Giá vàng chiều 15/9: Đảo chiều tăng, một số người mang vàng đi bán lại mang về

Giá vàng đảo chiều tăng trở lại

Tính đến 14h30 chiều ngày 15/9, giá vàng miếng SJC được công ty SJC niêm yết ở mức 128,6-131,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên giá bán ra so với phiên ngày hôm qua. Chênh lệch mua bán được thu hẹp còn 2,5 triệu đồng/lượng.

Trong đó, Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 127,5-131,1 triệu đồng/lượng (mua – bán). Chiều mua vào rẻ hơn công ty SJC 1,1 triệu đồng/lượng.

Giá mua vàng miếng SJC của Phú Quý thấp hơn công ty SJC 1,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 128,4-131,1 triệu đồng/lượng (mua – bán), rẻ hơn giá niêm yết của SJC 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào.

Cùng thời điểm, vàng nhẫn 1-5 chỉ được SJC điều chỉnh tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên buổi sáng khi niêm yết ở mức 125-128 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Một số đơn vị khác vẫn giữ nguyên giá niêm yết so với mở cửa phiên đầu tuần như: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 126,8-129,8 triệu đồng/lượng (mua – bán); Nhẫn tròn trơn Phú Quý có giá 125,5-128,5 triệu đồng/lượng (mua- bán); Vàng nhẫn Hưng – Thịnh – Vượng của Doji niêm yết ở mức 126,2-129,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Bảo Tín Minh Châu giảm 200 nghìn đồng/lượng vàng nhẫn ở chiều mua vào và tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào với vàng miếng SJC so với ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.633,3 USD/ounce, giảm 8,1 USD/ounce so với chốt phiên tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 115,4 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế, phí.

Như vậy, giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15,7 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn từ 13,5-14 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Cảnh tượng lạ trên phố vàng Hà Nội

Sáng nay, tại một số cửa hàng kinh doanh vàng có thương hiệu lớn trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội) vẫn ghi nhận lượng khách đến giao dịch khá lớn. Ngay từ khi các tiệm vàng chưa mở cửa, nhiều người đã tranh thủ đến xếp hàng lấy số để mua bán.

Một số người xếp hàng ở trước cửa Trung tâm vàng bạc Đá quý SJC từ khi chưa mở cửa giao dịch.

Có mặt tại cửa hàng vàng lúc 8h30 sáng nay, bà Thắm (Hà Nội) cho biết, đây là ngày thứ ba bà đi mua vàng nhưng hôm nay mới lấy được số.

“Ngày hôm kia, khoảng 5 giờ chiều tôi đến thì cửa hàng nào cũng báo hết vàng. Sáng hôm qua, khoảng 11 giờ, tôi qua thì 4 cửa hàng vàng lớn nhất ở phố này đều báo hết hàng. Một số cửa hàng chỉ bán cho những người có phiếu từ trước, mỗi người tối đa 2 chỉ vàng nên tôi lại ra về tay không. Đến hôm nay, 8 giờ ở nhà đi, đến nơi mà tôi vẫn xếp sau 160 người mua vàng”, bà Thắm nói.

Mặc dù đến sớm hơn thời gian mở cửa giao dịch của cửa hàng 30 phút, bà Thắm vẫn xếp thứ 161.

Trên tờ phiếu cửa hàng phát cho bà Thắm có ghi sẵn dòng chữ: “Thời gian giao dịch dự kiến từ 10h30-12h000. Quý khách vui lòng có mặt tại cửa hàng vào khung giờ trên để giao dịch theo thứ tự”.

Thấy còn vài tiếng nữa mới đến lượt, bà Thắm dắt chiếc xe máy qua quán nước gần đó ngồi cho đỡ mỏi chân rồi 11 giờ quay lại cửa hàng để giao dịch.

“Tôi quay lại cửa hàng lúc 11 giờ mà mới bán đến số 106 nên lại đứng chờ tiếp. Mãi hơn 12 giờ mới thanh toán xong. Do mua 1 lượng vàng nhẫn nên cửa hàng yêu cầu thanh toán trước, hẹn ngày 19 quay lại lấy vàng. May còn mua được”, bà Thăm kể.

Cửa hàng Phú Quý cũng khá đông đúc, nhộn nhịp khách mua bán.

Ngược lại, mang 5 lượng vàng nhẫn đến tiệm vàng vào lúc 8 giờ sáng nhưng ông Hoàng (Hà Nội) lại không vào lấy số mà dựng xe ở vỉa hè nghe ngóng.

“Hôm qua, tôi nghe tin vàng sẽ xuống chỉ còn 10 triệu đồng một chỉ nên hôm nay phải mang đi bán vội. Đến đây thì lại thấy nhiều người đi mua, ít người đi bán. Người đi mua lại được mua một lúc vài chỉ vàng nên tôi lưỡng lự”, ông Hoàng nói.

Theo ông Hoàng, trước đây, ông đã từng nhiều lần bán vàng rồi sau đó lại phải mua lại với giá cao hơn. Vì vậy, lần này ông phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.

Theo quan sát, người đến mua vàng đông hơn người đến bán vàng trong hôm nay.

“Một lần, tôi có 5 lượng vàng mua với giá tầm 55-56 triệu đồng/lượng. Thấy giá vàng lên đến 71 triệu đồng, có lãi nên tôi mang bán luôn. Về sau vàng lại lên tiếp, tiền gửi tiết kiệm được ít lãi quá nên tôi phải mua lại với giá 87 triệu đồng/lượng. Mấy hôm tôi đọc báo, thấy giá vàng giảm nên hôm nay mới định mang vàng đi bán đấy chứ”, ông Hoàng chia sẻ.

Nghe thấy ông Hoàng nói đúng tâm trạng mình, ông Đức Sơn (Hà Nội) đang định bán vàng cũng lưỡng lự theo. Cuối cùng, cả ông Hoàng và ông Sơn đều quay xe đi về, không bán nữa.

Nhiều người đến muộn không nhận được số mua vàng phải quay về.

“Người ta mua vào còn phải xếp hàng mãi mới mua được mấy chỉ. Giờ tôi bán đi cũng không để làm gì mà sau sợ khó mua lại được. Thôi, mang vàng về ông ạ”, ông Sơn nói với ông Hoàng.

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng nay, tất cả các cửa hàng đều thông báo hết vàng miếng SJC. Trung tâm của SJC hôm nay hết cả vàng miếng lẫn vàng nhẫn; Bảo Tín Mạnh Hải không có sẵn vàng nhẫn, ai muốn mua phải đặt trước 10 ngày mới có; Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu thông báo khách được mua luôn dưới 5 chỉ vàng nhẫn, trên 5 chỉ thì làm hợp đồng, thanh toán tiền trước rồi 1 tuần sau đến lấy vàng.