Jimmy Donaldson, được biết đến với cái tên MrBeast, là một hiện tượng toàn cầu trên YouTube, sở hữu kênh chính với hơn 430 triệu người đăng ký – con số vượt qua dân số của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Với những video hoành tráng, sáng tạo và đầy tham vọng, anh đã trở thành “Vua YouTube”, ngôi sao sáng nhất trên nền tảng video phổ biến bậc nhất hành tinh. Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của những con số ấn tượng và những dự án triệu USD, công ty của MrBeast, Beast Industries, đang đối mặt với những thách thức tài chính nghiêm trọng, bao gồm khoản thua lỗ hơn 110 triệu USD trong năm 2024 và áp lực phải cắt giảm chi phí để tồn tại.
Tại trụ sở Beast Industries ở Greenville, Bắc Carolina, Mỹ, một nhóm sản xuất đang thử nghiệm một ý tưởng táo bạo: đốt cháy nước. Đây là một phần của video mới mang tên “Bạn có dám mạo hiểm bị thiêu sống để nhận 500.000 USD?”, dự kiến tiêu tốn khoảng 2,6 triệu USD để sản xuất. Những video như thế này là đặc trưng của MrBeast – quy mô lớn, ý tưởng điên rồ và thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Mỗi video trên kênh chính của anh thường đạt trung bình 250 triệu lượt xem trong vòng một năm, một con số mà bất kỳ nhà sáng tạo nội dung nào cũng mơ ước.
Tuy nhiên, cái giá để tạo ra những sản phẩm này không hề rẻ. Mỗi video trên kênh chính của MrBeast có chi phí sản xuất dao động từ 3 đến 4 triệu USD. Thậm chí, trong năm 2023, anh đã chi từ 10 đến 15 triệu USD cho những video không đạt tiêu chuẩn và chưa từng được phát hành. Một dự án nổi bật khác, Beast Games, một chương trình truyền hình thực tế trên Amazon Prime Video với 1.000 thí sinh cạnh tranh để giành giải thưởng 10 triệu USD, cũng ngốn hàng chục triệu USD. Những con số này phản ánh tham vọng của MrBeast trong việc mở rộng thương hiệu, không chỉ trên YouTube mà còn trong các lĩnh vực như thực phẩm (thương hiệu chocolate Feastables, đồ ăn nhẹ Lunchly) và phần mềm (Viewstats).
Beast Industries hiện tuyển dụng khoảng 450 nhân viên, trong đó 300 người tập trung sản xuất video, 100 người làm việc cho Feastables, và hàng chục người khác phụ trách Lunchly cùng Viewstats. Năm 2024, công ty đạt doanh thu khoảng 450 triệu USD, chia đều giữa hoạt động video và Feastables. Theo tài liệu chào hàng gửi nhà đầu tư, Feastables được dự đoán sẽ tăng gấp đôi quy mô trong vài năm tới. Năm ngoái, quỹ đầu tư Alpha Wave dẫn đầu vòng gọi vốn Series C trị giá 300 triệu USD, định giá Beast Industries ở mức 5,2 tỷ USD. MrBeast đặt mục tiêu đưa công ty lên sàn chứng khoán trong tương lai gần, một tham vọng cho thấy anh không chỉ muốn là một YouTuber mà là người đứng đầu một đế chế giải trí thực thụ.
Dù đạt doanh thu ấn tượng, Beast Industries đang phải đối mặt với khoản thua lỗ đáng báo động. Trong ba năm qua, công ty liên tục ghi nhận lỗ, riêng năm 2024 là hơn 110 triệu USD, chủ yếu do chi phí sản xuất video cao ngất ngưởng. Hầu hết các video trên kênh chính của MrBeast đều không mang lại lợi nhuận, dù chúng đạt hàng trăm triệu lượt xem. Nguyên nhân chính là mô hình kinh doanh của MrBeast phụ thuộc nhiều vào doanh thu quảng cáo từ YouTube, nhưng số tiền này không đủ bù đắp chi phí sản xuất khổng lồ.
Ngoài ra, những quyết định táo bạo nhưng rủi ro cao cũng góp phần vào tình trạng tài chính khó khăn. Chẳng hạn, việc chi hàng chục triệu USD cho các video không phát hành hay các dự án như Beast Games cho thấy sự thiếu kiểm soát trong quản lý ngân sách. Những ý tưởng “điên rồ” của MrBeast, dù tạo nên thương hiệu độc đáo, lại tiềm ẩn nguy cơ tài chính khi không phải lúc nào cũng mang lại giá trị tương xứng.
Việc quản lý đội ngũ 450 nhân viên và các mảng kinh doanh đa dạng cũng là một bài toán phức tạp. Beast Industries không chỉ sản xuất video mà còn vận hành các thương hiệu thực phẩm và phần mềm, đòi hỏi một hệ thống quản trị chuyên nghiệp hơn so với mô hình của một YouTuber thông thường. Những thách thức này buộc MrBeast phải tìm cách thay đổi cách vận hành công ty để đảm bảo sự tồn tại lâu dài.
Để giải quyết các vấn đề tài chính, năm 2024, MrBeast đã mời Jeff Housenbold, một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từ Thung lũng Silicon, về làm cố vấn và dẫn dắt quá trình chuyên nghiệp hóa Beast Industries. Với hơn ba thập kỷ làm việc tại các công ty như eBay và Shutterfly, Housenbold mang đến kinh nghiệm quản lý các doanh nghiệp tỷ USD.
Ông đặt mục tiêu cắt giảm hơn 100 triệu USD chi phí trong năm 2024, từ ngân sách dự kiến khoảng 800 triệu USD, đồng thời đưa công ty tiến gần đến điểm hòa vốn vào năm 2025 và đạt lợi nhuận vào năm 2026.
Một trong những ưu tiên của Housenbold là giảm sự phụ thuộc vào chính MrBeast. Ông muốn xây dựng Beast Industries thành một “nền tảng” giải trí, nơi MrBeast không phải là trung tâm của mọi chương trình. Điều này giúp Donaldson có thêm thời gian để tập trung vào sáng tạo nội dung – thế mạnh lớn nhất của anh. Để thực hiện, Housenbold đã tuyển dụng hơn 50 nhân sự cấp cao, bao gồm tổng cố vấn pháp lý, giám đốc nhân sự và giám đốc tài chính, đồng thời dự kiến bổ sung thêm hàng chục vị trí trong năm tới.
Các biện pháp cắt giảm chi phí của Housenbold bao gồm nhiều thay đổi đáng kể. Ông đã tạm dừng sản xuất trên kênh game của MrBeast, giảm nhân sự từ 70 xuống còn 15 người. Thời gian quay hình của MrBeast cũng được rút ngắn, ưu tiên các video ít tốn kém hơn nhưng vẫn mang lại lợi nhuận. Trong khâu sản xuất, Beast Industries học hỏi mô hình Hollywood, tái sử dụng bối cảnh thay vì xây mới liên tục, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể. Chẳng hạn, thay vì dựng một trường học rồi phá bỏ, công ty sử dụng các cơ sở vật chất sẵn có.
Housenbold cũng can thiệp vào các ý tưởng “điên rồ” của MrBeast để kiểm soát rủi ro và đảm bảo tuân thủ pháp luật. Ông thiết lập một “quỹ Jimmy” để bù đắp cho những khoản chi tiêu bất ngờ, như các khoản quyên góp không nằm trong kế hoạch, nhằm ngăn công ty thâm hụt thêm do những quyết định bốc đồng của Donaldson. Những thay đổi này giúp giảm bớt gánh nặng vận hành cho MrBeast, để anh tập trung vào sáng tạo.
MrBeast thừa nhận rằng thành công của anh không đến từ tài năng kinh doanh mà từ khả năng sáng tạo nội dung đỉnh cao. “Chúng tôi có được vị trí hôm nay không phải vì tôi là một thiên tài kinh doanh. Điều tôi làm tốt nhất là sáng tạo nội dung YouTube – tốt hơn bất kỳ ai khác trên thế giới,” anh chia sẻ. Với sự hỗ trợ của Housenbold, Beast Industries đang chuyển mình từ một công ty tăng trưởng nhanh nhưng thua lỗ thành một doanh nghiệp bền vững, có khả năng cạnh tranh với các “gã khổng lồ” như Uber hay DoorDash.
Housenbold dự đoán công ty sẽ đạt điểm hòa vốn trong năm nay và có lãi vào năm 2026. Ông cũng đang tìm kiếm thêm 200 triệu USD từ các đối tác đầu tư vào năm 2025, tập trung vào các mảng kinh doanh mới như Feastables và Lunchly. Dù đối mặt với nhiều thách thức, MrBeast và đội ngũ của anh vẫn kiên định với mục tiêu xây dựng một đế chế giải trí toàn cầu, không chỉ giới hạn trên YouTube mà còn mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác.
Với tham vọng đưa Beast Industries lên sàn chứng khoán, MrBeast đang đứng trước cơ hội và thách thức lớn. Liệu anh có thể biến “giấc mơ Mỹ” của mình thành hiện thực, hay những khoản lỗ khổng lồ sẽ tiếp tục là rào cản? Chỉ thời gian mới có thể trả lời.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/09/2025 19:14 PM (GMT+7)