Kinh tế 24h: Giá vàng miếng trong nước giảm mạnh

Giá vàng miếng trong nước giảm 2 triệu đồng

Chiều 11/9, giá vàng miếng trong nước giảm mạnh, về sát 133 triệu đồng/lượng, theo Công ty SJC, với giá mua vào 130,3 triệu đồng và bán ra 134,3 triệu đồng, giảm lần lượt 2 triệu và 1 triệu đồng. Đây là ngày thứ hai giá vàng hạ nhiệt, thu hẹp chênh lệch với thế giới xuống còn hơn 16 triệu đồng/lượng. Ông Huỳnh Trung Khánh (VGTA) cho biết xu hướng người dân bán chốt lời làm tăng cung, giúp giảm chênh lệch giá.

Gía vàng miếng trong nước giảm mạnh

Vàng nhẫn cũng giảm, với SJC niêm yết 126,6 - 129,6 triệu đồng/lượng (giảm 600.000-900.000 đồng), PNJ tại 127,3 - 130,3 triệu đồng, Bảo Tín Minh Châu 127,7 - 130,7 triệu đồng. Giá vàng thế giới giảm về 3.632 USD/ounce, tương đương 116 triệu đồng/lượng (tỷ giá Vietcombank), sau khi đạt kỷ lục 3.674 USD/ounce hai ngày trước.

Bạc miếng trong nước giảm từ 1,64 triệu đồng/lượng (9/9) xuống 1,57 - 1,62 triệu đồng/lượng. Tỷ giá VND/USD ổn định, với Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm 25.221 đồng (giảm 27 đồng), Vietcombank niêm yết 26.162 - 26.482 đồng (giảm 28 đồng bán ra), BIDV 26.215 - 26.482 đồng, Eximbank 26.170 - 26.482 đồng.

Từ 10/10, Nghị định 232 sửa đổi Nghị định 24 sẽ xóa độc quyền sản xuất vàng miếng, cho phép doanh nghiệp, ngân hàng đủ điều kiện kinh doanh vàng. Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu lập sàn giao dịch vàng, đồng thời tăng cường kiểm tra để đảm bảo thị trường ổn định, không ảnh hưởng tài chính, kinh tế vĩ mô.

Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp

Chiều 11/9, Liên bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu, áp dụng từ 15h cùng ngày. Giá xăng quay đầu giảm sau 3 lần tăng liên tiếp. Cụ thể, xăng RON 95-III giảm 39 đồng/lít, còn 20.400 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 95 đồng/lít, còn 19.756 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 0.05S tăng 170 đồng/lít, lên 18.643 đồng/lít; dầu hỏa tăng 54 đồng/lít, lên 18.368 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S giảm 286 đồng/kg, còn 15.090 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành ngày 4/9, giá xăng tăng 76-80 đồng/lít, dầu diesel tăng 116 đồng/lít. Bộ Công Thương cho biết giá xăng dầu thế giới từ 4/9 đến 10/9 biến động do nhiều yếu tố: Israel tấn công lãnh đạo Hamas tại Qatar, OPEC+ tăng sản lượng dầu từ tháng 10/2025, đồng USD giảm giá, và xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Những yếu tố này khiến giá xăng dầu thế giới tăng giảm không đồng đều, ảnh hưởng đến điều chỉnh giá trong nước.

Việc giá xăng giảm giúp giảm áp lực chi phí cho người dân và doanh nghiệp, trong khi giá dầu diesel tăng nhẹ có thể tác động đến vận tải và sản xuất. Liên bộ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để điều hành giá phù hợp, đảm bảo cân bằng cung cầu và ổn định kinh tế.

AirAsia muốn mua tàu bay thân hẹp của Trung Quốc

Nhà sáng lập AirAsia, Tony Fernandes, tiết lộ đang đàm phán với Comac để mua tàu bay thân hẹp C919, tại Hội nghị thượng đỉnh Vành đai và Con đường ở Hong Kong ngày 10/9. AirAsia, hãng bay giá rẻ hàng đầu Đông Nam Á, là hãng nước ngoài đầu tiên thảo luận với Comac về dòng C919. Tuy nhiên, chi tiết về quy mô đơn hàng, giá cả chưa được công bố.

Thành lập năm 2001 tại Malaysia, AirAsia hiện vận hành hơn 200 tàu bay, phục vụ trên 800 triệu hành khách. Trong khi đó, C919 là mẫu máy bay thân hẹp do Trung Quốc tự phát triển, ra mắt năm 2011, bay thử năm 2017 và hoạt động thương mại từ tháng 5/2023, cạnh tranh với Airbus và Boeing. C919 có sức chứa 192 hành khách, tầm bay 4.075-5.555 km, hiện được 3 hãng bay quốc doanh Trung Quốc (Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines) khai thác với đội bay 18 chiếc và hàng trăm đơn hàng khác.

Ngoài AirAsia, hãng Air Borneo của Malaysia cũng quan tâm đến C919, trong bối cảnh nhu cầu hàng không tăng mạnh, còn Airbus và Boeing tồn đọng đơn hàng. Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke kêu gọi Comac đẩy mạnh hiện diện toàn cầu. Comac dự kiến đưa C919 vào khai thác tại Đông Nam Á từ năm 2026. Gần đây, Comac nhận đơn hàng quốc tế lớn nhất với 10 tàu bay C909 từ Air Cambodia, kèm tùy chọn mua thêm 10 chiếc, đánh dấu Campuchia là quốc gia thứ 4 ở Đông Nam Á sử dụng tàu bay Comac.

Chủ quản chuỗi Highlands Coffee thâu tóm thương hiệu bánh mì Hàn Quốc

Tập đoàn Việt Thái Quốc Tế (VTI), chủ quản chuỗi Highlands Coffee, thông báo Paris Baguette – thương hiệu tiệm bánh số 1 Hàn Quốc – chính thức gia nhập tập đoàn. Đây là cột mốc quan trọng, mở rộng chiến lược phát triển của VTI tại Việt Nam, với sứ mệnh mang tinh hoa thế giới đến Việt Nam và ngược lại. Paris Baguette, có mặt tại Việt Nam từ 2012, chinh phục khách hàng bằng mô hình tiệm bánh cao cấp kết hợp không gian cà phê hiện đại, phù hợp văn hóa bản địa nhờ đổi mới liên tục.

VTI hiện sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Highlands Coffee, Pho24, ALDO, The Coffee Bean and Tea Leaf, Xu Restaurant & Lounge, Quince Saigon và nay là Paris Baguette. Việc thâu tóm Paris Baguette cho thấy tham vọng mở rộng danh mục ẩm thực của VTI, với khả năng tiếp tục sáp nhập thêm các chuỗi mới. Tập đoàn kỳ vọng hợp tác với những đối tác đam mê, cùng tạo trải nghiệm hạnh phúc và giá trị bền vững cho khách hàng.

VTI gắn liền với ông David Thái, nhà sáng lập Highlands Coffee. Gần đây, ông xuất hiện nhiều hơn trước công chúng, trùng với thời điểm Highlands Coffee chuẩn bị lên sàn chứng khoán. Động thái thâu tóm Paris Baguette không chỉ củng cố vị thế của VTI trong ngành F&B mà còn đánh dấu bước tiến chiến lược, tận dụng sức hút của các thương hiệu quốc tế để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.