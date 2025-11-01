Kinh tế Trung Quốc lao dốc: Sản xuất rơi vào chuỗi suy giảm dài nhất thập kỷ

Điều gì đang xảy ra với hoạt động sản xuất của Trung Quốc?

Chỉ số PMI sản xuất chính thức của Trung Quốc giảm xuống 49 điểm trong tháng 10, thấp hơn kỳ vọng và đánh dấu mức giảm mạnh nhất trong 6 tháng. Các đơn hàng mới giảm sâu nhất kể từ năm 2023, cho thấy nhu cầu trong và ngoài nước đều suy yếu.

Đây là khởi đầu không mấy tích cực cho quý IV – giai đoạn then chốt để Trung Quốc duy trì mục tiêu tăng trưởng khoảng 5% trong năm. Các chuyên gia kinh tế nhận định dữ liệu mới là tín hiệu cho thấy nền kinh tế vẫn cần thêm hỗ trợ chính sách.

Giới chức thống kê Trung Quốc lý giải mức giảm một phần do kỳ nghỉ dài ngày tháng 10, cùng bối cảnh kinh tế toàn cầu phức tạp và các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ từ Mỹ.

Mỹ - Trung “đình chiến thương mại” có đủ để cứu xuất khẩu Trung Quốc?

Dù cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mang lại tín hiệu tích cực, giúp giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, tâm lý nhà sản xuất vẫn thận trọng.

Môi trường thương mại quốc tế vẫn khó lường, khi trước đó ông Trump đe dọa áp mức thuế 100% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều này khiến xuất khẩu Trung Quốc chịu sức ép trước khi thỏa thuận “hạ nhiệt” được công bố.

Song song, các doanh nghiệp Trung Quốc cho biết họ không còn phụ thuộc duy nhất vào thị trường Mỹ và đã tìm kiếm thêm khách hàng ở khu vực khác – yếu tố giúp xuất khẩu đóng góp gần 1/3 tăng trưởng kinh tế năm nay.

Trung Quốc sẽ tung thêm gói kích thích?

Mặc dù số liệu sản xuất yếu, các chuyên gia của Bloomberg nhận định khả năng Trung Quốc tung thêm kích thích lớn trong quý IV là không cao, vì nền kinh tế đang tiến gần mục tiêu tăng trưởng. Tuy vậy, tín hiệu từ các ngân hàng và hoạch định chính sách cho thấy hỗ trợ vẫn đang tiếp tục.

Từ cuối tháng 9, Trung Quốc đã bổ sung khoảng 1.000 tỷ nhân dân tệ (141 tỷ USD) vào nền kinh tế, bao gồm trái phiếu đặc biệt cho địa phương và vốn mới cho các ngân hàng chính sách để tăng đầu tư.

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc được dự báo tiếp tục cắt lãi suất và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của ngân hàng thương mại, nhằm bơm thêm thanh khoản ra nền kinh tế.

Tương lai kinh tế Trung Quốc đi về đâu?

Trong khi sản xuất suy yếu, khu vực dịch vụ lại nhích nhẹ lên 50,1 điểm trong tháng 10, hưởng lợi từ kỳ nghỉ 8 ngày lễ Quốc khánh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia dự báo quý cuối năm có thể là giai đoạn tăng trưởng chậm nhất từ sau thời kỳ phong tỏa vì Covid-19 năm 2022.

Bắc Kinh khẳng định sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển công nghệ và sản xuất trong 5 năm tới, đồng thời tăng mạnh vai trò tiêu dùng nội địa. Trung Quốc dự định áp dụng “biện pháp đặc biệt” để đột phá trong công nghệ cốt lõi và siết chặt kiểm soát xuất khẩu.

Trong bối cảnh thế giới phân cực công nghệ, các nhà sản xuất và nhà đầu tư được khuyến nghị điều chỉnh chiến lược để thích ứng với trật tự mới – nơi Mỹ và Trung Quốc trở thành hai cực công nghệ độc lập.