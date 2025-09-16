Nữ diễn viên giàu “khủng” điều hành chuỗi siêu thị 10 cơ sở, thích tặng kim cương cho người khác

Đóng phim vì đam mê, kinh doanh 3-4 lĩnh vực cùng lúc

Giai đoạn năm 2008 – 2010, nữ diễn viên ghi dấu ấn với nhiều vai nữ chính. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2011, Lã Thanh Huyền lập gia đình với chồng doanh nhân hơn 12 tuổi. Cô được chồng ủng hộ trong mọi công việc, từ diễn xuất đến kinh doanh. Tuy nhiên, Lã Thanh Huyền chọn lui về hậu trường để chăm lo gia đình.

Lã Thanh Huyền được mệnh danh là nữ diễn viên giàu nhất miền Bắc.

Năm 2016, cô trở lại với vai Lam trong “Zippo, Mù Tạt và Em” và giành giải Cánh diều vàng năm 2016 cho vai diễn này. Vậy nhưng, sau thành công của bộ phim, cô lại tiếp tục vắng mặt trong showbiz.

Đến năm 2020, người đẹp mới tái xuất màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng qua vai diễn Tuệ Lâm trong bộ phim “TÌnh yêu và tham vọng”.

Không chỉ thành công trên màn ảnh, người đẹp 8X còn là doanh nhân trong nhiều lĩnh vực, từ địa ốc tới kim cương và cả siêu thị. Vì thế nên Lã Thanh Huyền được mệnh danh là “nữ diễn viên giàu có bậc nhất miền Bắc”, "phú bà đích thực của showbiz Việt".

Cô đang hoạt động kinh doanh với vai trò điều hành chuỗi siêu thị chuyên cung cấp thực phẩm sạch. Tháng 3/2025, Lã Thanh Huyền khai trương cơ sở tại 70 Tô Hiến Thành (Hà Nội), nâng số cửa hàng của chuỗi siêu thị do cô điều hành lên con số 10. Ngoài ra, người đẹp 8X còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và trang sức.

Cuộc sống xa hoa đáng ngưỡng mộ

Hiện vợ chồng Lã Thanh Huyền đang sống trong căn biệt thự sân vườn tọa lạc tại khu đất đắt đỏ ở Hà Nội. Nhìn từ bên ngoài, cơ ngơi của người đẹp vô cùng bề thế, lộng lẫy.

Căn biệt thự tràn ngập hoa lá, cây cối xanh mát.

Trong sân vườn có hồi cá Koi và nhiều loại cây, hoa.

Ở sân vườn, Lã Thanh Huyền thiết kế đường đi bằng đá, xây dựng hồ cá Koi và trồng nhiều loài cây, hoa rực rỡ, gần gũi với thiên nhiên. Biệt thự còn có hồ bơi cực rộng để cả nhà thư giãn và bơi lội rèn luyện sức khỏe. Bước vào trong, không gian được bài trí không thua gì khách sạn sang trọng.

Không gian bên trong được bày trí sang trọng, ấm cúng.

Ngoài ra, nữ diễn viên còn tiết lộ cô có niềm đam mê với những viên kim cương đắt giá. “Rủ chị mẹ đi lấy nhẫn đặt và chị mẹ cũng bị dụ vào con đường chơi Kim. Kim cương luôn là bạn thân của phụ nữ”, Lã Thanh Huyền chia sẻ trên trang cá nhân và đăng kèm hình ảnh chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên tay.

Lã Thanh Huyền còn khẳng định đẳng cấp phú bà đích thực khi viết: “Tui có sở thích là tặng kim cương cho gái đẹp các bác ah, mấy đứa em tui đứa nào cũng đẹp làm tui tốn kim cương quá đi!!!! May mà nhà DEAM Diamond không có gì ngoài kim cương, nên là mình thích thì mình cứ tặng thôi”.

Bà chủ thương hiệu kim cương không tiếc tay tặng quà cho người khác.

Với khối tài sản “không phải dạng vừa, Lã Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ hình ảnh sang chảnh trong cuộc sống đời thường trên trang cá nhân. Nữ diễn viên và gia đình cũng thường có những chuyến du lịch kéo dài ở các địa điểm sang trọng, đắt đỏ.

Lã Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc trong các chuyến đi du lịch, công tác nước ngoài.

Làm diễn viên, làm doanh nhân đều để lại dấu ấn ấn tượng nhưng Lã Thanh Huyền tự nhận mình không giỏi trong lĩnh vực nào cả. “Nghệ sĩ thường không giỏi kinh doanh - người ta hay nói điều này, và với em thì sự thật là em không giỏi lĩnh vực nào cả. Trong nghệ thuật hay trong kinh doanh, trong việc tề gia nội trợ, chăm sóc gia đình em đều không giỏi nên em luôn phải nỗ lực, bởi khi mình không ưu tú thì mình phải kiên trì, mình không thể đi nhanh như mọi người thì mình có thể tiến từng bước thật chậm và chắc chắn”, người đẹp 8X chia sẻ.