Kinh tế 24h: Giá vàng tăng vọt, sẽ còn tăng nữa?

Thủ tướng thúc tiến độ tặng 100.000 đồng cho toàn dân dịp 2/9

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn tất chi trả quà 100.000 đồng/người dân nhân dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đảm bảo kịp thời, an toàn, không bỏ sót. Công điện ngày 28/8 nhấn mạnh Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương, và Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí đến địa phương.

Mỗi người dân được nhận 100.000 đồng nhân dịp Quốc khánh 2/9

Tính đến 13h30 ngày 31/8, 1.929/3.321 xã (58%) đã nhận kinh phí và trao quà, với 5.687 tỷ đồng (53% tổng kinh phí 10.700 tỷ đồng) được giải ngân. Tuy nhiên, một số địa phương triển khai chậm. Thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo các tỉnh, thành phố rà soát, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước để tháo gỡ vướng mắc, hoàn thành chi trả trước 2/9, chậm nhất 15/9.

Quà tặng được chuyển qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID hoặc nhận trực tiếp. Chủ hộ xuất trình căn cước công dân, số định danh điện tử; người được ủy quyền cần giấy ủy quyền hoặc giấy khai sinh (nếu nhận thay trẻ vị thành niên). UBND phường khuyến khích tích hợp tài khoản VNeID để tránh chờ đợi.

Hiện 28 ngân hàng (Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, Sacombank, Techcombank…) và 3 ví điện tử (Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money) liên kết VNeID hỗ trợ chi trả. Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, hướng dẫn, xử lý vướng mắc để đảm bảo quá trình chi trả thông suốt, hiệu quả, đáp ứng đúng tiến độ và yêu cầu của Chính phủ.

Cuối ngày 1-9, giá vàng tăng vọt, xuất hiện mốc đỉnh mới

Cuối ngày 1/9/2025, giá vàng thế giới đạt 3.470 USD/ounce, tăng 25 USD so với cuối tuần trước, có lúc chạm 3.486 USD/ounce – cao nhất trong hơn 4 tháng. Đồng USD suy yếu xuống 97,6 điểm là yếu tố thúc đẩy giá vàng, hướng tới mốc lịch sử 3.500 USD/ounce từng ghi nhận hồi tháng 4. Bank of America dự báo giá vàng có thể đạt 4.000 USD/ounce (khoảng 127,8 triệu đồng) vào nửa đầu năm 2026, nhờ lãi suất giảm và đồng USD yếu. Các tổ chức khác dự đoán giá vàng có thể chạm 3.500–3.600 USD/ounce.

Trong nước, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn ổn định ở mức 129,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 130,6 triệu đồng/lượng (bán ra), là mốc cao nhất trên thị trường chính thức. Tuy nhiên, do kỳ nghỉ lễ, giá vàng ít biến động. Trên thị trường tự do, một số cửa hàng nhỏ ở TP HCM đẩy giá vàng SJC lên đỉnh mới: 132,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 133,5 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 1 triệu đồng so với buổi sáng, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay. Giá vàng thế giới quy đổi (111 triệu đồng/lượng) thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Theo báo cáo của Bank of America, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất trong bối cảnh lạm phát cao sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Xu hướng này, cùng với đồng USD yếu, tạo động lực cho kim loại quý đạt các mốc giá cao hơn trong thời gian tới.

Đề xuất nâng mức thu nhập mua nhà xã hội lên 20 triệu một tháng

Bộ Xây dựng đề xuất nâng mức thu nhập tối đa để cá nhân mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng, tăng 5 triệu so với mức 15 triệu hiện hành (tăng 3 triệu từ 1/8/2024). Đề xuất nằm trong dự thảo sửa đổi Nghị định 100/2024 về Luật Nhà ở xã hội, nhằm tháo gỡ rào cản cho người dân tiếp cận nhà ở.

Theo đó, mức thu nhập bình quân hàng tháng tối đa cho người độc thân là 20 triệu đồng, với cặp vợ chồng là 40 triệu đồng. Trường hợp chưa kết hôn, đã ly hôn (chưa tái hôn) hoặc độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên, mức thu nhập tối đa được đề xuất là 30 triệu đồng/tháng. Thu nhập được xác nhận qua bảng lương từ cơ quan, doanh nghiệp.

Đề xuất xuất phát từ kiến nghị của các địa phương và tổ chức, khi quy định hiện hành được cho là “tương đối chặt chẽ”, không phù hợp với mức thu nhập bình quân khác nhau giữa các vùng. Tại hội nghị sơ kết tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng ủng hộ việc điều chỉnh ngưỡng thu nhập để phù hợp thực tế. Ngân hàng Nhà nước đồng thuận, nhấn mạnh khó khăn khi áp dụng quy định đồng loạt trên cả nước.

Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có 692 dự án nhà ở xã hội, quy mô 633.559 căn. Trong đó, 146 dự án hoàn thành (103.717 căn), 144 dự án đang xây dựng (127.261 căn), và 402 dự án được chấp thuận đầu tư (402.581 căn). Việc nâng mức thu nhập được kỳ vọng tạo điều kiện cho nhiều người dân tiếp cận nhà ở xã hội, thúc đẩy tiến độ các dự án.

Mỹ vẫn duy trì đàm phán thương mại sau phán quyết tòa án

Chính quyền Trump tiếp tục các cuộc đàm phán thương mại với các đối tác, bất chấp Tòa Phúc thẩm Liên bang khu vực Washington ngày 29/8 phán quyết phần lớn thuế quan nhập khẩu do Tổng thống Donald Trump áp đặt là bất hợp pháp. Thông tin được Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer tiết lộ trong phỏng vấn Fox News ngày 31/8. Ông khẳng định: "Các thỏa thuận vẫn tiến triển, bất kể tòa án phán quyết gì trong thời gian tạm thời", dù không nêu cụ thể các nước liên quan.

Tòa án cho rằng Đạo luật Quyền Kinh tế Khẩn cấp (IEEPA) năm 1977 không trao cho Tổng thống quyền lực không giới hạn để áp thuế. IEEPA cho phép tổng thống điều tiết thương mại trong tình trạng khẩn cấp để đối phó mối đe dọa từ bên ngoài, như chặn giao dịch hoặc đóng băng tài sản, nhưng phải báo cáo Quốc hội 6 tháng/lần. Trump là tổng thống đầu tiên dùng IEEPA để áp thuế, với lý do mất cân bằng thương mại, suy giảm sản xuất và chặn ma túy xuyên biên giới. Tháng 4, ông ban bố khẩn cấp quốc gia do nhập khẩu vượt xuất khẩu hàng thập kỷ.

Phán quyết ảnh hưởng đến thuế lên Trung Quốc, Canada, Mexico (tháng 2) và thuế đối ứng (tháng 4), nhưng không chạm đến thuế thép, nhôm, ôtô dựa trên cơ sở pháp lý khác. Tòa cho phép duy trì thuế đến 14/10 để Trump kháng cáo lên Tòa án Tối cao.

Chuyên gia Josh Lipsky từ Atlantic Council cho biết chính quyền Trump đã chuẩn bị phương án dự phòng, như Mục 338 Luật Thương mại 1930, cho phép thuế lên 50% với nước phân biệt đối xử thương mại. Ngày 30/8, Trump đăng mạng xã hội: "Một năm trọng đại sắp đến với Mỹ, nếu thuế quan được phê chuẩn", và chỉ trích phán quyết là "sai lầm", cảnh báo vô hiệu hóa sẽ là "thảm họa". Cố vấn Peter Navarro tin Tòa án Tối cao (đa số bảo thủ) sẽ ủng hộ. Thượng nghị sĩ James Lankford nhấn mạnh doanh nghiệp mong giải quyết nhanh để tránh bất ổn.