Trở thành triệu phú ở tuổi 15

Cậu bé ở Seattle, bang Washington thích tự nghĩ ra đồ chơi từ nhỏ. Năm 2017, khi mới 7 tuổi, trong lúc chơi thẻ bài cùng bố mẹ là bà Leslie Pierson và ông Mark Butler, cậu nảy ra ý tưởng thiết kế Taco vs. Burrito, trò chơi mô phỏng việc "lắp ráp" một bữa ăn bằng thẻ bài.

Người chơi sẽ rút và đặt các lá bài nguyên liệu như thịt, rau củ hoặc những món kỳ quặc như kem đánh răng, chiếc bánh taco. Mục tiêu là tạo ra phần ăn có điểm số cao nhất, đồng thời dùng thẻ hành động để phá chiến thuật của đối thủ.

Bố mẹ Alex thấy con nghiêm túc với ý tưởng thương mại hóa nên bắt đầu hỗ trợ. Gia đình lập chiến dịch gây quỹ trực tuyến, huy động 25.000 USD, rồi thành lập công ty Hot Taco Inc.

Họ tìm nhà sản xuất, đưa Taco vs. Burrito lên Amazon bán với giá 20 USD mỗi bộ. Cuối năm 2018, doanh thu đạt gần 1,1 triệu USD, trò chơi trở thành sản phẩm bán chạy nhất trên nền tảng này.

Trò chơi giúp Alex trở thành triệu phú khi bước vào tuổi 15.

Hiện, Taco vs. Burrito có hai bộ mở rộng, đã bán hơn 1,5 triệu bản. Tháng trước, quyền sở hữu thương hiệu đã được chuyển cho PlayMonster, công ty đồ chơi Mỹ nổi tiếng với các sản phẩm như Spirograph, Farkle và Yeti in my Spaghetti. Giá trị thương vụ không được tiết lộ.

"Em chỉ muốn kiếm được càng nhiều tiền càng tốt", Alex nói. Tuy nhiên, Alex cho biết chưa có kế hoạch ra mắt trò chơi mới vì đang tập trung cho âm nhạc và thể thao.

Gia đình Alex Butler ở Seattle, bang Washington, Mỹ. Ảnh: Fortune

Mẹ của Alex là doanh nhân. Khi thấy con trai nảy ra ý tưởng sau khi chơi Exploding Kittens, bà khuyến khích và hỗ trợ. Gia đình thường mang nguyên mẫu ra quán cà phê để thử nghiệm và điều chỉnh luật chơi.

Họ cũng từng nhận nhiều đề nghị mua lại nhưng đều từ chối. Chỉ đến khi gặp PlayMonster, họ mới quyết định bán.

Gia đình chưa quyết định sẽ làm gì với khoản tiền, riêng Alex mơ ước có một chiếc Lamborghini.

Alex không phải thiếu niên duy nhất có khả năng kiếm tiền sớm. Theo Fortune, 42% thanh thiếu niên Mỹ đang tạo thu nhập qua nền tảng số, cao hơn mức 38% chọn làm công việc truyền thống. Trung bình, mỗi người kiếm được khoảng 718 USD mỗi năm từ các hoạt động online.

Ông Cameron Zoub, đồng sáng lập kiêm giám đốc tăng trưởng của Whop, nền tảng kinh doanh online tại Brooklyn, cho rằng trước đây muốn khởi nghiệp, người trẻ phải tìm nơi bán, thiết lập hệ thống thanh toán, xây dựng cộng đồng. "Nhưng hiện, họ chỉ cần một chiếc điện thoại có Internet", ông nói.