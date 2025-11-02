Tài sản ông trùm phần mềm logistics bốc hơi hơn 1 tỷ USD sau khi cảnh sát đột kích trụ sở

Theo thông báo từ WiseTech Global, hôm thứ Hai, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) cùng Cảnh sát Liên bang Úc đã tiến hành lục soát văn phòng chính của công ty tại Sydney. Lệnh khám xét nhằm thu thập tài liệu liên quan đến nghi vấn giao dịch cổ phiếu nội gián của Richard White – nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành WiseTech – cùng ba nhân viên khác trong giai đoạn cuối năm 2024 đến đầu năm 2025.

WiseTech khẳng định chưa có bất kỳ cá nhân nào bị buộc tội và công ty hiện không bị cáo buộc trực tiếp. Đại diện WiseTech cho biết họ “sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra”.

Tài sản của Richard White giảm 1,1 tỷ đô la xuống còn 6,3 tỷ đô la.

Tài sản của Richard White giảm mạnh

Sau thông tin về cuộc đột kích, cổ phiếu WiseTech giảm 16% trong phiên giao dịch tại Sydney, chốt ở mức 71,52 AUD/cổ phiếu. Theo dữ liệu thời gian thực của Forbes, tài sản của Richard White giảm 1,1 tỷ USD, còn khoảng 6,3 tỷ USD.

Kể từ khi đạt đỉnh 135,15 AUD/cổ phiếu vào tháng 9/2024, cổ phiếu WiseTech đã mất gần 47% giá trị. Đây được xem là cú sụt giảm mạnh nhất của công ty kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán Úc.

Richard White là người sáng lập và cổ đông kiểm soát của WiseTech Global – công ty phát triển phần mềm quản lý vận tải và logistics cho doanh nghiệp toàn cầu. Ông thành lập WiseTech cách đây 31 năm, và công ty hiện là một trong những “ngôi sao” công nghệ hiếm hoi của Úc.

Sau khi từ chức CEO vào tháng 10/2024 giữa loạt bê bối truyền thông, White quay trở lại làm Chủ tịch điều hành vào tháng 2/2025. Sự trở lại của ông diễn ra sau khi Chủ tịch trước đó Richard Dammery cùng ba giám đốc độc lập đồng loạt từ chức vì “bất đồng không thể dung hòa” liên quan đến vai trò tư vấn của White sau khi ông rời ghế điều hành.

Sự việc này gây chấn động giới đầu tư Úc

WiseTech được xem là một trong những doanh nghiệp công nghệ thành công nhất của Úc, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Do đó, việc công ty này bị điều tra đã làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp và khả năng tuân thủ quy định tài chính.

Ngoài ra, đây không phải lần đầu tiên Richard White vướng vào những tranh cãi cá nhân. Trước đó, ông từng bị tố có hành vi không phù hợp với đối tác cũ và phải chi hàng triệu USD để dàn xếp. Dù vậy, ông vẫn giữ được quyền kiểm soát công ty và vị trí của mình trong giới tỷ phú công nghệ.

Theo giới phân tích, nếu các cáo buộc giao dịch nội gián được xác nhận, đây có thể là đòn giáng mạnh vào danh tiếng của WiseTech và cá nhân Richard White. Ngược lại, nếu không tìm thấy sai phạm, công ty có thể phục hồi nhanh chóng nhờ nền tảng kinh doanh vững chắc trong lĩnh vực phần mềm logistics.

Cổ phiếu WiseTech trong tương lai nhiều khả năng sẽ biến động mạnh tùy theo kết quả điều tra, trong khi Richard White vẫn là nhân vật trung tâm đang chịu áp lực lớn từ cả thị trường lẫn công luận.