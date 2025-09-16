Kinh tế 24h: Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng trở lại

Cuối ngày 15-9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng trở lại

Cuối ngày 15/9, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng trở lại sau nhiều ngày giảm mạnh. Các công ty vàng lớn niêm yết 128,6 triệu đồng/lượng (mua) và 131,1 triệu đồng/lượng (bán), ổn định so với buổi sáng. Trên thị trường tự do TP HCM, tiệm vàng nhỏ đẩy giá mua lên 130 triệu đồng/lượng, bán ra 132 triệu đồng/lượng, tăng 2,4 triệu đồng so với sáng. Tuy nhiên, so với đỉnh 143,5 triệu đồng/lượng tuần trước, giá bán vẫn thấp hơn 11,5 triệu đồng.

Giá vàng miếng thị trường tự do tăng trở lại

Giá vàng nhẫn và trang sức 99,99% tại các công ty đạt 125 triệu đồng/lượng (mua) và 128 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300.000 đồng. Tại tiệm vàng nhỏ, vàng nhẫn trơn 99,99% thấp hơn, mua 113,1 triệu đồng/lượng, bán 115,6 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng.

Đà tăng trong nước theo giá thế giới, khi vàng quốc tế đạt 3.645 USD/ounce (+10 USD), quy đổi khoảng 116,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 14,7 triệu đồng. Giá vàng tăng nhờ đồng USD suy yếu, với chỉ số DXY giảm 0,19% xuống 97,3 điểm, mức thấp nhất hơn một tuần.

Thị trường vàng trong nước chịu ảnh hưởng từ chính sách mới. Tại phiên họp tháng 9/2025, Chính phủ thảo luận dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), yêu cầu Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước quy định thu nhập từ mua bán vàng chịu thuế để tăng minh bạch, hạn chế đầu cơ. Động thái này có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư, khi giá vàng vừa trải qua biến động mạnh và đang có dấu hiệu phục hồi.

Mỹ đạt thỏa thuận với Trung Quốc về TikTok

Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận khung về TikTok, theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent công bố ngày 15/9 tại Madrid (Tây Ban Nha). Thỏa thuận này sẽ được Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình hoàn tất qua cuộc gọi vào thứ Sáu (19/9), cho phép TikTok chuyển sang sở hữu kiểm soát bởi Mỹ, tránh lệnh cấm từ 17/9.

Bessent cho biết Trump đóng vai trò quan trọng, với chỉ đạo cụ thể tối 14/9 được chia sẻ với phía Trung Quốc. Trên Truth Social, Trump viết: "Cuộc họp lớn về thương mại Mỹ-Trung tại châu Âu diễn ra rất tốt. Chúng tôi đạt thỏa thuận về một công ty mà giới trẻ Mỹ rất muốn bảo vệ. Họ sẽ vui mừng! Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Tập thứ Sáu".

Vòng đàm phán thứ tư tại Madrid, do Bessent và Đại diện Thương mại Jamieson Greer dẫn đầu phái đoàn Mỹ, tập trung thương mại, an ninh quốc gia và TikTok. Thỏa thuận là bước đột phá sau nhiều năm tranh chấp, tuân thủ Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ kiểm soát (PAFACA), do Quốc hội thông qua và Biden ký năm 2024.

Từ khi nhậm chức tháng 1/2025, Trump đã gia hạn hạn chót thoái vốn của ByteDance (chủ TikTok) ba lần: 75 ngày, 75 ngày và 90 ngày, hoãn cấm ứng dụng. Hạn chót ban đầu là 20/1/2025, với Apple, Google và nhà cung cấp internet bị phạt nếu hỗ trợ TikTok. Trump từng ủng hộ cấm TikTok cuối nhiệm kỳ đầu (2017-2021), nhưng thay đổi quan điểm sau khi coi ứng dụng góp phần thắng cử 2024.

TikTok có 170 triệu người dùng Mỹ, bị nghi ngờ thu thập dữ liệu cho Bắc Kinh, dù ByteDance phủ nhận. Thỏa thuận giải quyết lo ngại an ninh, cho phép TikTok hoạt động dưới sở hữu Mỹ, có thể liên quan Oracle làm nhà cung cấp đám mây.

VN-Index tăng 4 phiên liên tiếp

VN-Index tăng 4 phiên liên tiếp, đóng cửa ngày 15/9 tại 1.685 điểm, tích lũy hơn 17 điểm, nhờ dòng tiền đổ mạnh vào cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, thép và đầu tư công, bất chấp dự báo rung lắc do thanh khoản thấp trước đó. Sàn TP HCM ghi nhận 240 mã tăng, gấp ba lần mã giảm, với 22/30 mã VN30 đóng cửa trên tham chiếu.

Nhóm ngân hàng dẫn dắt, BID tăng 3,1% lên 42.200 đồng, cùng CTG và TCB góp phần lớn kéo chỉ số. Nhóm chứng khoán đồng thuận tăng mạnh sau thông tin Chính phủ phê duyệt đề án nâng hạng thị trường; VIX chạm trần 37.450 đồng, VND, VCI, HCM tăng trên 1%, SSI đảo chiều tăng 0,7%. Nhóm thép (HPG +1%) và dầu khí (GAS +1,1%, PLX +0,4%) cũng phủ sắc xanh, dù một số mã như HDB, MSB, VPB giảm nhẹ.

Thanh khoản cải thiện, đạt 1,24 tỷ cổ phiếu (+10%), giá trị giao dịch 37.600 tỷ đồng, trong đó VN30 góp gần 20.000 tỷ. HPG dẫn đầu thanh khoản (2.700 tỷ đồng), theo sau là VPB (2.000 tỷ). Tuy nhiên, khối ngoại bán ròng phiên thứ 5, rút 1.300 tỷ đồng, tập trung vào FPT, HPG, MWG, VND, NVL.

Công ty Chứng khoán MB dự báo xu hướng tăng ngắn hạn tiếp diễn, dù tuần này có tái cơ cấu quỹ ETF và đáo hạn phái sinh. Dòng tiền có thể dịch chuyển sang cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ do áp lực tái cơ cấu lên bluechip. Vùng hỗ trợ 1.600-1.615 điểm, kháng cự 1.694-1.700 điểm, cao hơn hiện tại 10-15 điểm. Thị trường được kỳ vọng duy trì đà tăng, nhờ lực đỡ từ cổ phiếu trụ và triển vọng nâng hạng.

Đề nghị Mỹ xem xét khách quan về thương mại thủy sản Việt Nam

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên gửi thư tới Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 15/9, đề nghị xem xét khách quan quyết định từ chối công nhận tương đương 12 nghề khai thác hải sản của Việt Nam theo Đạo luật Bảo vệ thú biển (MMPA). Quyết định này khiến hải sản từ các nghề cá như cá ngừ, cá kiếm, cá mú, ghẹ, mực... bị cấm nhập vào Mỹ từ 1/1/2026, đe dọa kim ngạch xuất khẩu 512 triệu USD (chiếm 1/4 tổng kim ngạch các loài này).

Bộ trưởng Diên nhấn mạnh cần tránh gián đoạn thương mại song phương, bảo vệ sinh kế hàng trăm nghìn ngư dân và lao động Việt Nam. Ông đề nghị Mỹ rà soát công bằng trong vụ thuế chống bán phá giá tôm lần thứ 19, khẳng định doanh nghiệp tôm Việt Nam là đối tác đáng tin cậy, kinh doanh minh bạch. Quyết định này không chỉ hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp Việt Nam mà còn mang lợi ích cho nhà nhập khẩu và người tiêu dùng Mỹ.

Việt Nam, trong Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Mỹ, cam kết hợp tác xây dựng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Mỹ. Ngành hải sản đã nỗ lực hiện đại hóa, tuân thủ Luật Thủy sản 2017, các chương trình IUU, SIMP, FIP và chứng nhận "An toàn cá heo" cho cá ngừ. VASEP kêu gọi phối hợp khẩn cấp để tháo gỡ rào cản, bảo vệ ngành thủy sản trước nguy cơ mất thị trường Mỹ.

Sáu tháng đầu 2025, Mỹ nhập 905 triệu USD thủy sản Việt Nam (+18% YoY), trong tổng kim ngạch 4,4 tỷ USD (+7% YoY), nhưng chưa đạt đỉnh 2022. Ngành thủy sản cần hỗ trợ dài hạn để duy trì vị thế tại thị trường lớn nhất thế giới.