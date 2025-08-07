Chiều 7-8, giá vàng miếng SJC gây bất ngờ

Lúc 15 giờ ngày 7-8, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) bất ngờ thay biểu giá niêm yết mới, đưa giá vàng miếng SJC chiều mua vào 122,7 triệu đồng/lượng, bán ra 124,1 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Trên thị trường tự do, một số cửa hàng vàng cũng đẩy giá vàng miếng SJC lên 123 triệu đồng/lượng mua vào, 124 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 các loại tiếp tục ổn định ở mức 116,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 119,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Đây là diễn biến bất ngờ của giá vàng miếng SJC.

Giá vàng miếng SJC lập đỉnh, không dễ mua

Dù vậy, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, giá vàng miếng SJC tăng cao theo đà tăng của giá thế giới, trong khi giao dịch trên thị trường không quá sôi động, không đột biến.

Lãnh đạo một công ty vàng ở TP HCM nói rằng nguồn cung vàng đang rất hạn chế, không ai bán ra khi giá vàng tăng cao trong khi người muốn mua thì không có vàng để bán.

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh vào chiều nay

Nhân viên một cửa hàng vàng trong hệ thống DOJI ở TP HCM cho biết nhiều khách hỏi mua vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn nhưng cửa hàng không có nguồn để bán. "Chỉ khi nào có khách đến bán vàng miếng SJC, vàng nhẫn, công ty mới có nguồn để bán lại cho khách khác" – nhân viên này giải thích.

Giá vàng miếng SJC tăng chạm mốc đỉnh lịch sử từng lập hồi tháng 4-2025 trong bối cảnh giá thế giới bật tăng vào cuối ngày. Hiện tại, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 3.396 USD/ounce, tăng tới 25 USD/ounce so với phiên trước. Đây cũng là mức cao nhất của giá vàng trong 2 tuần qua.

Đáng chú ý, giá vàng miếng SJC chạm đỉnh lịch sử trong bối cảnh giá vàng thế giới vẫn còn cách đỉnh mốc 3.500 USD/ounce rất xa. Diễn biến này khiến chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giãn rộng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 108 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC tới 16 triệu đồng/lượng.

