'Mỏ vàng' 25 triệu du khách: Làm sao để Việt Nam không bỏ lỡ cơ hội?

Năm 2025, ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, khẳng định quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và động lực tăng trưởng mới. Đây là một chỉ tiêu đầy thách thức, đòi hỏi ngành du lịch phải có chính sách kịp thời cùng những giải pháp đột phá.

Tăng cường hợp lực để tạo sức bật

Trong tháng 8-2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng 7,8% so với tháng trước. Dù đang ở giai đoạn thấp điểm, nhưng đà tăng trưởng liên tiếp trong hai tháng 7 và 8 đã mang đến tín hiệu tích cực cho thị trường inbound. Tính chung 8 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, trong đó các thị trường chủ lực như Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ đều tăng trưởng tốt.

Theo Bộ VH-TT&DL, việc sắp xếp lại đơn vị hành chính từ sau ngày 1-7 đã tạo động lực mới cho các địa phương, đặt ra yêu cầu ngành du lịch phải hoạch định chiến lược phát triển tương xứng.

Theo Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Hồ An Phong, doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, thích ứng linh hoạt với biến động thị trường, đồng thời tăng cường hợp lực, phát huy vai trò hiệp hội để tạo sức mạnh tổng hợp.

Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết, để đạt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025, ngành du lịch phải triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: phát triển sản phẩm đặc sắc; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp - doanh nghiệp, địa phương - doanh nghiệp và liên kết đa ngành dựa trên nền tảng số; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá theo từng thị trường; hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ. Trong đó, Đông Bắc Á và ASEAN tiếp tục là những thị trường nguồn trọng điểm, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu khách quốc tế của Việt Nam.

Ngành Du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025. Ảnh: TT.

Bà Nguyễn Thị Hải Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lữ hành quốc tế Toàn Cầu Việt Nam, đề xuất các điểm đến nên tận dụng lợi thế cửa khẩu đường bộ ở Quảng Ninh, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn để phát triển sản phẩm du lịch bằng giấy thông hành hoặc caravan. Bên cạnh đó, du lịch tàu biển và các chuyến bay charter (vận chuyển hàng không đặc biệt) cũng được kỳ vọng mang lại nguồn khách chất lượng cao từ Trung Quốc.

Việc cải thiện trải nghiệm cho du khách, từ quản lý điểm đến an toàn đến rút ngắn thủ tục tại sân bay, là yếu tố tiên quyết để giữ chân du khách. Song song đó, để thúc đẩy chi tiêu, các địa phương cần đẩy mạnh phát triển các sản phẩm đặc thù như tour mua sắm và kinh tế đêm.

Đột phá từ nhân lực đến kết nối thị trường

TS Hoàng Ngọc Hiển, Trưởng Bộ môn Quản trị Nhà hàng & Dịch vụ Ăn uống, Trường ĐH Công Thương TP.HCM (HUIT), cho rằng để đạt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế, Việt Nam cần một chiến lược tổng thể, vừa tạo động lực ngắn hạn vừa củng cố nền tảng dài hạn. Giải pháp then chốt là đầu tư đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

“Nhân lực du lịch cần không chỉ giỏi ngoại ngữ, nghiệp vụ mà còn phải có tư duy hội nhập, sẵn sàng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Các chương trình hợp tác quốc tế như HUIT - Paradise Singapore là minh chứng cho hướng đi đúng đắn này"- TS Hiển nhận định.

TS Hiển phân tích thêm, lực lượng lao động ngành du lịch hiện nay tuy đông nhưng chất lượng chưa đồng đều, tỷ lệ đạt chuẩn quốc tế còn hạn chế, nhất là ở các vị trí trực tiếp phục vụ khách. Vì vậy, cần chuẩn hóa chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, kết hợp lý thuyết với thực hành, mở rộng hợp tác cùng các tập đoàn khách sạn, nhà hàng 5 sao để sinh viên có môi trường rèn luyện thực tế.

“Đầu tư cho con người chính là đầu tư lâu dài cho sự phát triển. Khi có đội ngũ lao động chuyên môn vững, ngoại ngữ tốt, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, khách quốc tế sẽ không chỉ đến một lần mà còn quay lại” – ông khẳng định.

Đoàn khách quốc tế đến TP.HCM trong khuôn khổ hội chợ Du lịch quốc tế. Ảnh: TT.

Trong khi đó, ông Võ Việt Hòa, Giám đốc khối inbound Lữ hành Saigontourist, nhấn mạnh cần xây dựng kế hoạch quảng bá dài hạn, mở văn phòng xúc tiến ở thị trường trọng điểm, mở rộng diện miễn visa, đồng thời phát triển sản phẩm đặc thù dành cho dòng khách cao cấp.

Ông Hòa cũng đề xuất tổ chức các đoàn famtrip đến những địa phương mới sau sáp nhập, sớm công bố lịch lễ hội để doanh nghiệp chủ động xây dựng tour, đồng thời đẩy mạnh đầu tư cho sản phẩm ẩm thực.

Các chuyên gia khác cũng khuyến nghị tăng chuyến bay, rút ngắn thủ tục nhập cảnh, miễn visa cho khách Ấn Độ, tăng cường quảng bá tại thị trường nước ngoài với nhiều nguồn lực. Quan trọng hơn, cần liên kết các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị du lịch để khắc phục tình trạng rời rạc, manh mún, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đại diện nhiều hãng hàng không kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tăng slot bay quốc tế, nghiên cứu chính sách visa linh hoạt cho các thị trường như Ấn Độ, Mỹ, Úc, New Zealand. Công tác quảng bá điểm đến cần được triển khai thường xuyên, thay vì chỉ tập trung vào một vài sự kiện lớn trong năm

Doanh nghiệp du lịch đề xuất phát triển sản phẩm đặc thù dành cho dòng khách cao cấp. Ảnh: TT.