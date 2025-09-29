Tại trụ sở Beast Industries ở Greenville, Bắc Carolina, Mỹ, một nhóm sản xuất đang thử nghiệm một ý tưởng táo bạo: đốt cháy nước. Đây là một phần của video mới mang tên “Bạn có dám mạo hiểm bị thiêu sống để nhận 500.000 USD?”, dự kiến tiêu tốn khoảng 2,6 triệu USD để sản xuất. Những video như thế này là đặc trưng của MrBeast – quy mô lớn, ý tưởng điên rồ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Mỗi video trên kênh chính của anh thường đạt trung bình 250 triệu lượt xem trong vòng một năm, một con số mà bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào cũng mơ ước.

Tuy nhiên, cái giá để tạo ra những sản phẩm này không hề rẻ. Mỗi video trên kênh chính của MrBeast có chi phí sản xuất dao động từ 3 đến 4 triệu USD. Thậm chí, trong năm 2023, anh đã chi từ 10 đến 15 triệu USD cho những video không đạt tiêu chuẩn và chưa từng được phát hành. Một dự án nổi bật khác, Beast Games, một chương trình truyền hình thực tế trên Amazon Prime Video với 1.000 thí sinh cạnh tranh để giành giải thưởng 10 triệu USD, cũng ngốn hàng chục triệu USD. Những con số này phản ánh tham vọng của MrBeast trong việc mở rộng thương hiệu, không chỉ trên YouTube mà còn trong các lĩnh vực như thực phẩm (thương hiệu chocolate Feastables, đồ ăn nhẹ Lunchly) và phần mềm (Viewstats).

Beast Industries hiện tuyển dụng khoảng 450 nhân viên, trong đó 300 người tập trung sản xuất video, 100 người làm việc cho Feastables, và hàng chục người khác phụ trách Lunchly cùng Viewstats. Năm 2024, công ty đạt doanh thu khoảng 450 triệu USD, chia đều giữa hoạt động video và Feastables. Theo tài liệu chào hàng gửi nhà đầu tư, Feastables được dự đoán sẽ tăng gấp đôi quy mô trong vài năm tới. Năm ngoái, quỹ đầu tư Alpha Wave dẫn đầu vòng gọi vốn Series C trị giá 300 triệu USD, định giá Beast Industries ở mức 5,2 tỷ USD. MrBeast đặt mục tiêu đưa công ty lên sàn chứng khoán trong tương lai gần, một tham vọng cho thấy anh không chỉ muốn là một YouTuber mà là người đứng đầu một đế chế giải trí thực thụ.