Giá dầu tiếp tục đứng ở mức thấp do thừa cung

Giá dầu Brent đã bật lên trên 62 USD/thùng sau khi lao dốc 2% trong phiên đầu tuần, trong khi WTI giữ quanh mức 59 USD. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường khi các nhà giao dịch chờ loạt báo cáo quan trọng trong tuần.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sẽ công bố báo cáo triển vọng ngắn hạn, tiếp đó là các đánh giá từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và OPEC. IEA trước đó dự báo năm tới thị trường có thể rơi vào tình trạng thừa cung kỷ lục, nên mọi thay đổi trong các bản cập nhật sẽ được theo dõi sát sao.

Từ đầu tháng 11 đến nay, dầu thô di chuyển trong biên độ hẹp khoảng 4 USD/thùng, cho thấy thị trường đang thiếu động lực mới trong khi chịu tác động kép từ yếu tố cung – cầu lẫn rủi ro địa chính trị.

Thặng dư dầu sẽ lớn đến mức nào trong năm tới?

Theo Warren Patterson, Trưởng chiến lược hàng hóa tại ING, dư cung có thể tiếp tục phình to vào năm 2026, với sản lượng vượt nhu cầu hơn 2 triệu thùng/ngày. Đây là con số cao bất thường và có thể tạo áp lực giảm giá kéo dài.

ING dự báo giá Brent trung bình năm 2026 chỉ quanh 57 USD/thùng, dựa trên giả định rằng dòng chảy dầu của Nga vẫn không bị gián đoạn bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Nếu dòng chảy này bị thu hẹp, thị trường có thể biến động mạnh hơn nhiều.

Việc Nga duy trì xuất khẩu là biến số quan trọng, bởi nước này vẫn là một trong những nguồn cung then chốt của thị trường toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu không tăng tương xứng.

Những thay đổi từ Ấn Độ và Nga đang tác động đến dòng chảy dầu

Ấn Độ – khách hàng mua dầu vận chuyển đường biển lớn nhất của Nga – dự kiến giảm lượng mua trong thời gian tới. Đây sẽ là chủ đề nhạy cảm trong đàm phán thương mại giữa New Delhi và Washington tuần này, khi Mỹ tìm cách siết nguồn thu của Nga.

Động thái giảm mua từ Ấn Độ có thể khiến Nga phải điều chỉnh tuyến xuất khẩu hoặc giảm sản lượng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến cán cân cung – cầu toàn cầu. Chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới Ấn Độ tuần trước cũng cho thấy hai bên đang nỗ lực tái định hình quan hệ và tìm hướng đi phù hợp.

Sự thay đổi trong chiến lược mua của Ấn Độ luôn đặc biệt quan trọng, bởi nước này nằm trong nhóm tiêu thụ dầu tăng nhanh nhất thế giới, có khả năng tác động lớn đến giá.

Các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở năng lượng của Nga tiếp tục tạo rủi ro đối với sản lượng và xuất khẩu dầu của Moscow. Mỗi cú tấn công thành công đều có thể làm giảm công suất hoặc khiến Nga phải chuyển hướng xuất hàng.

Tại Biển Đen, cảng CPC – điểm trung chuyển then chốt đối với dầu Nga và Kazakhstan – đang gặp gián đoạn. Năng lực vận chuyển giảm buộc một số lô hàng từ Kazakhstan cũng bị ảnh hưởng theo.

Bất kỳ sự cố nào tại hệ thống hạ tầng năng lượng Nga đều có thể lan rộng sang thị trường toàn cầu, trong bối cảnh nguồn cung vốn đã được cảnh báo là dư nhưng vẫn phụ thuộc rất lớn vào những điểm nghẽn địa chính trị.