Kinh tế 24h: Nhà đầu tư nên giao dịch chứng khoán thế nào sau nghỉ lễ?

Nhà đầu tư nên giao dịch chứng khoán thế nào sau nghỉ lễ?

Sau kỳ nghỉ lễ 2/9, thị trường chứng khoán Việt Nam được dự báo tiếp tục xu hướng tăng, nhưng có nguy cơ rung lắc. VN-Index đóng cửa trên 1.682 điểm, tăng 32,8% từ đầu năm, trong khi VN30 đạt 1.865 điểm, tăng 38,7%. Tháng 8 ghi nhận thanh khoản kỷ lục trên HoSE với 35 tỷ cổ phiếu, dù khối ngoại bán ròng mạnh 42.200 tỷ đồng. Các ngành chứng khoán, ngân hàng, bất động sản dẫn dắt, bên cạnh cảng biển, bảo hiểm, bán lẻ, thép.

Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) dự đoán VN-Index duy trì tăng trưởng trên vùng hỗ trợ 1.650 điểm, nhưng có thể chịu áp lực chốt lãi quanh 1.880 điểm với VN30. VPBankS nhận định quán tính tăng tiếp diễn, hướng đến mốc 1.700 điểm. Vietcap đưa ba kịch bản: tích cực (35%) VN-Index vượt 1.695 điểm, trung tính (55%) dao động 1.660-1.690 điểm, tiêu cực (10%) thủng 1.625 điểm.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng, tập trung chọn lọc cổ phiếu cơ bản tốt, dẫn đầu ngành chiến lược như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ. Nên tận dụng nhịp rung lắc để tái cơ cấu danh mục, quản trị rủi ro chặt chẽ, tránh chạy theo hưng phấn ngắn hạn. Xu hướng trung và dài hạn vẫn tích cực, với các chỉ báo kỹ thuật như SAR, MACD cho thấy sức mạnh xu hướng chưa suy yếu, nhưng cần quan sát kỹ trước khi hành động.

Giá vàng nhẫn lên gần 128 triệu đồng

Ngày 2/9, giá vàng nhẫn trong nước tăng mạnh, chạm mức kỷ lục gần 128 triệu đồng/lượng. PNJ và DOJI niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 124,5 - 127,5 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu công bố 124,7 - 127,7 triệu đồng/lượng, tăng 8 triệu đồng (6%) trong hai tuần. Giá vàng miếng ổn định ở 128,6 - 130,6 triệu đồng/lượng do kỳ nghỉ lễ.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đạt đỉnh mới 3.508 USD/ounce, vượt kỷ lục tháng 4, sau đó neo ở 3.479 USD/ounce (khoảng 111,2 triệu đồng/lượng theo tỷ giá Vietcombank). Đà tăng được thúc đẩy bởi kỳ vọng Fed hạ lãi suất trong tháng 9, sau tín hiệu từ Chủ tịch Jerome Powell. Báo cáo việc làm sắp tới có thể củng cố xu hướng này, làm tăng sức hút của vàng – tài sản an toàn nhưng không sinh lãi. Chiến lược gia Joni Teves (UBS) dự báo vàng sẽ tiếp tục lập đỉnh mới nhờ lãi suất thấp, kinh tế kém tích cực và rủi ro địa chính trị.

Giá bạc quốc tế cũng tăng mạnh, vượt 40 USD/ounce, cao nhất từ 2011, với mức sinh lời 40% từ đầu năm, vượt trội hơn vàng. Nhu cầu bạc trong công nghệ năng lượng sạch, như pin mặt trời, khiến thị trường thiếu hụt 5 năm liên tiếp, theo Viện Bạc. Trong nước, giá bạc miếng lập đỉnh: Phú Quý niêm yết 1,55 - 1,6 triệu đồng/lượng, Ancarat 1,54 - 1,58 triệu đồng/lượng.

Xu hướng tăng giá vàng và bạc phản ánh vai trò trú ẩn an toàn và tiềm năng đầu tư trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.

CEO Nestlé bị sa thải

Ngày 1/9, Nestlé thông báo sa thải CEO Laurent Freixe, chỉ một năm sau khi nhậm chức, do không công khai quan hệ tình cảm với cấp dưới, vi phạm quy tắc ứng xử. Hội đồng quản trị bổ nhiệm Philipp Navratil, lãnh đạo mảng Nespresso, làm CEO mới. Quyết định được đưa ra sau hai cuộc điều tra, giám sát bởi Chủ tịch Paul Bulcke và Giám đốc độc lập Pablo Isla, với sự hỗ trợ từ cố vấn pháp lý bên ngoài.

Cuộc điều tra bắt đầu từ mùa xuân qua đường dây nóng nội bộ, nhưng ban đầu không có kết luận rõ ràng. Cuộc điều tra thứ hai xác nhận mối quan hệ, và Freixe bị phát hiện đã phủ nhận với hội đồng. Nestlé cho biết ông không nhận bồi thường sau sa thải. Cổ phiếu Nestlé giảm 1% sau thông tin. Đây là lần thứ hai trong năm Nestlé thay CEO, sau Mark Schneider, người rời ghế do kinh doanh kém.

Sự kiện đánh dấu giai đoạn bất ổn lãnh đạo chưa từng có tại Nestlé, tập đoàn thực phẩm lớn nhất thế giới, nổi tiếng với sự ổn định. Philipp Navratil, gia nhập Nestlé từ 2001, từng là Tổng giám đốc Nestlé Honduras và thành viên Ban điều hành, được xem là “ngôi sao đang lên”. Tuy nhiên, ông đối mặt thách thức khi doanh số các ngành hàng chủ lực chững lại sau đại dịch.

Ingo Speich (quỹ Deka) nhấn mạnh CEO mới cần phục hồi tăng trưởng, thúc đẩy M&A hiệu quả và tập trung vào thị trường mới nổi. JPMorgan nhận định việc bổ nhiệm vội vã có thể không trấn an thị trường. Patrik Schwendimann (Zuercher Kantonalbank) cho rằng Navratil là giải pháp cân bằng, nhưng nguy cơ “bất ổn tê liệt” vẫn hiện hữu nếu chiến lược trung hạn chưa rõ ràng.

13 ngân hàng gia nhập 'câu lạc bộ nghìn tỷ' thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ của 30 ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước, tổng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 6 tháng đầu năm 2025 đạt gần 35.000 tỷ đồng nộp cho ngân sách nhà nước (NSNN). Tổng nghĩa vụ với NSNN của 28 NHTM (trừ Vietcombank và SHB do không công bố chi tiết Q2) là gần 43.000 tỷ đồng, bao gồm thuế TNDN, thuế giá trị gia tăng và các loại khác. Phạm vi không bao gồm 4 NHTM chuyển giao bắt buộc và SCB.

Thuế TNDN chiếm tỷ lệ lớn trong tổng nghĩa vụ, ví dụ ABBank: 333,9 tỷ đồng (81% tổng 411,4 tỷ đồng); ACB: 2.067 tỷ đồng (75% tổng 2.759 tỷ đồng). Nhóm ngân hàng nhà nước dẫn đầu: BIDV (tổng 5.612 tỷ, TNDN 3.000 tỷ); VietinBank (4.827 tỷ, TNDN 3.085 tỷ); Agribank (3.889 tỷ, TNDN 2.596 tỷ); MB (3.853 tỷ, TNDN 2.888 tỷ); Vietcombank (TNDN 4.264 tỷ, cao nhất hệ thống).

Khối tư nhân, Techcombank (tổng 3.274 tỷ, TNDN 2.139 tỷ) và VPBank (3.058 tỷ, TNDN 2.102 tỷ) dẫn đầu. Các ngân hàng tư nhân khác đóng góp lớn: ACB, Sacombank, HDBank, LPBank, SHB, TPBank, SeABank, VIB (tổng từ 1.000 tỷ đồng trở lên). ACB, HDBank, Sacombank vượt 2.000 tỷ đồng.

Tính riêng thuế TNDN, 13 ngân hàng gia nhập "câu lạc bộ nghìn tỷ": Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, Agribank, Techcombank, VPBank, ACB, HDBank, SHB, Sacombank, LPBank, SeABank. Thuế TNDN tính 20% lợi nhuận chịu thuế theo Thông tư 78/2014/TT-BTC. Cơ quan thuế sẽ kiểm tra, số liệu có thể điều chỉnh theo quyết định cuối cùng.

Bảng tình hình (triệu đồng): Vietcombank (TNDN 4.263.831), VietinBank (tổng 4.827.413, TNDN 3.484.948), BIDV (5.612.408, 3.039.247),... (danh sách đầy đủ theo báo cáo).

Đà Nẵng thu hơn 2.200 tỉ đồng dịp lễ Quốc khánh 2-9

Trong dịp lễ Quốc khánh 2/9 (30/8–2/9), Đà Nẵng đón hơn 620.000 lượt khách, tăng 24% so với năm 2024, gồm 168.000 khách quốc tế (tăng 49%) và 452.000 khách nội địa (tăng 17%). Tổng thu du lịch đạt trên 2.200 tỷ đồng, tăng 28%. Công suất phòng bình quân đạt 55-60%, riêng khách sạn 4-5 sao đạt 65-70%, một số cơ sở tại An Hải, Ngũ Hành Sơn, Hội An vượt 80%.

Sân bay Đà Nẵng đón 687 chuyến bay, tăng 18,4%, với 292 chuyến quốc tế. Ngày 3/9, thành phố đón tàu biển Star Voyager chở 1.500 khách quốc tế. Các điểm đến như Sun World Bà Nà Hills, Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài, Mikazuki 365, VinWonders Nam Hội An và Phố cổ Hội An ghi nhận lượng khách tăng cao.

Nhiều chương trình ưu đãi và sự kiện văn hóa được tổ chức: Bà Nà Hills giảm giá vé, tổ chức mini concert “Tự hào dân tộc”; Núi Thần Tài có lễ cầu an, diễu hành Thần Tài; Mikazuki 365 giảm 30% vé, tổ chức show diễn; Hội An diễn ra hoạt động làng nghề, nghệ thuật đường phố. Cầu Rồng phun lửa, phun nước 5 đêm liên tiếp, thu hút đông đảo du khách.

Thành phố tổ chức hơn 50 hoạt động văn hóa, thể thao, như “Đà Nẵng Concerts” tại Bảo tàng Đà Nẵng, Giải Đua thuyền truyền thống trên sông Hàn với 520 vận động viên, miễn phí vé bảo tàng ngày 2/9, triển lãm và chiếu phim. Các sự kiện này không chỉ chào mừng Quốc khánh mà còn kỷ niệm Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XXIII, tạo không khí lễ hội rực rỡ.