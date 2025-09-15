Con trai tỷ phú giàu nhất Nepal lên tiếng sau làn sóng biểu tình dữ dội

Theo ông Nirvana Chaudhary, thế hệ trẻ Nepal cảm thấy đất nước không phát triển như kỳ vọng, trong khi bất ổn chính trị và nền kinh tế yếu kém kéo dài nhiều năm. Cuộc biểu tình tuần trước chủ yếu do thanh thiếu niên và thanh niên dẫn dắt, đã biến thành bạo động, buộc lãnh đạo cao nhất của Nepal phải từ chức.

Người biểu tình đã đốt cháy nhiều tòa nhà chính phủ, trong đó có cả tòa nhà Quốc hội, và nhiều biệt thự của giới giàu có. Trước tình hình hỗn loạn, quân đội buộc phải ban bố lệnh giới nghiêm để kiểm soát tình hình.

Ngòi nổ ban đầu của làn sóng này là các hạn chế do chính phủ áp đặt lên mạng xã hội, nhưng ẩn sau đó là sự phẫn nộ của thanh niên trước nạn thất nghiệp, bất bình đẳng và khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn.

Một người biểu tình phản ứng bên ngoài văn phòng Đảng Quốc đại Nepal đang bốc cháy trong cuộc biểu tình ở Kathmandu vào ngày 9/9.

Tập đoàn Chaudhary thiệt hại nặng nề ra sao?

Tập đoàn Chaudhary (CG) – nổi tiếng với sản phẩm mì ăn liền và hiện mở rộng sang nhiều lĩnh vực từ ngân hàng đến bất động sản – là một trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nhất. Theo Nirvana Chaudhary, hàng loạt nhà máy, showroom và cả nhà riêng bị phóng hỏa, trong khi hàng hóa trị giá 40–50 triệu USD bị cướp phá.

Dù vậy, ông khẳng định khu vực tư nhân sẽ sớm phục hồi, tái thiết doanh nghiệp và tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế Nepal. CG hiện cũng là một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất cả nước, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo trẻ của CG nhấn mạnh rằng ổn định chính trị là điều kiện then chốt để khôi phục niềm tin. Sự bất ổn kéo dài khiến nhiều nhà đầu tư nước ngoài cân nhắc rút hoặc hoãn các dự án tại Nepal.

Nepal cần điều gì để vượt qua khủng hoảng?

Theo Ngân hàng Thế giới, hơn 20% dân số Nepal (gần 30 triệu người) vẫn sống trong cảnh nghèo đói, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên được ước tính lên tới 22%. Thực trạng này giải thích vì sao những thuật ngữ như “nepo kids” (ám chỉ con cái giới tinh hoa phô trương giàu có) lại lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội trong làn sóng biểu tình vừa qua.

Nepal vừa chứng kiến sự chuyển giao quyền lực khi bà Sushila Karki – cựu Chánh án Tòa án Tối cao – tuyên thệ nhậm chức lãnh đạo lâm thời. Dù vậy, việc đất nước liên tục thay đổi chính phủ trong nhiều năm qua bị xem là nguyên nhân chính khiến chính sách bất ổn và lòng dân ngày càng bất mãn.

“Chúng ta cần chứng minh năng lực của mình. Đất nước cần một sự lãnh đạo mạnh mẽ,” Nirvana Chaudhary nhấn mạnh, cho rằng chỉ có sự ổn định chính trị mới giúp Nepal khôi phục niềm tin và tiếp tục thu hút vốn đầu tư.