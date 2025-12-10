Thị trường thép hạ nhiệt, quặng sắt giảm tốc: Bắc Kinh sẽ phát tín hiệu thay đổi cuộc chơi?

Giá quặng sắt giao dịch tại Singapore giảm 1,02%, xuống 103,20 USD/tấn vào sáng thứ Năm, và gần 1% trong cả tuần. Đây là lần đầu tiên giá giảm sau nhiều phiên tăng liên tiếp.

Theo dữ liệu từ Mysteel, các nhà máy thép Trung Quốc đang giảm công suất và sản lượng gang nóng – tín hiệu cho thấy đà chậm lại cuối năm đang diễn ra rõ ràng. Tỷ lệ vận hành lò cao cũng đi xuống, phản ánh nhu cầu suy yếu.

Các nhà phân tích Mysteel cho rằng áp lực giảm giá sẽ tiếp tục gia tăng khi bước vào giai đoạn giảm tốc theo mùa. Trong tháng 12, các tập đoàn khai khoáng Australia thường đẩy mạnh xuất khẩu để hoàn thành mục tiêu năm, khiến nguồn cung toàn cầu tăng mạnh và tạo sức ép lên giá.

Trung Quốc đang dư thừa quặng sắt và thép

Theo báo cáo của Goldman Sachs, tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc đang tiến sát mức cao kỷ lục theo mùa. Trong khi đó, lượng thép thành phẩm không giảm như thông lệ các năm, phản ánh tình trạng tiêu thụ yếu.

Sự kết hợp giữa tồn kho cao, nguồn cung tăng và nhu cầu chậm khiến lợi nhuận của các nhà máy thép bị bóp nghẹt. Điều này tạo ra tâm lý bi quan hơn trên thị trường.

Tuy vậy, giá quặng sắt vẫn trụ vững trên mốc 100 USD/tấn – mức mà nhiều chuyên gia dự đoán sẽ bị xuyên thủng vào cuối năm. Sự ổn định này đến từ việc sản lượng gang nóng vẫn duy trì ở mức ổn định và tâm lý lạc quan về triển vọng kinh tế rộng hơn.

Cuộc họp chính sách của Trung Quốc sẽ tác động thế nào?

Giới đầu tư đang chờ đợi tín hiệu từ cuộc họp Bộ Chính trị và Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương - sự kiện thường diễn ra trong tháng 12, dù thời điểm chính thức vẫn chưa công bố.

Theo Bloomberg Intelligence, Bắc Kinh nhiều khả năng không đưa ra thay đổi lớn về chính sách nhà ở – yếu tố quan trọng đối với nhu cầu thép. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách được dự báo sẽ nhấn mạnh quản lý công suất và giảm cạnh tranh kém hiệu quả trong ngành.

Trong bối cảnh chờ đợi này, hợp đồng tương lai quặng sắt tại Singapore và Đại Liên đều giảm, cùng với giá thép tại Thượng Hải.