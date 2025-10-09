Giá vàng tăng dựng đứng, ngành trang sức toàn cầu “căng mình” ứng phó

Giá vàng liên tục leo thang và chưa có dấu hiệu dừng lại

Trong vòng một năm qua, giá vàng đã tăng hơn 50%, lần đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 4.000 USD/ounce vào ngày thứ Ba vừa qua. Đây là năm thứ ba liên tiếp giá vàng ghi nhận mức tăng hai con số, giữa lúc thị trường tài chính toàn cầu rung lắc bởi nỗi lo suy thoái và bất ổn chính trị.

Các chuyên gia của UBS cho rằng sự kết hợp giữa lãi suất thấp, đồng USD suy yếu và căng thẳng chính trị sẽ còn tiếp tục đẩy giá vàng đi lên. UBS dự báo lượng vốn đổ vào vàng năm nay sẽ đạt 830 tấn, gần gấp đôi so với dự báo đầu năm. Trong khi đó, Goldman Sachs dự đoán giá vàng sẽ còn tăng thêm 6% đến giữa năm 2026, ổn định quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Một yếu tố quan trọng khác đến từ các ngân hàng trung ương. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, khoảng 95% ngân hàng trung ương toàn cầu dự kiến sẽ tăng dự trữ vàng trong năm tới. Nhiều nước mới nổi vẫn đang trong quá trình “bắt kịp” với các nền kinh tế phát triển, coi vàng là công cụ đa dạng hóa tài sản trong bối cảnh USD biến động.

Cơn “sốt vàng” diễn ra song song với những biến động về chính sách thương mại toàn cầu. Dù vàng không bị áp thuế trực tiếp, các mức thuế cao mà Mỹ áp lên nhiều quốc gia đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng, khiến chi phí logistics tăng và đẩy giá thành chung lên cao.

Tình hình càng phức tạp khi các quyết sách thay đổi liên tục. Tổng thống Donald Trump từng khẳng định vàng và các thỏi nhập từ Thụy Sĩ sẽ không bị áp mức thuế 39%, nhưng chính những rào cản thương mại khác đã tạo thêm “gió ngược” cho các doanh nghiệp phụ thuộc vào nhập khẩu vàng và bạc.

Doanh nghiệp trang sức đối mặt với áp lực

Các “ông lớn” như Pandora hay Signet đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược giá để bù đắp chi phí tăng cao. Pandora cho biết trong quý II, họ chịu thiệt hại tương đương 0,8 điểm phần trăm lợi nhuận vì giá vàng và bạc tăng, buộc phải tính tới việc tăng giá bán lẻ.

Những doanh nghiệp định vị ở phân khúc tầm trung như Mejuri cũng không tránh khỏi áp lực. Hãng này vốn hướng đến mục tiêu bán trang sức vàng chất lượng cao với giá phải chăng, nhưng buộc phải tăng giá từ cuối tháng 9 vì giá nguyên liệu tăng mạnh. Công ty đang cải tổ chuỗi cung ứng và phát triển các sản phẩm vàng 10k để giữ mức giá dễ tiếp cận cho khách

Nhiều doanh nghiệp đang chuyển hướng sang các sản phẩm “demi-fine” – một lớp vàng 18k mạ dày trên nền bạc cao cấp, như BaubleBar. Nhờ cách này, họ giữ được chất lượng ở mức tốt mà vẫn duy trì mức giá từ 50–150 USD/sản phẩm, thu hút lượng lớn khách hàng tìm kiếm giải pháp thay thế cho vàng nguyên khối.

Một số thương hiệu khác như Alexis Bittar lựa chọn kết hợp hai hướng: tăng nhẹ giá sản phẩm mới và ưu tiên các dòng mạ vàng để tiết kiệm chi phí nguyên liệu. Tuy nhiên, họ vẫn giữ nguyên giá các dòng cũ để không khiến khách hàng “choáng” vì thay đổi quá đột ngột.

Ở chiều ngược lại, các công ty buộc phải dùng vàng thật vì yêu cầu kỹ thuật như hãng bấm khuyên Rowan cũng phải điều chỉnh giá trong quý III. Dù vậy, họ vẫn giữ được khách hàng nhờ chất lượng dịch vụ cao và quy trình y tế nghiêm ngặt.

Louisa Schneider, CEO của Rowan, nhận định đợt tăng giá vàng lần này không xuất phát từ nhu cầu tiêu dùng hay sản xuất, mà là kết quả của việc giới đầu tư “gom vàng” do lo ngại đồng USD mất giá. Bà gọi đây là một “chỉ báo của nỗi sợ” – phản ánh tâm lý bất an sâu rộng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Bà cũng cảnh báo rằng giá vàng hiện ở ngưỡng bước ngoặt (inflection point), tạo áp lực đặc biệt với những doanh nghiệp không thể tăng giá để bù chi phí, vì tệp khách hàng của họ ít linh hoạt về tài chính hơn.