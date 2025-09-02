Bất ngờ với sự tăng trưởng của kinh tế Mỹ

Theo Bộ Thương mại Mỹ, GDP quý II tăng 3,3% (tính theo tốc độ hàng năm), cao hơn mức 3% trong báo cáo sơ bộ và cũng vượt dự báo 3,1% của giới phân tích.

Động lực chính đến từ chi tiêu tiêu dùng, tăng 1,6% so với mức ước tính trước đó là 1,4%. Đây là tín hiệu cho thấy người dân Mỹ vẫn duy trì sức mua, dù chịu ảnh hưởng từ bất ổn thương mại.

Ngoài ra, chỉ số “doanh số cuối cùng từ người mua trong nước” – thước đo quan trọng mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) theo dõi – cũng tăng mạnh lên 1,9% so với mức 1,2% trước đó, phản ánh nhu cầu nội địa ổn định.

Một người mua sắm đang cầm túi Macy’s bên ngoài cửa hàng chính của công ty tại khu phố Herald Square ở New York, ngày 15/7/2025.

Thuế quan tác động thế nào đến thương mại và GDP?

Thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump tạo ra những biến động bất thường trong thương mại. Các doanh nghiệp Mỹ đã nhập khẩu ồ ạt trước ngày 2/4 (“ngày giải phóng” theo cách gọi của ông Trump), sau đó nhập khẩu giảm mạnh 29,8% trong quý II.

Ngược lại, xuất khẩu giảm nhẹ 1,3%, ít tiêu cực hơn so với con số ước tính ban đầu (-1,8%). Khi tính chung, cán cân thương mại lại đóng góp thêm gần 5 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP quý II – một yếu tố bất ngờ hiếm thấy.

Như vậy, chính sách thuế quan khiến dữ liệu thương mại có tính “bất thường”, song tạm thời lại giúp nâng kết quả tăng trưởng trong ngắn hạn.

Xu hướng tăng trưởng của kinh tế Mỹ sẽ ra sao trong thời gian tới?

Tính chung nửa đầu năm 2024, GDP Mỹ tăng trung bình 2,1%, tương đương hơn 1% mỗi quý. Trong đó, quý I ghi nhận mức giảm 0,5% do tác động nhập khẩu dồn dập, còn quý II bật mạnh nhờ thương mại và tiêu dùng.

Chuyên gia Heather Long, Kinh tế trưởng tại Navy Federal Credit Union, nhận định: “Điểm tích cực là tiêu dùng cao hơn dự báo. Người dân Mỹ vẫn chi tiêu, dù chậm hơn những năm trước. Nhưng tăng trưởng nhiều khả năng duy trì quanh mức 1,5% khi tác động của thuế quan ngày càng rõ rệt với người tiêu dùng.”

Theo ước tính mới nhất của Fed Atlanta, kinh tế Mỹ đang tăng trưởng ở mức 2,2% trong quý III. Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) cơ bản vẫn tăng 2,5%, còn PCE chung giữ ở mức 2% – trùng với mục tiêu của Fed.