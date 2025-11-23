Tuần tới, giá vàng ra sao?

Giá vàng hiện vẫn duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce, nhưng nhiều nhà phân tích cảnh báo rủi ro giảm giá đang gia tăng. Trong những tuần gần đây, vàng liên tục thử thách mức kháng cự 4.100 USD nhưng chưa thể bứt phá. Các đợt điều chỉnh giao dịch trong ngày cho thấy kim loại quý này vẫn chịu sức ép từ các yếu tố kinh tế như lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD.

Theo các chuyên gia, nếu giá vàng không thể giữ vững mốc hỗ trợ, mức giảm tiếp theo có thể hướng tới vùng 3.970 – 3.930 USD. Đây là những mức giá quan trọng mà các nhà đầu tư cần theo dõi sát sao trong tuần tới.

Các dữ liệu kinh tế Mỹ có ảnh hưởng thế nào đến vàng?

Các nhà kinh tế nhấn mạnh vai trò quan trọng của dữ liệu kinh tế trong việc định hướng giá vàng. Công cụ CME FedWatch hiện cho thấy thị trường đang đánh giá hơn 69% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất trong tháng tới, nhưng các chuyên gia lại nhận định khả năng quyết định cuối cùng chỉ khoảng 50/50.

Dữ liệu bán lẻ trong kỳ Lễ Tạ Ơn sắp tới sẽ là tâm điểm theo dõi. Nếu các chỉ số kinh tế tốt hơn dự kiến, Fed có thể giữ nguyên lãi suất, từ đó tạo áp lực giảm giá vàng. Ngược lại, các số liệu kém khả quan có thể thúc đẩy vàng tăng trở lại trên 4.100 USD.

Bitcoin và các yếu tố thị trường khác có tác động gì tới vàng?

Sự sụt giảm mạnh của Bitcoin trong tuần này mất hơn 10% giá trị và xuống gần 80.000 USD/token cũng đang tác động tới tâm lý nhà đầu tư. Chris Louney, Giám đốc Chiến lược Vàng và Nghiên cứu Toàn cầu tại RBC Capital Markets, cho rằng vàng vẫn được xem là kênh trú ẩn giá trị vững chắc so với các tài sản khác, đặc biệt khi tiền điện tử giảm mạnh.

Louney đánh giá việc vàng duy trì trên mốc 4.000 USD là tín hiệu tích cực, cho thấy sự quan tâm dài hạn vẫn cao và là nền tảng để giá vàng có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới. Đây cũng là lý do khiến vàng vẫn được kỳ vọng có tiềm năng tăng giá vào đầu năm tới.