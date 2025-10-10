Kinh tế 24h: Giá vàng thế giới dự báo sớm giảm, SJC đứng trước thời điểm quan trọng

Giá vàng thế giới dự báo sớm giảm, SJC đứng trước thời điểm quan trọng

Giá vàng thế giới lần đầu vượt 4.000 USD/ounce, đạt 4.060 USD/ounce trong phiên 7-8/10/2025, tăng 54% từ đầu năm. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo giá vàng có thể điều chỉnh giảm 5-10% trong 2-3 tháng tới do chốt lời gia tăng và tâm lý thị trường thay đổi. Bernard Dahdah (Natixis) cảnh báo biến động ngắn hạn, nhưng xu hướng trung và dài hạn vẫn tăng, với Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng cuối 2026 lên 4.900 USD/ounce.

Giá vàng thế giới dự báo sớm giảm

Nguyên nhân giảm có thể đến từ giải quyết tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ, hạ nhiệt xung đột Trung Đông, hoặc thay đổi chính sách tiền tệ. Lãi suất giảm của Fed, lạm phát đình trệ, thuế quan Trump, và căng thẳng thương mại đẩy nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục, rút 150 tỷ USD từ Quỹ thị trường tiền tệ Mỹ (MMF) sau ngày 2/4, phần nào chảy vào vàng, làm giá tăng. Dahdah lưu ý, chỉ 1% dòng tiền MMF chuyển sang vàng cũng có thể đẩy giá tăng 10%.

Các yếu tố hỗ trợ vàng dài hạn gồm bất ổn địa chính trị, xu hướng phi USD, và mua ròng vàng từ Trung Quốc, Ấn Độ. Tại Việt Nam, giá vàng miếng SJC (139,4-141,4 triệu đồng/lượng) và vàng nhẫn (136-138,7 triệu đồng/lượng) đối mặt biến động khi chính sách xóa độc quyền vàng miếng có hiệu lực từ 10/10. Giá trong nước phụ thuộc vào giá thế giới và chính sách nhập khẩu của Ngân hàng Nhà nước. Dù có thể giảm ngắn hạn, vàng vẫn được dự báo tăng dài hạn nhờ bất ổn toàn cầu, hạ lãi suất, và mất niềm tin vào USD.

Vietlott tìm thấy vé số trúng độc đắc lên tới gần 37 tỷ đồng

Tối 9/10/2025, tại kỳ quay số thứ 1.253 của xổ số Power 6/55, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tìm thấy một vé trúng giải độc đắc Jackpot 1 trị giá gần 37 tỷ đồng (36.773.066.100 đồng). Dãy số may mắn là 07 - 11 - 21 - 22 - 39 - 42. Tuy nhiên, không có vé nào trúng giải Jackpot 2 (trùng 5/6 số và số vàng 40).

Ngoài ra, kỳ quay này ghi nhận 4 người trúng giải nhất (40 triệu đồng/giải), 761 người trúng giải nhì (500.000 đồng/giải), và 14.080 người trúng giải ba (50.000 đồng/giải). Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, người trúng Jackpot 1 phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, tương đương khoảng 3,68 tỷ đồng.

Thời hạn lĩnh thưởng là 60 ngày kể từ ngày công bố. Nếu quá hạn, giải thưởng sẽ bị hủy và chuyển vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Vé trúng độc đắc là điểm nhấn trong bối cảnh Vietlott tiếp tục thu hút sự chú ý của người chơi với các giải thưởng lớn. Jackpot 1 của Power 6/55 thường có giá trị cao, tạo cơ hội đổi đời cho người may mắn. Việc công bố vé trúng thưởng cũng góp phần thúc đẩy niềm tin và sự quan tâm của công chúng đối với loại hình xổ số điện toán hiện đại này.

Công ty mẹ Uniqlo lãi kỷ lục 4 năm liên tiếp

Ngày 9/10/2025, Fast Retailing, công ty mẹ của Uniqlo, công bố lợi nhuận hoạt động đạt kỷ lục 564,3 tỷ yen (3,69 tỷ USD) trong 12 tháng kết thúc tháng 8, tăng 13% so với năm trước, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp lập kỷ lục. Kết quả vượt dự báo của công ty và giới phân tích. Fast Retailing dự kiến lợi nhuận năm tài chính 2026 đạt 610 tỷ yen, nhờ đồng yen yếu – thấp nhất từ tháng 2 so với USD và kỷ lục so với euro – thúc đẩy doanh thu trong và ngoài nước.

Doanh thu tăng mạnh tại Nhật Bản và Mỹ, nhờ lượng khách du lịch và chiến lược giảm chi phí, bù đắp ảnh hưởng từ thuế nhập khẩu cao. Tuy nhiên, tại Trung Quốc – thị trường lớn nhất của Uniqlo với 900 cửa hàng – doanh thu và lợi nhuận giảm do nhu cầu tiêu dùng yếu.

Fast Retailing đẩy mạnh mở rộng tại Bắc Mỹ và châu Âu, với kế hoạch mở cửa hàng lớn tại Frankfurt, Warsaw, Chicago, San Francisco trong năm 2026. Tuy nhiên, thuế nhập khẩu Mỹ (giảm từ 25% xuống 15% sau thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật) vẫn là thách thức, dù hầu hết sản phẩm Uniqlo sản xuất tại Đông Nam Á và Nam Á.

Từ một cửa hàng nhỏ ở Hiroshima cách đây 41 năm, Uniqlo hiện có hơn 2.500 cửa hàng toàn cầu, cạnh tranh với H&M, Zara (Inditex). Tuy nhiên, hãng đối mặt thách thức từ các đối thủ trực tuyến Trung Quốc như Shein, Temu với giá cạnh tranh. Nhà sáng lập Tadashi Yanai vẫn đặt mục tiêu đưa Fast Retailing thành hãng bán lẻ thời trang lớn nhất thế giới.