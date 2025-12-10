Kinh tế 24h: Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đắt nhất thị trường

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu đắt nhất thị trường

Giá vàng nhẫn trong nước ngày 9/12 tiếp tục giảm nhưng mặt hàng của Bảo Tín Minh Châu (BTMC) vẫn đắt nhất thị trường. Vàng nhẫn trơn BTMC hiện được niêm yết ở mức 150,5–153,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng so với hôm qua và đã hạ tổng cộng 1,7 triệu đồng/lượng so với mức kỷ lục 152,2–155,2 triệu đồng đạt ngày 1/12. Dù giảm mạnh, mức giá này vẫn cao hơn vàng nhẫn SJC tới 1,7 triệu đồng/lượng và đắt hơn sản phẩm cùng loại tại Doji và PNJ khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Vàng Bảo Tín Minh Châu

Các thương hiệu khác cũng điều chỉnh giảm theo xu hướng thị trường. Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ hạ 800.000 đồng/lượng, xuống 148,8–151,3 triệu đồng/lượng. Doji và PNJ đều hạ 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch cuối phiên ở mức 149,5–152,5 triệu đồng/lượng. Mặc dù có sự điều chỉnh ở các thương hiệu, BTMC vẫn là đơn vị có giá vàng nhẫn cao nhất thị trường hiện nay. Biên độ chênh lệch mua – bán của các loại vàng nhẫn vẫn duy trì khoảng 3 triệu đồng/lượng, cho thấy mức biến động rộng và rủi ro cao với nhà đầu tư.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng giảm mạnh trong ngày. Thương hiệu này hai lần điều chỉnh giá, tổng mức giảm đạt 800.000 đồng/lượng. Kết phiên, vàng miếng SJC đứng ở mức 151,7–153,7 triệu đồng/lượng (mua – bán), duy trì chênh lệch 2 triệu đồng/lượng giữa hai chiều. Diễn biến giảm giá trên diện rộng cho thấy thị trường vàng trong nước đang chịu áp lực điều chỉnh, nhưng mức giá của vàng nhẫn BTMC vẫn nổi bật cao hơn hẳn so với các thương hiệu khác.

Ông Trump dọa tăng thuế với Mexico

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/12 đe dọa áp thêm 5% thuế nhập khẩu với Mexico, nâng tổng mức thuế lên 30%, nếu Mexico không ngay lập tức giao đủ nước theo Hiệp ước 1944 về sông Rio Grande. Ông cáo buộc Mexico vi phạm hiệp ước nhiều năm, khiến nông dân Texas thiếu nước nghiêm trọng giữa lúc bang này đang hạn hán nặng.

Theo Ủy ban Biên giới và Nước quốc tế Mỹ, trong 5 năm qua Mexico đã thiếu gần 90 triệu m³ nước so với cam kết 432 triệu m³/năm. Thiệt hại nông nghiệp tại Texas được ước tính lên tới 1 tỷ USD. Trước đó, ông Trump từng cảnh báo sẽ dùng thuế quan và các biện pháp trừng phạt để buộc Mexico thực hiện nghĩa vụ.

Mexico hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ, phần lớn hàng hóa được miễn thuế theo Hiệp định USMCA (thay thế NAFTA). Việc áp thuế bổ sung 5–30% sẽ phá vỡ cơ chế miễn thuế hiện hành và có thể mở đầu cho cuộc chiến thương mại mới giữa hai nước. Hiệp định USMCA sẽ được rà soát vào tháng 7/2026 và chính quyền Trump đã phát tín hiệu không muốn gia hạn.

Đến nay Mexico chưa phản hồi chính thức về lời đe dọa mới nhất của ông Trump.

Việt Nam thu gần 1,6 tỷ USD từ xuất khẩu thủy sản sang Nhật

Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nhật Bản đang phục hồi mạnh, với kim ngạch gần 1,6 tỷ USD trong 11 tháng, tăng 11% so với cùng kỳ. Riêng tháng 11 đạt 161 triệu USD, tăng 9%, phản ánh nhu cầu tại Nhật cải thiện và cho thấy vị thế ổn định của thủy sản Việt Nam tại thị trường vốn có tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng rất khắt khe.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ sự thay đổi trong cơ cấu xuất khẩu. Tôm – mặt hàng chủ lực – tiếp tục tăng cả về sản lượng và giá trị, cho thấy sức tiêu thụ bền vững của thị trường Nhật đối với sản phẩm chất lượng cao. Mực và bạch tuộc cũng duy trì mức tăng tốt, trong khi cá tra và basa – vốn ít hiện diện tại Nhật – bất ngờ tăng mạnh, với giá trị xuất khẩu gần như tăng 70%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam hưởng lợi từ mức giá tại Nhật tương đối ổn định, ít biến động hơn so với các thị trường lớn khác như Mỹ hay Trung Quốc. Nhờ đó, các nhà xuất khẩu dễ lên kế hoạch sản xuất, giảm rủi ro và có điều kiện đầu tư dài hạn vào chất lượng và chế biến sâu.

Hiện Việt Nam là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ ba của Nhật, chiếm 7,4% tổng lượng nhập khẩu. Ngược lại, Nhật Bản cũng là một trong ba thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam, đóng góp khoảng 15% kim ngạch toàn ngành, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Dự báo tăng trưởng sẽ kéo dài sang năm 2026, khi nhu cầu cuối năm tại Nhật tăng theo mùa và các hiệp định CPTPP, VJEPA tiếp tục tạo thuận lợi về thuế, thủ tục.

Tuy vậy, VASEP cho rằng doanh nghiệp Việt phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, môi trường và truy xuất nguồn gốc – các yếu tố ngày càng được người tiêu dùng Nhật quan tâm. Trên toàn ngành, xuất khẩu thủy sản Việt Nam 11 tháng đạt hơn 10,5 tỷ USD, tăng 14,6%, mở ra kỳ vọng đạt 11,2–11,3 tỷ USD trong năm 2025.

Bộ Công Thương ban hành quy định về giá bán lẻ điện cho trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 60 quy định về thực hiện giá bán điện, trong đó lần đầu tiên nêu rõ cơ chế áp dụng giá bán lẻ điện dành cho trạm sạc và tủ đổi pin xe điện. Theo quy định, giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện được áp dụng đối với các đơn vị mua điện để vận hành trạm hoặc trụ sạc, tủ đổi pin phục vụ kinh doanh dịch vụ sạc cho các phương tiện giao thông điện, bao gồm cả xe buýt điện. Các cơ sở này bắt buộc phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng để tính đúng mục đích sử dụng.

Nếu hoạt động sạc xe điện được thực hiện tại địa điểm có hợp đồng điện sinh hoạt và dùng chung một công tơ, toàn bộ sản lượng điện đo được sẽ được tính theo giá điện sinh hoạt. Ngược lại, nếu khách hàng ký hợp đồng điện ngoài sinh hoạt và có công tơ riêng thì giá điện sẽ được áp dụng theo từng mục đích sử dụng. Trong trường hợp không thể lắp công tơ riêng do điều kiện lưới điện, bên mua và bên bán được phép thỏa thuận tỷ lệ điện dùng cho từng mục đích để tính giá phù hợp, căn cứ vào hình thức sử dụng thực tế.

Thông tư cũng nhấn mạnh nguyên tắc sử dụng điện đúng đối tượng và đúng mục đích. Người mua điện phải kê khai trung thực mục đích sử dụng và thông báo thay đổi cho bên bán trước ít nhất 15 ngày. Nếu áp dụng sai dẫn đến thiệt hại, hai bên phải truy thu hoặc hoàn trả chênh lệch trong tối đa 12 tháng về trước; đồng thời các bên có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định pháp luật và theo hợp đồng. Quy định mới được kỳ vọng tạo khung pháp lý minh bạch, hỗ trợ sự phát triển của hạ tầng sạc xe điện.