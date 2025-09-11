Kinh tế 24h: Elon Musk mất ngôi giàu nhất thế giới trong thoáng chốc

Elon Musk mất ngôi giàu nhất thế giới, cuộc đua tài sản 1.000 tỷ USD nóng bỏng

Ngày 9/9/2025, Larry Ellison, đồng sáng lập Oracle, bất ngờ vượt Elon Musk, trở thành người giàu nhất thế giới với tài sản 393 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index. Cú bứt phá đến từ báo cáo lợi nhuận vượt kỳ vọng của Oracle, đẩy cổ phiếu tăng 40% trong một ngày, mức hiếm thấy với công ty vốn hóa gần 700 tỷ USD. Ellison, sở hữu 40% cổ phần Oracle, hưởng lợi trực tiếp nhờ vị thế dẫn đầu cơ sở hạ tầng AI. Ông còn sở hữu 98% đảo Lana'i (Hawaii) và có quan hệ thân thiết với Donald Trump.

Elon Musk và Larry Ellison. Ảnh: Gulf News

Tuy nhiên, ngôi vị của Ellison không kéo dài. Đến sáng 11/9, Musk lấy lại vị trí dẫn đầu với 384 tỷ USD, trong khi Ellison tụt xuống 383 tỷ USD. Theo Forbes Real-Time, Musk đạt 436,1 tỷ USD, Ellison 387,6 tỷ USD. Musk, người giàu nhất từ 2021 nhờ Tesla và SpaceX, từng mất ngôi vào tay Bernard Arnault (2021) và Jeff Bezos (2024), nhưng luôn bứt phá trở lại.

Sức hút của Oracle đến từ hợp đồng lớn với OpenAI (4,5 gigawatt điện), Meta, Nvidia, AMD và xAI, giúp doanh thu đám mây tăng 45%, backlog vượt 500 tỷ USD, đưa Oracle vào nhóm vốn hóa 1.000 tỷ USD. Cuộc đua tỷ phú ngày càng gay gắt, phụ thuộc vào AI. Musk có thể trở thành tỷ phú 1.000 tỷ USD đầu tiên vào 2030 nếu Tesla đạt vốn hóa 8.500 tỷ USD, nhờ robotaxi, Optimus và AI xe tự lái. AI dự kiến đóng góp 15.700 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu, nhưng đặt ra thách thức về việc làm, bất bình đẳng và rủi ro an toàn, như Musk từng cảnh báo về nguy cơ từ AI không kiểm soát.

VN-Index biến động mạnh như 'tàu lượn'

Sáng 11/9, VN-Index chịu áp lực bán tháo mạnh ngay từ đầu phiên, có lúc giảm gần 40 điểm, sắc đỏ bao trùm các nhóm ngành. Đến 13h30, chỉ số thu hẹp đà giảm, dừng ở 1.635 điểm, giảm 7 điểm (-0,5%) so với phiên trước, phục hồi 30 điểm từ đáy. HNX-Index giảm 3 điểm (-1,1%) xuống 271 điểm, UPCoM-Index giảm 0,5% còn 110 điểm.

Thị trường mở cửa trong tâm lý bi quan, lực bán chủ động dồn dập khiến VN-Index lao dốc. Các nhóm ngành tài chính, ngân hàng, bất động sản, thép, bán lẻ đồng loạt giảm mạnh, nhiều cổ phiếu lớn chạm đáy nhiều tuần. Tâm lý nhà đầu tư lo ngại về triển vọng ngắn hạn, các nhịp hồi kỹ thuật bị lực bán áp đảo. Gần cuối phiên sáng, dòng tiền bắt đáy xuất hiện, giúp chỉ số thu hẹp thiệt hại nhưng vẫn đóng cửa tiêu cực.

Thanh khoản toàn thị trường tăng vọt, đạt 22.000 tỷ đồng, phản ánh áp lực thoát hàng mạnh. Toàn sàn ghi nhận 173 mã tăng, 903 mã tham chiếu, 527 mã giảm. VN30 giảm 10 điểm xuống 1.818 điểm, với 22 mã giảm. Các mã kéo VN-Index xuống gồm VPB (-3,5%), VCB (-1,2%), CTG (-2%), SSI (-3,9%), VIX (-5,3%). Ngược lại, VIC (+1,5%), VHM (+1%), LPB (+1,8%), HDG (+3,7%) nỗ lực nâng đỡ chỉ số.

Khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ đồng, tập trung vào SSI (-397 tỷ), MSB (-178 tỷ), SHB (-107 tỷ). Dòng tiền mua vào hạn chế, chủ yếu tại VHM (+63 tỷ), VPB (+49 tỷ), VNM (+47 tỷ). Thị trường vẫn chịu áp lực lớn từ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Quán ăn, tiệm tạp hóa tính thuế theo doanh thu hay 'đầu vào, đầu ra'?

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri Vĩnh Long về chính sách thuế cho hộ kinh doanh, khẳng định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hiện nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, không áp dụng phương pháp tính thuế “đầu vào, đầu ra” (khấu trừ thuế). Quy định này dựa trên Luật Thuế GTGT 2024, Luật Thuế TNCN 2007, Luật Quản lý thuế 2019 và các thông tư hướng dẫn.

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm không phải nộp thuế GTGT và TNCN. Từ 1/1/2026, ngưỡng này tăng lên 200 triệu đồng/năm. Thuế được tính dựa trên doanh thu (bao gồm tiền bán hàng, dịch vụ, hoa hồng…) và tỷ lệ thuế theo ngành nghề. Các loại thuế khác như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường áp dụng theo luật chuyên ngành.

Bộ Tài chính đang xây dựng Nghị định hướng dẫn Nghị quyết 198/2025/QH15, dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và Luật Thuế TNCN (sửa đổi) để trình Quốc hội tháng 10/2025. Từ 1/1/2026, phương pháp khoán thuế sẽ bị bỏ, thay bằng cơ chế tự khai, tự nộp thuế cho hộ kinh doanh. Cơ quan thuế được chỉ đạo tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế làm quen với phương thức mới, đảm bảo thực hiện thuận lợi.

Cử tri Vĩnh Long thắc mắc về áp dụng thuế “đầu vào, đầu ra” cho hộ kinh doanh nhỏ, nhưng Bộ Tài chính nhấn mạnh quy định hiện hành không áp dụng phương pháp này, mà dựa trên doanh thu và tỷ lệ thuế cố định, nhằm đơn giản hóa quản lý thuế cho đối tượng này.

Ngân hàng bán khoản nợ 'khủng' của đại gia xăng dầu miền Tây

Agribank Chi nhánh Sài Gòn thông báo đấu giá khoản nợ hơn 1.458 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, mã PSH), trụ sở tại Cần Thơ. Khoản nợ, tính đến 11/8/2025, gồm 1.302 tỷ đồng nợ gốc và 156,8 tỷ đồng lãi, hình thành từ hợp đồng tín dụng ngày 26/4/2023. Giá khởi điểm đấu giá là 1.458 tỷ đồng.

Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu của NSH Petro. Ảnh: NSH Petro

NSH Petro, thành lập năm 2012, có vốn điều lệ 1.262 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực bán buôn nhiên liệu, sản xuất xăng sinh học, dầu, nhớt và hóa dầu. Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT, sở hữu 42,64% cổ phần. Tuy nhiên, do thua lỗ kéo dài, cổ phiếu PSH bị đình chỉ giao dịch trên HSX từ 12/3/2025. Báo cáo tài chính quý II/2025 cho thấy công ty lỗ trước thuế 305,7 tỷ đồng, nợ phải trả lên tới 9.800 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn gần 8.000 tỷ đồng.

Gần đây, TAND TP Cần Thơ quyết định không mở thủ tục phá sản NSH Petro sau khi Công ty TNHH Xăng dầu Việt Loan rút đơn yêu cầu phá sản. Hai bên đã thương lượng thanh toán nợ, giúp NSH Petro được xác nhận chưa mất khả năng thanh toán. Vụ đấu giá khoản nợ của Agribank nhằm thu hồi vốn từ “đại gia” xăng dầu miền Tây này, trong bối cảnh công ty đang đối mặt với khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Cổ phiếu DRH Holdings có thể bị hủy niêm yết

Cổ phiếu DRH Holdings có nguy cơ bị hủy niêm yết trên HoSE do lỗ lũy kế hơn 131 tỷ đồng đến tháng 6/2025, sau khi lỗ liên tiếp hai năm rưỡi (2023: -103,8 tỷ đồng, 2024: -203,4 tỷ đồng, 6 tháng 2025: -50,4 tỷ đồng). Theo quy định, nếu tiếp tục lỗ đến hết 2025, DRH sẽ phải rời sàn. Hiện cổ phiếu DRH bị cảnh báo và kiểm soát do lợi nhuận âm và báo cáo tài chính 2023, 2024 có ý kiến ngoại trừ từ kiểm toán, nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục.

Kiểm toán không đánh giá được tính hợp lý của hai lô trái phiếu quá hạn (568 tỷ đồng) và lãi chậm trả (195,5 tỷ đồng), cùng các khoản cho vay, hợp tác kinh doanh, ủy thác đầu tư và nợ thuế quá hạn. DRH giải trình đang duy trì thi công dự án Aurora Residences (TP HCM), dự kiến bàn giao quý IV/2025 để thu tiền khách hàng. Công ty cũng lên kế hoạch xử lý tài sản đảm bảo (cổ phiếu KSB, quyền sử dụng đất tại Tăng Nhơn Phú) để thanh toán trái phiếu chậm nhất tháng 11/2025, đồng thời chuyển nhượng một dự án để thu hồi vốn trả nợ.

DRH Holdings, thành lập năm 2006, hoạt động chính trong bất động sản (dự án D-Vela, Aurora Residences, Central Garden, Symbio Garden) và đầu tư tài chính, vật liệu xây dựng (thông qua KSB) và khu công nghiệp KSIP Bắc Tân Uyên. Công ty cam kết cải thiện dòng tiền và thực hiện nghĩa vụ với trái chủ trong quý IV/2025 để duy trì hoạt động.

Chuyên gia: Tăng giá điện, EVN cần xác định ngưỡng chịu đựng của người dân

Chuyên gia đề xuất EVN cần xây dựng kịch bản tăng giá điện minh bạch, tham vấn người dân và doanh nghiệp để xác định "ngưỡng chịu đựng" hợp lý, tránh gây sốc. Bộ Công Thương đề xuất sửa Nghị định 72, cho phép EVN phân bổ 44.792 tỷ đồng chi phí sản xuất chưa bù đắp từ 2022 vào giá điện. Nếu được phê duyệt, giá điện sẽ tăng để bù lỗ.

Chuyên gia đề xuất EVN cần xây dựng kịch bản tăng giá điện minh bạch

Tại tọa đàm ngày 10/9, ông Nguyễn Tiến Thỏa, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý giá, yêu cầu làm rõ nguyên nhân khoản lỗ, rà soát chi phí hợp pháp và xây dựng lộ trình phân bổ hợp lý. Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Ngân sách Quốc hội, nhấn mạnh lộ trình tăng giá cần dự đoán được, linh hoạt (tăng hoặc giảm tùy tình hình kinh doanh EVN) và minh bạch. EVN cần phối hợp Bộ Công Thương công bố thông tin, đánh giá tác động kinh tế - xã hội.

Theo Nghị định 72, giá điện có thể điều chỉnh 3 tháng/lần, giúp phân bổ chi phí dần, tránh tăng đột biến. Chuyên gia đề xuất gói hỗ trợ an sinh xã hội để giảm tác động đến người dân. Nguyên nhân lỗ lũy kế của EVN (50.029 tỷ đồng giai đoạn 2022-2023) là do giá nhiên liệu tăng mạnh (than tăng 163-411%, khí tăng 27,4%) và chưa điều chỉnh giá điện kịp thời sau Covid-19. EVN cũng chịu lỗ tỷ giá 21.800 tỷ đồng từ các hợp đồng mua điện. Đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh cần tính đúng, tính đủ chi phí vào giá điện để EVN đảm bảo tài chính cho các dự án lớn như điện hạt nhân, điện gió, và nhiệt điện.

Tiền vào chứng khoán 'hụt hơi'

Phiên giao dịch ngày 10/9, VN-Index tăng nhẹ 5,94 điểm (0,36%), đạt 1.643,26 điểm, nhưng thanh khoản giảm mạnh, giá trị giao dịch trên HoSE dưới 30.000 tỷ đồng, cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng. Số mã giảm giá chiếm ưu thế với 171 mã trên HoSE, phản ánh sự phân hóa mạnh. Nhóm ngân hàng giữ sắc xanh, với CTG, VCB, TCB, MBB, VPB tăng khoảng 1%, hỗ trợ nhịp chỉ số, nhưng biên độ tăng hạn chế, dòng tiền tập trung hẹp.

Nhóm chứng khoán sôi động hơn, với SSI, VND, HCM tăng trên 1%. SSI dẫn đầu thanh khoản, đạt hơn 43 triệu đơn vị, tương đương 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ 4 mã (SSI, HPG, VIX, TCB) đạt giao dịch nghìn tỷ. Nhóm bất động sản phân hóa, bộ ba Vingroup (VIC, VHM, VRE) tăng nhẹ, nhưng nhiều mã midcap như DIG, NVL, DXG, PDR, CEO, KBC, TCH giảm. Ngược lại, cổ phiếu dầu khí (BSR, PVC, PVD, PVS) tích cực hơn thị trường.

HNX-Index giảm 0,08% xuống 274,6 điểm, còn UPCoM-Index tăng 0,44% lên 110,37 điểm. SGI Capital nhận định, VN-Index đã tăng gần 60% từ đáy tháng 4, là một trong những nhịp tăng mạnh nhất lịch sử, nhờ dòng tiền trong nước. Tuy nhiên, mức tăng nóng tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh 10-15%. Nhà đầu tư được khuyến nghị cơ cấu danh mục, quản trị rủi ro để chuẩn bị cho cơ hội mới.

Phó Thủ tướng: Áp dụng bảng giá đất 5 năm một lần, kèm hệ số biến động thị trường

Chiều 10/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024. Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng báo cáo các nội dung chỉnh lý: kế hoạch sử dụng đất cấp xã, bổ sung trường hợp thu hồi đất vì lợi ích quốc gia, tính chi phí hạ tầng vào giá đất, và quy định bảng giá đất.

Về bảng giá đất, các đại biểu thống nhất giữ chu kỳ 5 năm, kèm hệ số điều chỉnh hàng năm theo biến động thị trường, hoặc xây dựng bảng giá mới nếu biến động lớn, đảm bảo sát thực tế, minh bạch, tiết kiệm nguồn lực. Phó Thủ tướng đồng tình, yêu cầu hệ số điều chỉnh phải có phương pháp, căn cứ pháp lý rõ ràng và ngưỡng biến động cụ thể. Lâu dài, hướng tới một giá đất thống nhất dựa trên dữ liệu đất đai, nhưng hiện tại vẫn áp dụng bảng giá và hệ số.

Phó Thủ tướng yêu cầu phân định rõ thu hồi đất theo thỏa thuận dân sự và thu hồi đất theo chính sách Nhà nước. Với dự án Nhà nước thu hồi nhưng nhà đầu tư đã thỏa thuận với 70-80% hộ dân, có thể tiếp tục cơ chế thỏa thuận, miễn không trái Nghị quyết 18-NQ/TW. Ông cũng lưu ý chọn lọc nhóm đất mới, tránh chồng chéo, bổ sung chính sách miễn giảm tiền sử dụng đất cho giáo dục, y tế, hạ tầng, và cho phép Thủ tướng quyết định các trường hợp đặc biệt, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Ông Trump giục EU áp thuế 100% với Trung Quốc, Ấn Độ

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục EU áp thuế 100% lên Trung Quốc và Ấn Độ để gây sức ép lên Nga trong xung đột Ukraine. Trung Quốc và Ấn Độ là hai khách hàng lớn mua dầu Nga, nguồn thu quan trọng cho kinh tế Moskva. Phương Tây đang tìm cách cắt nguồn thu năng lượng của Nga để buộc nước này chấm dứt chiến tranh.

Trong cuộc họp tại Washington, ông Trump đề nghị EU áp thuế mạnh tay, đồng thời Mỹ sẵn sàng áp thuế tương tự nếu EU đồng ý. Động thái này đánh dấu sự thay đổi trong chiến lược của EU, vốn ưu tiên trừng phạt Nga hơn là áp thuế nhập khẩu. Tháng trước, ông Trump đã nâng thuế nhập khẩu với Ấn Độ lên 50% do nước này mua dầu Nga, nhưng chưa tăng thuế với Trung Quốc.

Ông Trump cũng chỉ trích EU vì vẫn phụ thuộc vào năng lượng Nga, khi Moskva cung cấp 19% khí đốt nhập khẩu cho khối này năm 2023. Tuy nhiên, ông gợi ý tăng cường thương mại với Ấn Độ, cho biết đang đàm phán giải quyết rào cản thương mại và mong chờ trao đổi với Thủ tướng Narendra Modi.

Việc áp thuế 100% có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại, nhưng được xem là cách gây áp lực kinh tế lên Nga thông qua các đối tác mua dầu lớn của nước này.

Vietlott tìm ra 3 vé số trúng giải nhất trị giá tiền tỷ

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 146 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 vào tối 9/9, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo giải độc đắc trị giá hơn 21,4 tỷ đồng (chính xác 21.380.563.500 đồng) chưa tìm thấy chủ nhân. Tuy nhiên, hệ thống Vietlott đã xác định 3 vé số may mắn cùng trúng giải nhất, mỗi vé trị giá hơn 2,4 tỷ đồng (2.404.732.833 đồng). Dãy số trúng thưởng là 11 - 15 - 19 - 27 - 33, với số đặc biệt 01.

Theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, 3 người trúng giải nhất phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10%. Sau khi trừ thuế, mỗi người nhận về khoảng 2,2 tỷ đồng. Đây là mức thưởng đáng kể, mang lại cơ hội thay đổi cuộc sống cho các khách hàng may mắn.

Ngoài giải nhất, kỳ quay số còn ghi nhận 35 người trúng giải nhì, mỗi giải trị giá 106,81 triệu đồng; 671 người trúng giải ba, mỗi giải 5,81 triệu đồng; và 1.277 người trúng giải tư, mỗi giải 2,89 triệu đồng. Các giải thưởng này cho thấy sức hấp dẫn của Lotto 5/35, thu hút đông đảo người chơi tham gia.

Vietlott tiếp tục là tâm điểm chú ý với các kỳ quay thưởng mang lại cơ hội trúng số lớn. Dù giải độc đắc hơn 21,4 tỷ đồng vẫn chưa có chủ, các giải thưởng khác như giải nhất, nhì, ba, tư vẫn tạo động lực mạnh mẽ cho người chơi. Kết quả này cũng khẳng định tính minh bạch và uy tín của Vietlott trong tổ chức xổ số.