Đồng tiền số của ông Trump lao dốc ngay ngày giao dịch đầu tiên

World Liberty Financial là dự án tiền số do gia đình Trump cùng các đối tác ra mắt năm ngoái. Nền tảng này hoạt động trong lĩnh vực tài chính phi tập trung (DeFi), ngoài token $WLFI còn phát hành một đồng stablecoin.

Ban đầu, các token $WLFI không thể giao dịch, chỉ mang lại cho nhà đầu tư quyền bỏ phiếu thay đổi một số quy định của dự án. Đến tháng 7 vừa qua, các nhà đầu tư đã thông qua việc đưa token lên sàn, mở đường cho giao dịch mua bán và đầu cơ. Đây cũng là yếu tố làm gia tăng giá trị tài sản trên giấy tờ của gia đình Trump.

Theo công bố, các nhà đầu tư sớm chỉ được bán tối đa 20% số token nắm giữ, nhằm tránh áp lực bán tháo.

Giá trị token biến động ra sao trong ngày giao dịch đầu tiên?

Ngay khi chào sàn hôm 25/8, $WLFI có lúc vượt mốc 0,30 USD. Tuy nhiên, giá nhanh chóng sụt giảm, còn 0,246 USD vào khoảng 2h40 chiều (giờ New York), tức giảm 12% so với ban đầu, theo dữ liệu từ CoinGecko.

Dù vậy, vốn hóa thị trường của token này vẫn đạt gần 7 tỷ USD, xếp hạng 31 trong số các đồng tiền số lớn nhất thế giới. Một số sàn giao dịch lớn như Binance, OKX và Bybit cũng đã niêm yết $WLFI, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư toàn cầu.

Theo báo cáo, chỉ riêng việc ra mắt chính thức lần này đã giúp giá trị tài sản trên giấy của gia đình Trump tăng thêm tới 5 tỷ USD. Trước đó, dự án được cho là đã mang lại cho họ khoảng 500 triệu USD lợi nhuận.

Vì sao dự án gây tranh cãi?

World Liberty Financial trao cho gia đình Trump tới 75% doanh thu ròng, theo tài liệu công bố năm ngoái. Điều này khiến nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ và các chuyên gia đạo đức chính phủ chỉ trích, cho rằng việc một gia đình Tổng thống kiếm lợi nhuận khổng lồ từ dự án tiền số trong bối cảnh Mỹ đang định hình khung pháp lý quản lý crypto là xung đột lợi ích nghiêm trọng.

Những người ủng hộ lại cho rằng $WLFI hấp dẫn chủ yếu vì có sự gắn bó với tên tuổi ông Donald Trump. Họ tin rằng sự hậu thuẫn của ông sẽ giúp đồng token này duy trì sức hút và tăng giá trị trong dài hạn.

Phản hồi trước những chỉ trích, Nhà Trắng khẳng định toàn bộ tài sản của ông Trump đã được đưa vào quỹ tín thác do các con quản lý, và không có xung đột lợi ích.