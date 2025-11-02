Đây là điều lớn nhất mà mọi người không hiểu về các tỷ phú

Trên giấy tờ, những cái tên như Elon Musk, Jeff Bezos hay Mark Cuban sở hữu khối tài sản khổng lồ - riêng Cuban có gần 9 tỷ USD. Nhiều người tin rằng nếu họ muốn, những tỷ phú này có thể “giải cứu thế giới” ngay lập tức.

Nhưng thực tế, theo Mark Cuban, điều này hoàn toàn không đúng. Trên mạng xã hội Bluesky, ông nhấn mạnh: “Đây không phải lời kêu gọi thương hại. Nếu mọi người định ‘ăn thịt’ chúng tôi, ít nhất hãy hiểu rằng số tiền mà các bạn nghĩ là có sẵn để giải quyết mọi vấn đề xã hội thật ra chẳng đáng là bao.”

Tài sản ròng có phải là tiền mặt trong ngân hàng?

Mark Cuban bắt đầu sự nghiệp bằng một công ty phần mềm tự lập ở tuổi 24 và bán nó với giá 6 triệu USD. Ông kể: “Khi tôi còn trắng tay, nằm ngủ trên sàn nhà, tôi không thể tưởng tượng nổi số tiền đó lớn như thế nào.”

Tuy nhiên, Cuban khẳng định phần lớn khối tài sản của giới tỷ phú không nằm ở tiền mặt. “Khi một người trở thành tỷ phú, hiếm khi giá trị tài sản của họ nằm trong tài khoản ngân hàng. Hầu hết là cổ phần trong công ty mà họ sáng lập và tiếp tục nắm giữ,” ông viết.

Điều này đồng nghĩa: dù tài sản ròng có hàng chục tỷ USD, phần lớn giá trị đó chỉ tồn tại “trên giấy”, gắn chặt với thị trường cổ phiếu.

Muốn chuyển tài sản thành tiền thật, tỷ phú phải trả những gì?

Nếu muốn “rút” tài sản, các tỷ phú phải bán cổ phần - và điều đó kéo theo những khoản thuế khổng lồ. Cuban lấy ví dụ: Elon Musk đã bán khoảng 40 tỷ USD cổ phiếu và phải dành ít nhất 30% số đó để nộp thuế.

Bản thân Cuban cũng từng phải trả 11 triệu USD tiền thuế cho bang California khi bán đội bóng rổ Dallas Mavericks, dù ông không sống ở bang này. Lý do đơn giản: đội bóng của ông có thi đấu tại đó.

Những khoản thuế này khiến việc chuyển đổi tài sản khổng lồ thành tiền mặt trở nên phức tạp, không hề đơn giản như nhiều người nghĩ.

Thị trường chứng khoán ảnh hưởng thế nào đến túi tiền của tỷ phú?

Giá trị tài sản của giới tỷ phú biến động hàng ngày theo thị trường. Chỉ cần nhìn vào bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index: trong một thời gian ngắn, tài sản của Larry Page giảm 1,13 tỷ USD, còn Larry Ellison mất tới 18,5 tỷ USD.

Mark Cuban giải thích, nếu thị trường sụp đổ và cổ phiếu Tesla giảm 90%, khối tài sản của Elon Musk sẽ bị “bốc hơi” nặng nề. Dù ông không trở nên nghèo, Musk sẽ phải trả lại toàn bộ những khoản vay mà ông từng thế chấp bằng cổ phiếu.

Tài sản của tỷ phú vì thế rất “mong manh” - gắn chặt với giá cổ phiếu và tâm lý thị trường, chứ không phải là những cọc tiền mặt bất động.

Giới siêu giàu có ý thức về vị thế của mình ra sao?

Kết thúc bài viết, Mark Cuban khẳng định mình không thuộc nhóm tỷ phú quyền lực nhất. (Tính đến tháng 9/2025, ông xếp hạng 397 trong top 500 của Bloomberg).

“Tôi biết nhiều người giàu ở tầng lớp của tôi đang cố gắng giúp đỡ người khác. Chúng tôi biết mình may mắn, không coi những gì có được là hiển nhiên và cũng không bóc lột ai. Chúng tôi chỉ là những người gặp may,” ông chia sẻ.

Lời của Cuban cho thấy: ngay cả trong giới siêu giàu, cũng có sự khác biệt lớn về quy mô tài sản, quyền lực và cách nhìn nhận trách nhiệm xã hội.