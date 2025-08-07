Đại gia Tùng Vàng chuyên buôn điện thoại, đồng hồ triệu đô nổi tiếng Hà Thành kiếm tiền từ đâu?

Cơ ngơi đáng nể của đại gia Tùng Vàng

Doanh nhân Phạm Quang Tùng là cái tên không mấy xa lạ trong giới “siêu giàu” Hà Nội với khối tài sản “kếch xù” và bộ sưu tập siêu xe đình đám, hàng hiệu đắt giá. Nam doanh nhân này còn được biết đến với tên gọi Tùng Vàng bởi thời điểm khởi nghiệp đã kinh doanh song song cả vàng tây và điện thoại.

Đại gia Tùng Vàng chuyên bán mặt hàng điện thoại, đồng hồ cao cấp.

Tùng “Vàng” là một trong những người tiên phong mang các sản phẩm xa xỉ về Việt Nam, xây dựng thương hiệu chuyên kinh doanh điện thoại Vertu và đồng hồ cao cấp.

Theo thông tin từng được Tùng Vàng chia sẻ trên truyền thông, anh bắt đầu khởi nghiệp từ năm 1996 khi mới 16 tuổi, với số vốn 1,5 triệu đồng. Thời điểm đó, điện thoại di động vẫn còn là một thứ gì đó xa lạ với số đông nên mỗi tháng chỉ bán được 1 chiếc.

2 năm sau, khi điện thoại di động trở nên phổ biến hơn, anh dùng toàn bộ 15 triệu tiền tích lũy để mở cửa hàng điện thoại đầu tiên tại Trần Khát Chân, Hà Nội. Việc kinh doanh ngày càng phát triển, Tùng Vàng liên tục mở thêm nhiều cửa hàng mới tại các tuyến phố đắt đỏ nhất Hà Nội như Xã Đàn, Hàng Bún, Phố Huế…

Tùng Vàng kinh doanh đồng hồ xa xỉ có giá từ vài trăm triệu tới tài chục tỷ đồng.

Năm 2006, Tùng Vàng trở thành 1 trong 3 người đầu tiên đưa những mặt hàng xa xỉ về Việt Nam, đồng thời tập trung xây dựng thương hiệu Luxury VIP chuyên kinh doanh dòng điện thoại cao cấp Vertu và đồng hồ của các hãng nổi tiếng trên thế giới như Richard Mille, Rolex, Patek Philippe, Chopard.

Không chỉ nổi tiếng nhờ tài kinh doanh, cộng đồng mạng còn biết đến Phạm Thanh Tùng như một “tay chơi” siêu xe với bộ sưu tập toàn “hàng khủng”. Những chiếc siêu xe từng qua tay Tùng Vàng có thể kể đến là Ferrari F12 Berlinetta, Lamborghini Huracan LP580-2, Porsche 911 Carrera, Rolls-Royce Ghost Series I, Bentley Continental GT Speed, Mercedes-Benz G63 AMG.

Tùng Vàng bên chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster.

Hệ sinh thái doanh nghiệp liên quan Tùng Vàng

Theo dữ liệu doanh nghiệp, doanh nhân Tùng Vàng đã tạo dựng cho mình cả một "hệ sinh thái" doanh nghiệp vây quanh.

Thương hiệu Luxury VIP chuyên kinh doanh dòng điện thoại cao cấp Vertu và đồng hồ của các hãng nổi tiếng được công bố đăng ký dưới hình thức Hộ kinh doanh Quang Tùng - Việt Dũng do Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp phép vào năm 2014.

Tuy nhiên đây không phải là tất cả những gì mà doanh nhân Phạm Quang Tùng sở hữu.

Tháng 12/ 2019, Công ty Cổ phần Luxury Vip Việt Nam thành lập với vốn điều lệ 30 tỷ đồng. Trong đó Tùng Vàng là Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện theo pháp luật góp 24 tỷ đồng (tỷ lệ 80%).

Tại thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp đăng ký lĩnh vực kinh doanh chính là bán buôn thiết bị linh kiện điện tử, viễn thông. Tháng 5/2020, doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký, chuyển sang ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Từ tháng 7/2023, Tùng Vàng không còn là Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Vị trí này được giao cho ông Đỗ Quang Trung – Giám đốc đảm nhận.

Bên cạnh Luxury VIP, Tùng Vàng còn là cổ đông sáng lập, Giám đốc, Người đại diện tại Công ty Cổ phần Dược quốc tế Minh Anh, thành lập tháng 5/2023, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. Tuy nhiên doanh nghiệp này trong tình trạng không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.