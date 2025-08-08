Bộ Tài chính nói gì về đề xuất mức giảm trừ gia cảnh theo vùng?

Chiều 7/8, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2025, báo chí đặt câu hỏi: Tại những thành phố lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh, nơi có mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ, liệu có nên quy định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng, miền hay không?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho hay, khi nghiên cứu việc điều chỉnh mức giảm trừ, có rất nhiều ý kiến khác nhau, với các phương án khác nhau liên quan đến cơ sở xác định mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin tại buổi họp báo.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh, đây là một trong những phương án mà các chuyên gia, cán bộ chuyên môn của Bộ Tài chính phải nghiên cứu rất kỹ.

Ông Chi cho biết, phương án nào cũng sẽ có "mặt này, mặt kia", cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Bộ Tài chính đánh giá rằng, nếu quy định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng, miền sẽ có nhiều hạn chế và rất khó trong quá trình triển khai thực hiện.

"Chúng ta thấy rằng, ngay trong một tỉnh, một thành phố đã có những khu vực khác nhau với mức chi phí sinh hoạt khác nhau. Nếu quy định mức giảm trừ gia cảnh theo vùng, miền thì với mỗi khu vực sẽ rất khác nhau và có sự chênh lệch lớn", ông nói.

Lấy ví dụ tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết: có những phường ở vùng lõi, tức là vùng trung tâm có chi phí sinh hoạt rất cao. Tuy nhiên, ở các xã, khu vực xa hơn, vùng ngoại thành, thì chi phí sinh hoạt, chi phí cho cuộc sống cá nhân của một gia đình hay một con người lại thấp hơn, khác biệt so với vùng trung tâm.

Theo Thứ trưởng, đó cũng là lý do cơ quan này chỉ đề xuất hai phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh. Phương án một là căn cứ vào mức điều chỉnh theo CPI, tức là theo luật hiện hành. Phương án hai là điều chỉnh theo tốc độ tăng của thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng của GDP.

"Sau khi lấy ý kiến rộng rãi, Bộ Tài chính nhận được nhiều ý kiến góp ý và chúng tôi thấy rằng đa số ý kiến đồng tình với phương án 2", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết và nói thêm: Cơ quan soạn thảo đang tiếp tục hoàn chỉnh, xây dựng phương án cụ thể nhất để báo cáo với UBTVQH và Chính phủ, theo quy trình ban hành một văn bản quy phạm pháp luật.

Trước đó, Bộ Tài chính đã đề xuất 2 phương án điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh:

Phương án 1: Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng CPI.

Với phương án này, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên khoảng 13,3 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 5,3 triệu đồng/tháng.

Bộ Tài chính đánh giá phương án này đúng theo Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, đảm bảo nhu cầu thiết yếu cuộc sống và mức trượt giá từ thời điểm điều chỉnh gần nhất (năm 2020).

Phương án 2: Điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người.

Theo đó, mức giảm trừ cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ cho người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên khoảng 6,2 triệu đồng/tháng.