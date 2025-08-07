Kinh tế 24h: Mỹ sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn

Mỹ sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế 100% với chip bán dẫn nhập khẩu từ các quốc gia không sản xuất hoặc không có kế hoạch sản xuất tại Mỹ. Phát biểu ngày 6/8/2025 tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết mức thuế này áp dụng cho tất cả chip và chất bán dẫn nhập khẩu, nhưng miễn trừ cho các công ty đã cam kết hoặc đang chuẩn bị sản xuất tại Mỹ. Hiện chưa rõ số lượng sản phẩm chip chịu ảnh hưởng.

Động thái này nằm trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy sản xuất nội địa. Năm 2022, Quốc hội Mỹ thông qua chương trình trợ cấp 52,7 tỷ USD để hỗ trợ nghiên cứu và sản xuất chip. Nhờ đó, năm 2024, Bộ Thương mại Mỹ thuyết phục 5 công ty bán dẫn hàng đầu mở nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, tỷ trọng sản xuất chip của Mỹ chỉ còn 12% toàn cầu, giảm mạnh so với 40% năm 1990.

Ông Trump cảnh báo, nếu các công ty cam kết sản xuất nhưng không thực hiện, họ sẽ bị truy thu thuế lũy tiến. Chính sách này nhằm bảo vệ ngành công nghiệp bán dẫn Mỹ, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đồng thời khuyến khích các công ty nước ngoài đầu tư nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, việc áp thuế cao có thể làm tăng chi phí, ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chính sách thuế mới phản ánh chiến lược kinh tế của ông Trump, ưu tiên sản xuất nội địa để tăng cường tự chủ công nghệ. Tuy nhiên, chi tiết về phạm vi áp dụng và tác động cụ thể vẫn cần được làm rõ trong thời gian tới.

Giá vàng tăng mạnh, đại gia bán vàng SJC lãi kỷ lục

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 283 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần so với 60,9 tỷ đồng năm 2023. Doanh thu kinh doanh vàng bạc đá quý đạt 32.193 tỷ đồng, tăng 13,32%, nhờ giá vàng miếng SJC tăng mạnh 13,78%, đạt 82,2-84,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào cuối năm 2024. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 378 tỷ đồng, tăng 384,6%. Tính đến 31/12/2024, SJC nắm 278 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi, với hàng tồn kho 1.587 tỷ đồng.

Vàng miếng SJC

Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho thấy chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bị ghi nhận cao hơn 13 tỷ đồng, khiến chỉ tiêu “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” tăng, còn “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” giảm tương ứng. Hãng kiểm toán AASC chưa thể đánh giá tác động của vụ khởi tố 6 cán bộ, nhân viên SJC, bao gồm Tổng Giám đốc Lê Thúy Hằng, về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, do vụ việc đang điều tra.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (tháng 5/2025) chỉ ra nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của SJC. Giá mua - bán vàng do Tổng Giám đốc quyết định mà không dựa trên quy trình hay căn cứ cụ thể, thiếu phân tách trách nhiệm giữa các bộ phận, tiềm ẩn rủi ro lớn cho thị trường vàng do SJC chiếm thị phần lớn.

Ông Trump nâng thuế hàng nhập khẩu từ Ấn Độ lên 50%

Ngày 6/8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế bổ sung 25% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên 50%, hiệu lực từ 27/8. Lý do là Ấn Độ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga, bất chấp cảnh báo của ông. Trước đó, ngày 5/8, ông đe dọa tăng thuế “đáng kể” với Ấn Độ vì không cắt đứt quan hệ dầu mỏ với Moskva. Tuần trước, ông đã áp thuế 25% lên hàng hóa Ấn Độ, đưa tổng mức thuế vào nhóm cao nhất với các đối tác thương mại của Mỹ.

Động thái này nằm trong chiến lược của ông Trump nhằm trừng phạt các quốc gia mua dầu Nga, trong bối cảnh ông gia tăng giọng điệu cứng rắn về xung đột Ukraine. Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới, nhập 1,75 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày trong nửa đầu 2025, tăng 1% so với 2024, chiếm 35% nguồn cung dầu của nước này. Tháng 6/2025, nhập khẩu dầu Nga tăng 17,4% so với tháng trước, đạt 2 triệu thùng/ngày. Các nhà máy lọc dầu tư nhân chiếm gần 60% lượng dầu Nga nhập, phần còn lại thuộc bốn nhà máy quốc doanh.

Cuối tháng 7, các nhà máy quốc doanh Ấn Độ đã ngừng mua dầu Nga do chiết khấu giảm và áp lực từ ông Trump. Sắc lệnh này có thể ảnh hưởng lớn đến thương mại song phương Mỹ - Ấn, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Novaland muốn phát hành gần 152 triệu cổ phiếu trả nợ hơn 6.000 tỷ đồng

Novaland (NVL) đề xuất phát hành gần 152 triệu cổ phiếu để hoán đổi hơn 6.074 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu từ 13 mã phát hành năm 2021-2023, đáo hạn chủ yếu 2023-2025. Giá hoán đổi là 40.000 đồng/cổ phiếu, gấp đôi giá đóng cửa ngày 6/8/2025. Phương án này dựa trên giá trị sổ sách cổ phiếu cuối 2024, sự hỗ trợ của trái chủ và tình hình thị trường. Nếu được cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, việc phát hành dự kiến thực hiện năm 2026, với cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng một năm. Vốn điều lệ NVL sẽ tăng lên hơn 21.019 tỷ đồng, tỷ lệ phát hành chiếm 7,786% cổ phiếu lưu hành, gây pha loãng nhưng cần thiết để tái cơ cấu, giảm áp lực dòng tiền.

Ngoài ra, NVL cũng lên kế hoạch phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để tái cơ cấu 2.645 tỷ đồng nợ, giá 15.747 đồng/cổ phiếu, chủ yếu cho NovaGroup và Diamond Properties – liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn. Tổng cộng, NVL dự kiến phát hành gần 320 triệu cổ phiếu, tương đương 16,4% cổ phiếu lưu hành, nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm ông Nhơn từ 37,48% lên 42,428%.

Nửa đầu 2025, NVL lỗ 666 tỷ đồng, doanh thu cải thiện nhưng chi phí cao, dòng tiền khó khăn. Tổng nợ vay hơn 61.800 tỷ đồng, với 32.300 tỷ đồng đáo hạn trong 12 tháng tới. Công ty đang tìm cách tái cơ cấu nợ từ 2026-2027.

VN-Index xô đổ mọi kỷ lục

Phiên giao dịch ngày 6/8/2025, VN-Index tăng 26,56 điểm (1,72%), đạt 1.573,71 điểm, lập kỷ lục mới nhờ lực đẩy từ nhóm ngân hàng và cổ phiếu lớn. 28/30 mã VN30 tăng giá, với TCB dẫn đầu, đóng góp gần 2 điểm sau khi Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố IPO, đẩy giá TCB tăng 3,2% lên 38.200 đồng/cổ phiếu. Các mã ngân hàng như VCB, MBB, CTG, BID, VPB cũng đồng loạt tăng mạnh, thống trị danh sách dẫn dắt thị trường.

Nhóm dầu khí và phân bón nổi bật với BSR, DCM tăng trần, các mã PVC, PVS, PVD, PLX, GAS, DPM, DGC… ghi nhận sắc xanh. PV GAS báo lãi sau thuế quý II đạt 4.808 tỷ đồng, tăng 40%; Petrolimex đạt 1.368 tỷ đồng; BSR lãi 846,9 tỷ đồng, cao nhất 5 quý. DPM chốt danh sách phát hành cổ phiếu tăng vốn từ 3.914 tỷ lên 6.800 tỷ đồng, tỷ lệ 73,7%, cổ đông nhận 737 cổ phiếu mới cho mỗi 1.000 cổ phiếu sở hữu.

HNX-Index tăng 2,54 điểm (0,95%) lên 268,66 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,04 điểm xuống 107,46 điểm. Thanh khoản HoSE đạt 37.900 tỷ đồng, giảm so với phiên trước. Đáng chú ý, khối ngoại mua ròng 754 tỷ đồng, tập trung vào STB, SHS, MWG, VIX, VPB.