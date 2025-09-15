Kinh tế 24h: Người mua vàng miếng lỗ nặng sau một tuần

Người mua vàng miếng lỗ nặng sau một tuần

Tuần qua, giá vàng miếng trong nước đạt đỉnh lịch sử 135,4 triệu đồng/lượng (8/9, Doji và SJC), nhưng sau đó lao dốc mạnh, đến 14/9 chỉ còn 128,1 - 131,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Người mua vàng ở đỉnh lỗ 7,3 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần, do giá giảm 4 triệu đồng từ mức cao nhất.

Giá vàng miếng SJC đạt đỉnh rồi lao dốc mạnh

Sự sụt giảm diễn ra khi Ngân hàng Nhà nước gửi văn bản tuyên truyền Nghị định 232 (26/8/2025), sửa đổi Nghị định 24/2012, xóa độc quyền vàng miếng SJC, cho phép ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Theo TS Lê Xuân Nghĩa, điều này tăng nguồn cung, giảm buôn lậu, thu hẹp chênh lệch giá trong nước và thế giới (hiện 18-19 triệu đồng/lượng). Chuyên gia Trần Duy Phương nhấn mạnh việc xóa độc quyền và nhập khẩu vàng sẽ khắc phục khan hiếm, hạ nhiệt giá vàng nội địa.

Ngược lại, giá vàng thế giới tăng tuần thứ tư liên tiếp, đạt 3.641,4 USD/ounce (tương đương ~116 triệu đồng/lượng), dù giảm nhẹ từ đỉnh 3.674 USD/ounce. Dữ liệu việc làm Mỹ yếu và lạm phát tăng khiến thị trường kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, đẩy giá vàng lên. Khảo sát Kitco News cho thấy 80% nhà phân tích Wall Street và 65% nhà đầu tư cá nhân dự báo vàng tiếp tục tăng; chỉ 13% và 17% dự đoán giảm.

Các chuyên gia như Darin Newsom (Barchart) và Rich Checkan (Asset Strategies International) lạc quan về vàng do bất ổn chính sách và kỳ vọng Fed nới lỏng tiền tệ. Nếu Fed giữ nguyên lãi suất, vàng có thể bị chốt lời, về vùng 3.600 USD/ounce. Tuy nhiên, với bất ổn kinh tế và địa chính trị, vàng vẫn là kênh trú ẩn an toàn, triển vọng dài hạn tích cực.

Gia đình ông Bùi Thành Nhơn tăng sở hữu vốn tại Novaland

Tập đoàn Novaland (mã NVL) thông qua phương án phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu, giá 15.746 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi khoản nợ 2.645 tỷ đồng. Các chủ nợ gồm NovaGroup (2.527 tỷ đồng), Diamond Properties (112 tỷ đồng, do bà Cao Thị Ngọc Sương – vợ ông Bùi Thành Nhơn – làm đại diện) và bà Hoàng Thu Châu (6,7 tỷ đồng). Sau phát hành, NovaGroup nhận 160 triệu cổ phiếu, Diamond Properties 7 triệu, bà Châu 424.000, nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan đến NovaGroup và gia đình ông Nhơn lên 39,59% vốn điều lệ.

Ngoài ra, Novaland sẽ phát hành thêm gần 152 triệu cổ phiếu, giá 40.000 đồng/cổ phiếu, để hoán đổi 6.074 tỷ đồng dư nợ gốc của 13 lô trái phiếu. Các đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý IV/2025 và quý I/2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Nếu thành công, vốn điều lệ Novaland tăng từ 21.000 tỷ lên 22.700 tỷ đồng, với cổ phiếu mới chiếm 16,4% lượng lưu hành.

Báo cáo tài chính bán niên 2025 cho thấy doanh thu 6 tháng đạt 3.715 tỷ đồng (+62% YoY), lỗ ròng 666 tỷ đồng (cải thiện so với lỗ 7.327 tỷ đồng cùng kỳ 2024). Tuy nhiên, kiểm toán Moore AISC lưu ý về giả định hoạt động liên tục: lỗ lũy kế 1.363 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 20.992 tỷ đồng, một số nghĩa vụ nợ đến hạn chưa thực hiện. Novaland phụ thuộc vào tái cấu trúc nợ, bán tài sản, thu tiền từ dự án, và hỗ trợ tài chính từ cổ đông lớn.

Novaland khẳng định vẫn hoạt động và tái cấu trúc toàn diện. Tuy nhiên, tài sản ông Bùi Thành Nhơn giảm 900 tỷ đồng, còn 9.400 tỷ đồng tính đến 12/9/2025.

Các nhãn hàng đua nhau quy đổi sản phẩm ra iPhone 17

Sức nóng của iPhone 17 khiến các nhãn hàng tại Việt Nam đua nhau quy đổi sản phẩm thành số lượng tương ứng với giá trị iPhone 17, tạo nên làn sóng truyền thông trên mạng xã hội. Visante, một thương hiệu khởi nghiệp thuộc Công ty CP Viginseng, so sánh chai xịt dưỡng tóc 100 ml với iPhone 17: 136 chai tương đương phiên bản 256 GB, 158 chai cho 512 GB, và 228 chai cho 2TB. Một nhãn hàng gia vị "khoe" sản phẩm dày hơn iPhone 17 gấp 15 lần, tiện dụng khi ăn được, 100% sản xuất tại Việt Nam. Một bài đăng khác tính toán một iPhone 17 ProMax (gần 45 triệu đồng) có thể mua 3 con heo mẹ, sau hai năm sinh lời từ đàn heo con, trong khi iPhone mất giá.

Các bài đăng này thu hút lượng tương tác cao hơn bình thường. Theo ông Nguyễn Hoàng Thanh Danh, Tổng Giám đốc Visante, "bắt trend" iPhone giúp tăng nhận diện thương hiệu, dù không tạo doanh thu tức thì. ThS Lê Anh Tú, chuyên gia truyền thông (ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM), nhận định đây là dạng bài viết giải trí, an toàn, không gây tranh cãi, nhằm tăng tương tác mà không nhắm đến chuyển đổi mua hàng ngay.

Tuy nhiên, ông Tú lưu ý, các so sánh này vô tình cho thấy giá iPhone 17 ngày càng cao, khó tiếp cận với nhiều người, khiến việc sở hữu thiết bị này trở thành thách thức. Xu hướng "đu trend" iPhone phản ánh sức ảnh hưởng lớn của sản phẩm Apple, đồng thời hé lộ thực tế về chênh lệch giá trị sản phẩm và khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam.

Trung Quốc mở điều tra về giao dịch chip với Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc khởi động hai cuộc điều tra về giao dịch chip với Mỹ, tập trung vào chống bán phá giá và chống phân biệt đối xử. Cuộc điều tra chống bán phá giá nhắm đến chip tích hợp tương tự (analog IC) nhập từ Mỹ, bao gồm chip giao diện hàng hóa và chip điều khiển cổng, được dùng trong máy trợ thính, bộ định tuyến Wi-Fi, cảm biến nhiệt độ, do các công ty như Texas Instruments và ON Semiconductor sản xuất.

Song song, cuộc điều tra chống phân biệt đối xử nhằm vào các biện pháp hạn chế của Mỹ, như cấm xuất khẩu và áp thuế, mà Bắc Kinh cho là bảo hộ, kìm hãm sự phát triển công nghệ cao của Trung Quốc, đặc biệt trong chip máy tính tiên tiến và trí tuệ nhân tạo.

Động thái được công bố sau khi Mỹ bổ sung 23 công ty Trung Quốc vào danh sách hạn chế ngày 12/9, cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó hai công ty bị cho là mua thiết bị sản xuất chip cho SMIC – tập đoàn bán dẫn hàng đầu Trung Quốc. Các cuộc điều tra diễn ra ngay trước thềm đàm phán thương mại Mỹ-Trung tại Madrid (14-17/9). Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ trích thời điểm áp đặt hạn chế của Mỹ, kêu gọi Washington sửa chữa hành động, chấm dứt chèn ép doanh nghiệp Trung Quốc.

Trung Quốc tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp mình. Động thái này làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, khi cả hai đang tìm cách kiểm soát chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.