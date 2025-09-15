Công ty quản lý chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa có nữ giám đốc bị khởi tố quy mô thế nào?

Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Thanh Thủy (SN 1970, ngụ 62 Bùi Khắc Nhất, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi trốn thuế, quy định tại Điều 200, Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Lê Thị Thanh Thuỷ với vai trò là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành khai thác Chợ đầu mối nông, lâm, thủy sản Đông Hương (chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa) đã chỉ đạo nhân viên lập bảng kê dự toán và thu các khoản phí gồm: thu phí địa điểm kinh doanh; thu phí xe ra vào chợ; thu tiền điện nước, phí vệ sinh, lưu quầy… nhưng kê khai với cơ quan thuế thấp hơn số liệu doanh thu thực tế tại chợ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố đối với Lê Thị Thanh Thuỷ về tội trốn thuế - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Minh đã trốn thuế và gây thất thoát ngân sách nhà nước số tiền trên 11 tỉ đồng.

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh được thành lập tháng 7/2005. Thời điểm tháng 5/2015, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 54 tỷ đồng lên 126 tỷ đồng với 7 cổ đông góp vốn.

Trong đó, các cổ đông Phạm Văn Giang, Phạm Văn Túc, Lê Thị Hà mỗi người góp 55 triệu đồng, cổ đông Nguyễn Văn Bình góp 55 triệu đồng, cổ đông Vũ Văn Cung góp 75 triệu đồng, cổ đông Vũ Đức Nhiệm góp 82,9 tỷ đồng và cổ đông Lê Thị Thanh Thủy góp 42,82 tỷ đồng. Bà Lê Thị Thanh Thủy sinh năm 1970 giữ vị trí giám đốc và là người đại diện pháp luật doanh nghiệp.

Đến tháng 3/2023, công ty một lần nữa tăng vốn điều lệ lên 289 tỷ đồng, cơ cấu góp vốn của các cổ đông không được công bố chi tiết.

Ở lần thay đổi vốn gần nhất vào tháng 8/2023, công ty tăng vốn điều lệ lên mức 315 tỷ đồng, bà Lê Thị Thanh Thủy vẫn giữ vị trí giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp. Ở lần thay đổi đăng ký này, doanh nghiệp cũng tăng số ngành nghề đăng ký kinh doanh từ 41 lên 43 ngành nghề. Trong đó, ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng nhà không để ở.

Trước đó, vào tháng 4/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền là 214 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp này phải chi trả hơn 2 triệu đồng tiền kinh phí trưng cầu mẫu môi trường cho Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng xác định, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Minh thực hiện 3 hành vi vi phạm hành chính, bao gồm: Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc lưu giữ chất thải nguy hại trong trường hợp lưu giữ quá 1 năm (đã lưu giữ 3 năm) kể từ thời điểm phát sinh mà chưa tìm được cơ sở xử lý chất thải nguy hại phù hợp, chưa có phương án vận chuyển khả thi.

Xả nước thải có các thông số ô nhiễm môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 đến dưới 10 lần với lưu lượng từ 5 m3/ngày đến dưới 10 m3/ngày (xả nước thải từ trạm xử lý nước thải tập trung ra môi trường).

Xả nước thải có các thông số ô nhiễm môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải trên 10 lần với lưu lượng dưới 5 m3/ngày (xả nước thải từ khu sơ chế, kinh doanh hàng thủy, hải sản ở phía Đông Bắc trực tiếp ra môi trường có các thông số ô nhiễm môi trường thông thường trên 10 lần).