Sống nghèo khổ 60 năm, người đàn ông ngỡ ngàng biết thân phận thật giàu có

Vụ việc chấn động này từng được đưa ra ánh sáng vào năm 2013. Tuy nhiên gần đây, nó bất ngờ được chú ý trở lại trong bối cảnh nhiều trường hợp trẻ em bị trao nhầm hoặc bị bắt cóc từ nhỏ được đoàn tụ với gia đình ruột giàu có sau hàng chục năm xa cách.

Theo SCMP, tháng 11/2013, tòa án Tokyo đã yêu cầu bệnh viện San-ikukai (quận Sumida) bồi thường 38 triệu yên (hơn 6,5 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) cho nạn nhân trong vụ trao nhầm hai bé trai sinh cách nhau chỉ 13 phút vào năm 1953.

Sự thật chỉ được phơi bày sau 60 năm, khi các thành viên trong gia đình giàu có bắt đầu nghi ngờ người anh cả. Sau khi mẹ mất, người anh này quản lý toàn bộ tài sản của cha với lý do sẽ thay mẹ chăm sóc ông, nhưng lại đưa cha vào viện dưỡng lão.

Từ đây, các em bắt đầu để ý và thấy rằng người anh cả có ngoại hình hoàn toàn khác biệt so với cả gia đình. Họ cũng nhớ lại lời kể năm xưa của mẹ rằng, ngay sau khi được y tá tắm ở bệnh viện lúc mới sinh, quần áo của người anh cả đã bị đổi sang bộ khác.

Sự nghi ngờ ngày càng lớn, họ bí mật thu thập đầu mẩu thuốc lá mà ông hút và đem đi xét nghiệm ADN vào năm 2009. Kết quả cho thấy người anh cả không hề có quan hệ huyết thống với gia đình.

Khi rà soát hồ sơ tại bệnh viện, cơ quan chức năng phát hiện người con trai thực sự của gia đình giàu có chính là một tài xế xe tải đang sống ở Tokyo. Người này được sinh ra sớm hơn người anh cả của gia đình chỉ 13 phút, và bị trao nhầm cho một gia đình khác.

Thay vì được sống sung túc, người tài xế chịu cảnh túng thiếu, khó khăn. Cha nuôi của ông mất khi ông mới 2 tuổi, để lại vợ và con trong cảnh túng quẫn.

"Tôi đã khóc mỗi ngày suốt nhiều tháng sau khi biết sự thật", người tài xế kể.

"Khi nhìn di ảnh cha mẹ ruột, tôi chỉ ước có thể gặp họ một lần khi họ còn sống. Mỗi lần thấy hình của họ, tôi lại không kìm được nước mắt", người đàn ông giấu tên chia sẻ trên truyền thông.

Mất 60 năm người đàn ông mới biết sự thật về thân phận mình. Ảnh: SCMP

Tuổi thơ của ông gắn liền với cảnh nghèo túng, vừa học vừa làm thêm để đủ tiền tốt nghiệp trung học. Trong khi đó, đứa trẻ trao nhầm với ông lại được sống trong gia đình giàu có, được học hành đầy đủ, trở thành giám đốc công ty và có 3 người em trai thành đạt.

Thẩm phán Masatoshi Miyasaka khẳng định tòa án chấp nhận yêu cầu bồi thường vì “người tài xế đã bị tách khỏi cha mẹ ruột ngay từ khi chào đời và đã không còn cơ hội gặp lại họ”. Ông nhấn mạnh thêm, người đàn ông “đáng lẽ phải được lớn lên trong một môi trường đầy đủ, sung túc hơn”.

Nếu không có sự nhầm lẫn định mệnh ấy, cuộc đời của ông có lẽ đã hoàn toàn khác - thay vì cơ cực, ông đã lớn lên trong nhung lụa.

Trước đó, mạng xã hội Trung Quốc cũng từng xôn xao vụ việc tương tự của Giả Thanh Soái (25 tuổi), ở Hà Bắc - người may mắn tìm lại cha ruột là triệu phú sau nhiều năm thất lạc. Ngày đoàn tụ, người cha đã tặng anh 3 căn hộ tiện nghi như một món quà bù đắp cho quãng thời gian xa cách.