Những sai lầm giới trẻ thường mắc khiến "làm hùng hục mà chẳng thấy tiền đâu"

Với những người trẻ còn đang theo đuổi sự nghiệp thì để dành tiền về hưu hay tiết kiệm cho tương lai có lẽ không phải là ưu tiên hàng đầu. Dưới đây là năm sai lầm phổ biến nhất mà thanh niên mắc phải khi xây dựng tài chính của mình:

1. Chờ đợi quá lâu để bắt đầu tiết kiệm

Lập kế hoạch tiết kiệm là một quá trình quan trọng, giúp cá nhân tìm kiếm sự cân bằng giữa việc tích lũy tiền và chi tiêu cho những nhu cầu hiện tại. Các chuyên gia tài chính cảnh báo rằng việc trì hoãn trong việc tiết kiệm có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về tài chính trong tương lai.

Nhờ lãi suất kép, ngay cả số tiền tiết kiệm khiêm tốn cũng sẽ tăng theo cấp số nhân trong thời gian dài hơn. Ví dụ, một người bắt đầu tiết kiệm 100 USD một tháng ở tuổi 25 có thể tăng số tiền của họ lên khoảng 150.000 USD vào năm 65 tuổi, với tỷ lệ hoàn vốn là 5%. Trong khi đó, nếu bạn đợi đến 35 tuổi để bắt đầu tiết kiệm 100 USD mỗi tháng, thì cuối cùng bạn sẽ chỉ có hơn một nửa số tiền ở tuổi nghỉ hưu.

2. Trở thành nạn nhân của lạm phát lối sống

"Lạm phát lối sống" xảy ra khi mọi người bắt đầu coi những thứ xa xỉ trước đây là nhu cầu thiết yếu.

"Mạng xã hội khiến người ta bị thôi thúc phải bằng bạn bằng bè", Nick Reilly – một chuyên gia tài chính tại Seattle (Mỹ) cho biết, "Cảm giác sợ bị bỏ lại phía sau, cùng tâm lý ‘Mình đã có được nó’ khiến nhiều người trẻ tiêu phần lớn thu nhập cho những thứ chỉ mang lại cảm giác thỏa mãn ngắn hạn".

Nhiều người trẻ tuổi thường không nhận thức đúng mức về khả năng tiết kiệm cho chi phí thuê nhà và thực phẩm. Họ thường đánh giá thấp số tiền cần thiết cho những khoản chi này, dẫn đến tình trạng bội chi. Điều này có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến các kế hoạch tài chính khác của họ.

3. Để quá nhiều tiền trong các tài sản biến động mạnh

Dù các công cụ đầu tư mới, như NFT, SPAC và tiền số có tốc độ tăng trưởng hấp dẫn, nhưng quá tập trung vào chúng sẽ khiến tài chính của bạn gặp rủi ro.

Các khoản đầu tư rủi ro cao này đang ngày càng hấp dẫn nhà đầu tư trẻ tuổi muốn giàu nhanh. Nó cũng khiến các phương pháp gây dựng tài sản truyền thống trở nên kém hấp dẫn.

"Việc đổ hết tài sản vào các công cụ rủi ro cao như NFT hay tiền số là cực kỳ nguy hiểm", Watson nói, "Cốt lõi của lập kế hoạch tài chính là chuẩn bị cho điều xấu nhất chứ không phải là theo đuổi lợi nhuận cao nhất".

4. Không có đủ tiền tiết kiệm khẩn cấp

Quỹ dự phòng khẩn cấp có thể giúp bạn trong trường hợp thất nghiệp, nghỉ ốm hay có chi phí bất ngờ. Tuy nhiên, người trẻ đôi khi thường quá tự tin vào bản thân và bỏ qua các rủi ro này.

"Không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy những người trẻ không có quỹ khẩn cấp nào cả", Lee nói, "điều này đáng lo ngại vì nó là một vùng đệm tài chính quan trọng và có thể ngăn bạn mắc thêm nợ."

Lee nói rằng bất kỳ số tiền nào cũng là một khởi đầu tốt, nhưng nhìn chung, những người độc thân cần dành ra sáu tháng chi phí cho trường hợp khẩn cấp. Đối với các cặp vợ chồng có thu nhập kép, số tiền ít nhất phải là ba tháng.