm thứ 10 để quyết định tiếp tục hay dừng hoạt động.

Vốn điều lệ Quỹ từ ngân sách TP (tối đa 600 tỷ đồng, không quá 49% vốn điều lệ), vốn từ nhà đầu tư, tài trợ và nguồn hợp pháp khác. Nhà đầu tư góp vốn theo hợp đồng, đáp ứng điều lệ Quỹ.

Cùng ngày, HĐND thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Các doanh nghiệp, tổ chức quản lý hạ tầng công nghệ được hưởng ưu đãi: hỗ trợ 70% chi phí xây dựng chương trình nâng cao năng lực, sử dụng cơ sở hạ tầng tại Khu công nghệ cao, Trung tâm Đổi mới sáng tạo; 70% chi phí thuê chuyên gia (tối đa 3 năm); 100% chi phí tuyển chọn dự án khởi nghiệp, lãi suất vay, bảo lãnh tín dụng; 100% chi phí tổ chức sự kiện, diễn đàn, hội thảo, kết nối đầu tư - công nghệ - thị trường. Các chính sách này nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới công nghệ tại Hà Nội.

Ngân hàng Nhà nước dự kiến cấp hạn mức nhập vàng trước 15/12 hàng năm

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) dự kiến cấp hạn mức xuất, nhập khẩu vàng miếng và nguyên liệu trước 15/12 hàng năm, theo Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 24, sửa đổi bởi Nghị định 232, hiệu lực từ 10/10. Doanh nghiệp và ngân hàng thương mại phải nộp hồ sơ đề nghị cấp phép trước, gồm đơn, chứng minh vốn điều lệ, quy trình sản xuất, và tài liệu khắc phục sau thanh tra. NHNN sẽ xem xét và trả lời trong 5 ngày làm việc.

Trước 15/11, các đơn vị được cấp phép phải báo cáo nhu cầu hạn mức xuất, nhập vàng. Hội đồng do Thống đốc thành lập, gồm đại diện Cục Quản lý ngoại hối, Vụ Chính sách tiền tệ, và các đơn vị liên quan, sẽ tham mưu phân bổ hạn mức dựa trên chính sách tiền tệ, cung-cầu vàng, dự trữ ngoại hối. Các đơn vị được cấp phép phải kết nối, cung cấp giá niêm yết, khối lượng, giá trị giao dịch với NHNN trước 31/3 năm sau.

Nghị định 232 xóa độc quyền vàng miếng, cho phép khoảng 8 ngân hàng và 3 doanh nghiệp (PNJ, DOJI, SJC) đủ điều kiện sản xuất, nhập khẩu vàng. Giá vàng trong nước hiện tại 134,5-136,5 triệu đồng/lượng, chênh 15 triệu so với thế giới. Chuyên gia nhận định, việc xóa độc quyền và đảm bảo nguồn cung nhập khẩu sẽ giảm đầu cơ, thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước và quốc tế.

Mỹ nói dầu Nga là chìa khóa trong đàm phán với Ấn Độ

Mỹ tiếp tục gây sức ép với Ấn Độ bằng cách liên kết việc giảm mua dầu Nga vào tiến triển đàm phán thỏa thuận thương mại. Theo Reuters, phái đoàn Mỹ đã thông báo rằng việc cắt giảm nhập khẩu dầu Nga là yếu tố then chốt để Ấn Độ được hạ thuế và đạt thỏa thuận với Washington. Một quan chức Mỹ nhấn mạnh, dù đàm phán đang tích cực, Ấn Độ vẫn cần giải quyết các vấn đề như tiếp cận thị trường, thâm hụt thương mại và dầu Nga.

Tổng thống Donald Trump đã liên tục thúc đẩy Ấn Độ, EU và NATO giảm mua dầu Nga nhằm siết ngân sách Moscow, chấm dứt chiến sự Ukraine – xung đột ông cam kết giải quyết ngay khi nhậm chức. Chính quyền Trump sẵn sàng dùng sức ép tối đa, thể hiện qua việc gắn thương mại với yêu cầu hạn chế dầu Nga.

Tháng trước, Mỹ áp thêm 25% thuế lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức lên 50%, khiến đàm phán căng thẳng. Tuy nhiên, Trump tránh tăng thuế với Trung Quốc – cũng là khách mua dầu Nga lớn – để duy trì thỏa thuận tạm thời giảm thuế với Bắc Kinh.

Ấn Độ kiên định lập trường, với Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman khẳng định tiếp tục mua dầu Nga vì lợi ích kinh tế, bất chấp thuế 50%. New Delhi cáo buộc phương Tây vẫn duy trì thương mại với Nga dù có lệnh trừng phạt, nhấn mạnh sự bất công trong áp lực của Mỹ.

Chứng khoán 'xanh vỏ, đỏ lòng'

VN-Index ngày 29/9 tăng 6 điểm, đạt 1.666 điểm, nhờ lực kéo từ VIC (+5,4%) và VHM (+2,9%), đóng góp lần lượt gần 8 và 3 điểm. Tuy nhiên, thị trường “xanh vỏ, đỏ lòng” khi 233 mã giảm, gấp gần 3 lần 86 mã tăng. VN30 tăng gần 10 điểm nhưng số mã giảm gấp đôi mã tăng. Thanh khoản đạt hơn 27.000 tỷ đồng, nhích nhẹ, với SHB dẫn đầu giao dịch (1.343 tỷ đồng), theo sau là SSI, HPG, DXG, VPB.

Nhóm ngân hàng phân hóa: HDB, VPB tăng 2,3%, CTG, STB, TCB tăng nhẹ 0,1-0,6%, nhưng SHB giảm 2,3%, VCB, BID, LPB, MBB, VIB giảm dưới 0,6%. Nhóm chứng khoán có VCI, HCM, VIX tăng 0,3-1,2%, nhưng SSI giảm 1,2%, VND, VDS, ORS cũng giảm. Bất động sản ghi nhận VIC, VHM, VRE, NLG tăng, riêng NLG tăng 2%, trong khi DXG, HDG, DIG, PDR, SCR giảm mạnh 2,5-4%. Nhóm thép chỉ có HPG tăng 0,2%, HSG, NKG giảm.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ chín, giải ngân 2.300 tỷ đồng nhưng bán ra 3.100 tỷ đồng, tập trung xả DIG (5,6 triệu cổ phiếu), SSI, SHB, DXG, MBB. Dự báo thị trường tiếp tục giằng co, tăng giảm trong biên độ hẹp do lực cung quanh đỉnh lịch sử và bán ròng khối ngoại. Nhà đầu tư được khuyến nghị giải ngân từng phần, tránh mua đuổi.