Hãng máy bay Trung Quốc vừa nhận đơn hàng "khủng" từ Campuchia

Một chiếc máy bay phản lực khu vực C909 của COMAC biểu diễn tại Triển lãm Hàng không và Vũ trụ Quốc tế Trung Quốc (Airshow China) ở Chu Hải, Quảng Đông, ngày 12/11/2024. Ảnh: REUTERS/Tingshu Wang

Ngày 9/9, hãng hàng không quốc gia Air Cambodia và Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) đã ký biên bản ghi nhớ tại Trung Quốc, xác nhận đặt mua 10 chiếc C909 và tùy chọn thêm 10 chiếc nữa.

COMAC đang nỗ lực cạnh tranh với hai “ông lớn” Airbus và Boeing, nhưng hiện chỉ đạt được hợp đồng tại Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Máy bay thân hẹp C919, đối thủ của Airbus A320neo và Boeing 737 MAX, hiện chỉ được các hãng hàng không Trung Quốc sử dụng.

Trong khi đó, dòng C909 nhỏ hơn đã được COMAC giới thiệu tại Indonesia, Việt Nam và Lào, tạo nền tảng thâm nhập thị trường quốc tế. Gần đây, Lao Airlines nhận chiếc C909 thứ hai và khai thác tuyến bay tới Bangkok, Thái Lan. COMAC cũng đề xuất nắm cổ phần đa số trong hãng hàng không quốc gia Lào, vốn đang gặp khó khăn tài chính.

COMAC cam kết hợp tác chặt chẽ với Air Cambodia trong giao máy bay, hỗ trợ vận hành và phát triển ngành hàng không.

C909 (từng mang tên ARJ21) chở tối đa 90 hành khách, là máy bay phản lực đầu tiên của Trung Quốc đạt sản xuất thương mại từ năm 2016. Hiện chưa có thông tin chi tiết về thời gian giao máy bay. Air Cambodia chưa phản hồi về thương vụ này.